Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в феврале 2022 года в Москве и Петербурге. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.

«В пыли этой планеты» в галерее «Арт 4» До 17 февраля

© «Арт 4»

Название групповой выставки под кураторством Александра Буренкова отсылает к труду философа и писателя Юджина Такера «Ужас философии. В пыли этой планеты», в котором он обращается к теме «неспешного апокалипсиса» и «планеты как мира-без-нас». Работы современных художников раскрывают образы ближайшего и далеко не радужного будущего, где природа, Бог и человек уже умерли.

«Юлия Кривозубова. The Funnies» в галерее «Триумф» До 20 февраля

© Галерея «Триумф»

По замыслу художницы, попадая на выставку, зритель оказывается на празднике веселящихся девочек, а точнее, раскрепощенных беззаботных существ, отвергающих общепринятые моральные нормы и культурные рамки. В отличие от людей для «девочек» нет никаких препятствий: «они воплощают максимальную степень воли и смелости к жизни».

«Всем привет, всем здравствуйте! Эту выставку для вас создал искусственный интеллект» в пространстве «Рихтер» С 2 по 22 февраля

© «Рихтер»

В «Рихтере» покажут проект, созданный искусственным интеллектом при участии Ирины Петраковой, N/A, Геннадия Горина, Дмитрия Скопинцева и других художников. По словам организаторов, выставка пройдет вразрез с привычным форматом событий в Рихтере и «как плесень захватит его и проникнет везде: от лобби до потайных мест под лестницей и номеров отеля». «Иван Разумов и ППСС. Уют и Разумов» в галерее Ovcharenko До 23 февраля

© Галерея Ovcharenko

Художник Иван Разумов и дуэт ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереотырски) задаются вопросом о том, какое произведение искусства, созданное в наши дни, может претендовать на звание ключевого или эмблематического — вроде портрета Людовика XIV или «Черного квадрата» Малевича — и отражать дух времени.

«Русский Константинополь» в Музее Востока До 23 февраля

© Музей Востока

Экспозиция посвящена истории белой эмиграции и одному из первых пунктов их отъезда в конце 1920 года — Константинополю. В нее вошло более 100 экспонатов из собраний Музея Востока, историка моды Александра Васильева и Дома русского зарубежья.

Лэнд-арт-проект «Белый лес» в парке Малевича До 1 марта

Групповой проект российских художников в парке Малевича, открывшемся в 2021 году неподалеку от Барвихи и Немчиновки. В заснеженном лесу можно увидеть работы арт-группы «Художественное уединение» (группа «Обледенение архитекторов», дуэт «ЕлиКука», Ирины Кориной и Ольги Петруненко), Григория Орехова и Алексея Луки.

«День цвета» Евгения Шишкина в пространстве Lupine Flowers & Art С 9 февраля по 2 марта

© Lupine Flowers & Art

Новая серия работ, ставшая результатом творческого эксперимента: ежедневной съемки на пленку в течение месяца. По словам художника, на этот подход его вдохновили работы одного из пионеров российской цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского: тот снимал по три черно-белых кадра с цветными фильтрами и объединял их. Михаил Врубель в Новой Третьяковке До 8 марта

© Новая Третьяковка

Выставка Михаила Врубеля на трех этажах Третьяковской галереи на Крымском Валу — самый масштабный показ произведений художника за последние 65 лет. Проект поделен на два уровня, которые рассказывают об отдельных периодах жизни и творческого пути легендарного живописца.

«Арт-группа Recycle. New Nature» на «Винзаводе» До 13 марта

© «Винзавод»

Масштабный проект всемирно известного российского арт-дуэта Recycle Group на «Винзаводе» посвящен стремительной цифровизации и желанию людей оставить свой вечный отпечаток в виртуальном мире.

Подробности по теме «То, что делает нас людьми»: главные работы арт-группы Recycle «То, что делает нас людьми»: главные работы арт-группы Recycle

«Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона» в «ГЭС-2» До 13 марта

© «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» наконец-то открыл двери для широкой публики с многообещающей программой. Первый сезон получил название «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?», в рамках которого исландский художник Рагнар Кьяртанссон переснимет 100 серий популярной американской киноновеллы девяностых.

Подробности по теме Рагнар Кьяртанссон — о «Санта-Барбаре» и Доме культуры «ГЭС-2» Рагнар Кьяртанссон — о «Санта-Барбаре» и Доме культуры «ГЭС-2»

«Маркус Люперц. Маленькая иррациональная ретроспектива под руководством художника» в ММОМА на Петровке До 3 апреля

© ММОМА на Петровке

Первая в Москве ретроспективная выставка одного из самых значимых современных немецких художников Маркуса Люперца, которого искусствоведы нередко ставят в один ряд с Ансельмом Кифером и Герхардом Рихтером. Люперц прославился скандальными полотнами с милитаристской символикой, посвященными трагическим событиям Второй мировой войны.

I Международная биеннале «Искусство будущего» в Мультимедиа-арт-музее До 3 апреля

© Мультимедиа-арт-музей

На первой биеннале в МАММ, посвященной искусству будущего, можно увидеть проекты, созданные при использовании нейросетей, технологии VR, 3D-анимации и робототехники. В рамках выставки запущена платформа artforthefuture.art, где можно посмотреть российское и зарубежное цифровое искусство.

«Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее До 5 мая

© Третьяковская галерея

Четыре столетия гравировального искусства — от голландцев братьев Больсверт и работ Валентина Серова до Дмитрия Плавинского, Льва Кропивницкого и других художников, обращавшихся к этой технике в XX и XXI веках. Часть экспонатов будет представлена публике впервые.

«Назначаю Вам встречу в саду…» в Царицыно До 10 мая

© Музей-заповедник «Царицыно»

На территории Хлебного дома в «Царицыно» проходит выставка, посвященная истории садового искусства в России второй половины XIX — начала XX века. На ней представлены старинные гравюры и фотографии парковой архитектуры, многочисленные инструменты и даже реконструированные «зеленая гостиная» и «кабинет садовника».

«Новое из старого» в галерее «Краснохолмская» С 18 февраля по 15 мая

Новая галерея объединения «Выставочные залы Москвы» «Краснохолмская», специализирующаяся на экологической повестке, уже на первой выставке представит проект, посвященный приему Upcycle. Для создания произведений в таком жанре художники используют ненужные вещи и материалы, найденные на улицах или в пунктах раздельного сбора отходов. В экспозицию войдут коллажи Александра Родченко и Сергея Параджанова, артефакты Германа Виноградова и Владимира Архипова, звуковые объекты Сергея Филатова и Дмитрия :vtol: Морозова и работы молодых экоосознанных художников.

«Авангард. На телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма С 3 февраля по 22 мая

© Музей русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма реконструировали экспозицию незаслуженно забытой авангардной выставки, проходившей сто лет назад в Вятской губернии. В проект вошли более 100 произведений русских авангардистов из Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Яранского краеведческих музеев.

«Я люблю Зверева» в Музее АЗ До 29 мая

© Музей АЗ

Один из самых крупных коллекционеров советского неофициального искусства Георгий Костаки считал Зверева первым русским экспрессионистом. На выставке, приуроченной к 90-летию художника-нонконформиста, можно увидеть больше сотни работ, отобранных из шести частных коллекций.

«Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме» До 19 июня

© «Новый Иерусалим»

Более ста работ русских живописцев — Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Марка Шагала и других, — отобранных из музейных собраний по всей стране, представлены на выставке, устроенной по принципу алфавита: каждой букве (и слову на эту букву) отведен свой тематический раздел и отдельная глава повествования.

Петербург «Хельмут Ньютон» в «Эрарте» До 17 апреля

© «Эрарта»