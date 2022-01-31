Краснодар — один из нестоличных городов, ставших в последние годы центрами притяжения для современного искусства. Рассказываем, на что стоит обратить внимание, поехав в арт-тур по столице Кубани.

«Типография»

© Михаил Чекалов

Первый и единственный центр современного искусства в Краснодаре открыли еще в 2012 году художники группировки «ЗИП» при поддержке мецената Николая Мороза в пространстве бывшей типографии в центре города (там уже обитал институт современного искусства со звучной аббревиатурой КИСИ). С тех пор «Типография» успела провести сотню выставок (в том числе проектов Recycle Group, Людмилы Барониной, Владимира Селезнева и Владимира Омутова), разработать серьезную образовательную программу, получить премию «Инновация». В 2018 году «Типография» получила грант музея «Гараж» и тогда же удостоилась звания «Институции года» по версии московской ярмарки Cosmoscow. Недавно ЦСИ переехал в один из корпусов «Завода измерительных приборов» (того самого ЗИП, в честь которого названа арт-группировка).

Адрес ​Зиповская, 5, корп. 33

Аукцион Most

Созданный и проводимый на базе «Типографии» аукцион Most, по словам организаторов, призван не только продавать актуальное искусство, но и рассказывать о нем публике. Здесь можно приобрести работы, прошедшие кураторский отбор, по сути, напрямую у художников, что немаловажно в условиях не особенно развитого краснодарского арт-рынка. Из года в год продажи, равно как и интерес у публики, неуклонно растут. К слову, на юбилейном пятом аукционе одним из активных участником торгов был директор музея «Гараж» Антон Белов, а на весенних и осенних торгах прошлого года аукционистом выступал Андрей Малахов. Фонд искусства «Голубицкое»

© Фонд искусства «Голубицкое»

Фонд искусства «Голубицкое» открылся на Таманском полуострове, на территории действующего винодельческого хозяйства «Поместье Голубицкое» в июле 2020 года. Главный куратор фонда — Алиса Багдонайте, ранее занимавшаяся развитием центра современного искусства «Заря» во Владивостоке. Само поместье расположено на живописной Голубицкой стрелке между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом, откуда открываются панорамные виды на море, Таманский полуостров и виноградники. Инициатором создания фонда выступил меценат, коллекционер и совладелец Beluga Group Александр Мечетин. Сейчас у фонда есть свое выставочное пространство, где уже прошли выставки Алисы Йоффе, Михаила Максимова, Сергея Куликова и Николая Смирнова. Важная составляющая всех выставочных проектов — работа с местным контекстом, и уже в марте 2022 года здесь официально откроется пространство арт-резиденции, встроенное в архитектуру комплекса винодельни. Первым художником, приглашенным в новую резиденцию станет Евгений Антуфьев.

Адрес Краснодарский край, Голубицкая станица, Красная, 299

Plague Space

Модное камерное арт-пространство открылось в 2018 году по инициативе кураторской группы Plague, в которую входят четверо молодых художников: Паша Безор, Артур Голяков, Стас Лобачевский и Ваня Венмер. Проект активно сотрудничает с европейскими галеристами и художниками, исследуя темы постграффити, «оккультных корней капитализма, нечеловеческую и предметно-ориентированную повестку». Посетить пространство можно строго по записи, написав в директ в инстаграме.

Адрес Зиповская, 5, кабинет 224

Паблик-арт в парке Галицкого

Официальное название — парк «Краснодар» — жители практически не используют, называя парк именем его основателя, бизнесмена Сергея Галицкого, который по-настоящему любит свой город. Разработкой проекта занимались специалисты немецкой архитектурной компаний GMP International. Ландшафтные дизайнеры вписали в парковую архитектуру объекты современного искусства: здесь можно увидеть две скульптуры и масштабный многофигурный барельеф Recycle Group (которые, к слову, тоже родом из Краснодара), а также арт-объект «Внутренний ребенок» американского скульптора Кена Келлехера.