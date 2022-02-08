В Москве стартовал театральный фестиваль «Золотая маска». Елена Смородинова советует пять постановок, созданных не в столице, которые стоит увидеть в ближайший месяц. Они помогут иначе взглянуть на окружающую реальность и самих себя.

«33 сестры» Театральная компания «Немхат» (Пермь)

© Пресс-служба фестиваля «Золотая маска»

Компания «Немхат» появилась в 2015 году на базе Пермского медуниверситета, и в нее входят как пермские актеры, так и студенты. Курирует «Немхат» Александр Шумилин — режиссер праздников по образованию. Он предложил коллегам перечитать пьесу Чехова и ответить на вопрос: «Что же в ней происходит?» 90% участников сошлись на мнении: «Героини не могут уехать в Москву и ноют, жалуются на что‑то». Этот вывод стал отправной точкой работы, в которой перформерки, студентки или недавние выпускницы медицинского вуза делятся со зрителями проблемами и рассуждают о своем сегодня, в котором может быть страх мужчин, споры с матерью, ушедшая любовь. Получается своего рода арт-терапия, в которой главным действующим лицом становится сам зритель: ему предстоит услышать заранее записанную исповедь, находясь при этом тет-а-тет с перформеркой. И да, в каждом монологе сквозит тема невозможности уехать из Перми в Москву.

«Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Екатеринбургский ТЮЗ

© Пресс-служба фестиваля «Золотая маска»

Спектакли худрука Красноярского ТЮЗа Романа Феодори и его постоянного художника Даниила Ахмедова — отличный способ провести время с семьей и почувствовать себя немного ребенком, впечатлившись красотой придуманных этим творческим тандемом миров. Вот и на «Питера Пэна» стоит сходить, даже если у вас нет детей. Инсценировку сделал сам режиссер в содружестве с Ярославой Пулинович, одной из самых известных учениц создателя Уральской школы драматургии Николая Коляды, за хореографию отвечала русская Пина Бауш — Татьяна Баганова. Постановочная команда оттолкнулась от первой повести Джеймса Мэтью Барри о мальчике, который не хотел взрослеть. В спектакле Феодори Питер Пэн попадает в альтернативный мир. Он не может встроиться ни в одну из реальностей и страдает от тотального одиночества, ощущение которого усиливает визуальный ряд.

«Первый субботник» Театр «Организмы» (Санкт-Петербург)

© «Площадка 51»

Спектакль-концерт, который сочинили на независимой петербургской «Площадке 51» актеры Владимир Антипов, Алексей Забегин, Александр Бянкин, Алексей Боловленков на основе рассказов Владимира Сорокина «Прощание», «Первый субботник», «Поминальное слово» и «Кисет». Каждый из них воспроизводит один из жанров соцреалистической прозы — производственную, деревенскую, военную. Зритель же оказывается в кабинете номенклатурного работника: письменный стол, стул, из старой радиолы звучат голоса наркомов, тускло светит лампа. Там обитает суровый мужчина в майке-алкоголичке под мундиром. «Первый субботник» предлагает игру с эстетикой соцреализма через оптику Сорокина и заодно лихо проходится по заповедям театральных школ.

«Конек-горбунок» «Урал Опера Балет» (Екатеринбург)

Редкий спектакль из программы «Золотой маски», за которым придется съездить в Екатеринбург. Худрук «Урал Оперы Балета» Вячеслав Самодуров в соавторстве с хореографом Антоном Пимоновым сочинили на основе старой сказки абсолютно новый балет в трех действиях. При этом предварительно провели впечатляющую исследовательскую работу: из библиотеки Гарварда выписали найденные там хореографические нотации Александра Горского — он переносил «Горбунка» на Мариинскую сцену в 1912 году. Текст по сказке Ершова написали уральские рэп-исполнители Наум Блик и T-Bass, которые выходят на сцену в роли рассказчиков. Прототипом для Конька стала солистка южноафриканской группы Die Antwoord. Часть средств на спектакль собирали краудфандингом: так еще на стадии выпуска у спектакля появились лояльные зрители. «Корея 03» Бурятский театр драмы им. Намсараева (Улан-Удэ)

© Александр Авдеев/Пресс-служба фестиваля «Золотая маска»