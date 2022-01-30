В книге «Этичный капиталист» предприниматель Джулиан Ричер утверждает, что этичное ведение бизнеса не только возможно — оно оказывается выгодно и предпринимателям, и сотрудникам, и клиентам. Публикуем фрагмент книги.

В обществе, где свободное предпринимательство подавляется, а экономическая система полностью контролируется государством, где на рынке доминируют нечистые на руку монополисты и олигархи, потребители страдают. У них крайне ограничен выбор, а качество товаров и услуг постоянно падает. Желание зарабатывать приводит к созданию рабочих мест. Если вы начнете изготавливать и продавать некий продукт как индивидуальный предприниматель, то, конечно, заработаете сколько‑то денег, но ваша прибыль будет гораздо больше, если вы наймете людей, которые будут работать на вас. Переход от производителя-одиночки или торговца-одиночки к работодателю дает значительный скачок в прибыльности. Кроме того, становясь частью цепочки производства или поставок, вы косвенно поддерживаете создание рабочих мест для людей самых разных профессий, от дистрибьюторов до аудиторов. Вы и ваши сотрудники платите налоги, а значит, вносите вклад в благосостояние своей страны (к этой теме мы еще вернемся). За счет налогов, которые правительство взимает с частных фирм и их сотрудников, финансируются государственные услуги, выплачивается зарплата врачам, пожарным, учителям и другим работникам бюджетной сферы.

На мой взгляд, едва ли не лучшей иллюстрацией преимуществ капитализма может служить его влияние на местную экономику.

Главная улица города с ее магазинами, офисами и прочими коммерческими заведениями — это всегда оживленное место, где жизнь бьет ключом. Уберите эти заведения, заколотите досками витрины — и люди скажут, что жизнь отсюда ушла. Все быстро полетит под откос, ведь то, что мы называем «жизнью» — занятость, разнообразие, движение к цели, — создают именно торговля и бизнес. Выше я в основном высказывал соображения, связанные с выгодой, но, думаю, было бы в корне неверно сводить мотивацию капиталиста к извлечению прибыли. Предпринимателем движет сложный набор стимулов. Разумеется, стремление «делать деньги» занимает не последнее место, но наряду с ним важную роль играют и другие факторы, в том числе чувство удовлетворения от осознания себя хозяином своего дела: ты даешь людям работу, ты пользуешься хорошей репутацией, производишь продукцию, пользующуюся спросом, или оказываешь потребителям качественные услуги. Все это мощные побудительные мотивы. То же относится и к сотрудникам. В хорошей фирме люди трудятся изо дня в день не только ради зарплаты. Полагаю, на работе их вдохновляют и другие вещи: они поддерживают хорошие отношения с коллегами, чувствуют себя частью команды и радуются, видя клиентов довольными. Таким образом, капитализм самыми разными путями приносит пользу и конкретным людям, и обществу в целом. Но я готов признать, что, как и любая другая политико-экономическая система особенно основанная на стремлении к индивидуальной выгоде и, рискну сказать, жадности, — капитализм создает ряд серьезных проблем и угроз.

В своем худшем проявлении он оборачивается безжалостной эксплуатацией работников, к которым начинают относиться всего лишь как к одному из факторов производства.

Даже сегодня существует немало предприятий, владельцы которых в своей повседневной практике недалеко ушли от фабрикантов XIX века, видевших в рабочих исключительно «руки». В результате многолетнего давления, в первую очередь со стороны профсоюзов, рабочие развитых стран добились защиты своих трудовых прав, но худшие из капиталистов всегда будут пытаться обойти эту защиту. Кроме того, капитализм способен создавать колоссальное социальное неравенство. Еще полтора века назад Карл Маркс отмечал: «Накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты […] на противоположном полюсе». Некоторые утверждают, что создание богатства на одном полюсе автоматически ведет к его созданию и на другом, называя это «эффектом просачивания». Но факты говорят об обратном: в отсутствие какого‑либо контроля богатство концентрируется в руках небольшой группы элит, благосостояние которых постоянно увеличивается — в отличие от благосостояния остального населения.

В Великобритании уровень материального неравенства неуклонно растет с 1980-х годов. Сегодня на долю 10% самых богатых приходится около 30% национального дохода, тогда как на долю 10% беднейших — меньше 1%.

Еще более серьезное неравенство наблюдается в распределении богатств: в настоящее время всего 10% домохозяйств Великобритании владеют более чем половиной всех личных богатств. И этот разрыв постоянно увеличивается. Разумеется, все мы отличаемся друг от друга, и в определенной степени неравенство неизбежно. Возможно, оно даже желательно. Нет никаких сомнений, что я не стал бы выбиваться из сил, стремясь построить собственный бизнес, если бы изначально не был беден и не хотел заработать больше денег. Большинство из нас работает ради того, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь своей семьи. Мы хотим преуспеть, подняться выше по социальной лестнице. Но если люди заперты в нищете, как в клетке, а все заманчивые перспективы доступны только узкому кругу элит, то рано или поздно у людей просто опустятся руки. Какой смысл упираться, если понимаешь, что тебе все равно ничего не светит? И зачем поддерживать общество, которое почти не пытается поддержать тебя? Именно об этом говорит в своей замечательной книге «Капитал в XXI веке» французский экономист Тома Пикетти: рост неравенства в распределении богатства ведет к социальной и экономической нестабильности. Лично мне этот тезис кажется убедительным. Когда происходит нечто подобное, жизнь богатых и бедных развивается по принципу положительной обратной связи. Бедные попадают в порочный круг нищеты и продолжают беднеть, а богатые все больше богатеют — отчасти потому, что власть и влияние позволяют им добиваться для себя всевозможных привилегий, в том числе налоговых льгот. Далее мы еще поговорим о том, насколько тесно связаны между собой богатство и политическое могущество.

Но парадокс заключается в том, что на самом деле социальное неравенство вредит капитализму.

Для процветания бизнеса необходимо, чтобы люди имели работу, стабильный доход и крышу над головой, — иначе они не смогут спокойно тратить деньги. Нельзя обрекать людей на прозябание внутри экономики низких зарплат, как это происходит в Великобритании, где, по оценкам Инициативной группы по борьбе с детской бедностью, каждый четвертый ребенок растет в нищете, где растет потребность в благотворительных продовольственных фондах и где, по данным Счетной палаты, число бездомных семей с 2011 по 2016 год увеличилось на 60%. В здоровой экономике деньги должны более широко распределяться и свободно циркулировать, а не выводиться в налоговые гавани, чтобы лежать там мертвым грузом. Кроме того, социальное неравенство дорого нам обходится. Очевидно, что оно вызывает проблемы, решение которых требует огромных затрат. В странах с относительно высоким уровнем материального неравенства, таких как Великобритания, растет преступность, увеличивается число людей, страдающих ожирением, падает грамотность, ухудшается качество здравоохранения, возникает множество других социальных проблем.