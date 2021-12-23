Умер Дмитрий Зимин — предприниматель и меценат, сделавший, пожалуй, больше, чем кто‑либо для поддержки современной российской науки. По нашей просьбе издатель научно-популярной литературы Павел Подкосов рассказал о том, чем мы обязаны Зимину.

Павел Подкосов Генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн»

Случилось большое горе. Умер Дмитрий Борисович Зимин, великий гражданин и великий просветитель. Он был ученым, предпринимателем и филантропом. Верил в российскую науку и вкладывал в ее поддержку личное состояние. Гранты и стипендии основанного им фонда получили тысячи ученых, учителей и школьников. Его силами был поддержан выход сотен научно-популярных книг, проведены десятки конференций, множество людей получило возможность стажироваться за границей, пополнялись российские библиотечные фонды, поддерживались научные музеи. Уйдя с поста гендиректора «Вымпелкома», в 2001 году он основал фонд «Династия»*, в который вложил почти все заработанные в «Билайне» деньги. Миссия фонда была сформулирована так: поддержка российских ученых, их идей и проектов в области естественных и общественных наук, шире — поддержка российской науки. В 2002 году фонд распределил первые гранты и стипендии, а позже стал поддерживать учителей и талантливых школьников. Количество программ росло с каждым годом. В 2005 году запустился сайт о науке «Элементы», в 2007-м вышла первая книга«Краткая история почти всего на свете» Билла Брайсона в издательстве «Гелеос». знаменитой «Библиотеки фонда „Династия“», а в 2008-м появилась научно-популярная премия «Просветитель».

А еще Зимин собрал отличную команду интеллектуалов, искренне и восторженно занимавшихся важным делом. Это было хорошее время.

Мы познакомились в 2008 году. Издательство купило права на книгу Митио Каку «Физика невозможного», и фонд «Династия» вышел на нас с предложением поддержать книгу своей экспертизой. В том же или следующем году мы встретились с Дмитрием Борисовичем лично. Фонд помог нам сформировать простую и эффективную модель работы с научно-популярными книгами. На входе каждый текст вычитывался экспертами, и только после подтверждения, что с научной составляющей книги все в порядке, мы начинали работу с книгой. Вторым важным звеном стала обязательная научная редактура, когда уже прошедший литературную редактуру текст правился специалистом-ученым. Экспертиза фонда помогла нам начать делать действительно качественные научно-популярные книги. «Альпина нон-фикшн» была не первым и не единственным издательством, книги которого входили в «Библиотеку фонда „Династия“». В Corpus, «Питере», «Эксмо», «Амфоре», «Колибри», «Век 2», МЦНМО, «Карьере Пресс» выходили тома со знаменитым деревом на обложке, который стал знаком качества и сигналом для читателя — хорошая вещь, надо брать. В первый год премии «Просветитель» Зимин сам выбирал книги шорт-листа: на лонг их просто не набралось. Современного российского научпопа в стране практически не существовало. Сейчас из двух сотен номинантов выбирается длинный список премии в 25 книг — и это практически must read.

Наверное, это и есть один из самых зримых результатов деятельности «Династии»: научные журналисты и ученые начали писать и рассказывать о науке популярно.

В 2015 году «Династия» была объявлена «иностранным агентом». И это было каким‑то совершенно несправедливым и жестоким решением. Дмитрий Борисович был по-настоящему обижен и расстроен. Он не только тратил на российскую науку и просвещение в стране личные деньги, но и был настоящим патриотом. Например, действие стипендий и грантов прекращалось, если ученый уезжал из страны. Не знаю, сколько было таких случаев, но это было обязательным условием их выдачи. Эмиграцию интеллектуальной элиты Зимин считал огромной проблемой, настоящей угрозой будущему России. Именно в 2015 году фонд планировал потратить на свои программы 435 млн рублейВсего за 14 лет существования фонд выделил на поддержку науки и образования в России 2,5 млрд рублей.. Помню митинг в защиту «Династии» на Суворовской площади в июне 2015 года. Я стоял в толпе и не понимал, как такое могло произойти. Наверняка ошибка, отыграют назад и извинятся. Нет. Наивность.