В Новом году все стараются хотя бы немного изменить жизнь к лучшему. Советуем вам пять книг, которые, возможно, вам в этом помогут.

Навести порядок дома «Remodelista»

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету», помните мантру Маленького Принца? Вот и новый год хорошо начинать с чистой и удобной квартиры. Речь не о простой уборке: эта книга подсказывает, как организовать пространство, в котором порядок будет наводиться будто бы сам собой. Авторы предлагают вдохновляться чужим опытом и учиться организации ванной у владельцев гостиниц, а прихожей — у воспитателей детсада. Стоит отметить, что русскоязычное издание удачно адаптирует книгу к российским реалиям, подсказывая, где можно купить все эти коробки и крючки. Найти хорошего терапевта «Хватит это терпеть»

Наводя порядок снаружи, не стоит забывать и про внутренний покой. Психотерапия, особенно в наши беспокойные времена, стала важной частью жизни современного горожанина — тем важнее больше о ней понимать. Эта книга рассказывает, как сформировалась современная доказательная психотерапия, как должны быть устроены отношения между специалистом и клиентом, а последняя глава посвящена психологической самопомощи, которая может и сработать, и здорово навредить. Перебрать гардероб «Осторожно, леопард!»

По утрам вы напяливаете на себя привычные джинсы и футболку, стараясь не смотреть на три полки одежды, которую вы когда‑то купили и ни разу не надели? С этим может помочь книга Эрики Дейвис, звезды британской фешен-журналистики. Эта книга научит разбирать завалы в шкафу и не сходить с ума во время распродаж в магазинах. А главное, убедит в том, что леопардовые пятна — это не безвкусица, а нейтральный принт, который украсит любой костюм. Завести уже, наконец, подкаст «Подкаст за две недели»

За последние пару лет подкасты прошли стремительный путь от нишевого развлечения до тренда, который всех достал, и, наконец, в полноценную часть нашей медиадиеты вроде Netflix и видеоигр. Если вы все это время хотели завести свое шоу — или даже завели, но быстро слились — никогда не поздно сделать еще одну попытку. Книга Кристины Вазовски («К тебе или ко мне?», «Это провал») отвечает на все вопросы начинающего подкастера, а потом еще на парочку. Как привыкнуть к своему голосу, придумать идею и название, заманить гостей, смонтировать и опубликовать выпуск; к концу книги у вас появится свое шоу, поздравляем.

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Научиться заводить хорошие привычки «Как меняться» Кэти Милкман

Все знают, что нужно для успеха в жизни: эффективнее работать, меньше прокрастинировать и быть увереннее в себе. Сказать легко, а как все это сделать — непонятно. Вместо того чтобы учить читателей тонкому искусству пофигизма или еще какой‑нибудь волшебной технике, экономистка Кэти Милкман предлагает посмотреть на проблему с точки зрения поведенческой экономики. Тогда оказывается, что надо не бороться со своими внутренними качествами, а перехитрить их, заставив работать на пользу нам.