В Новом году все стараются хотя бы немного изменить жизнь к лучшему. Советуем вам пять книг, которые, возможно, вам в этом помогут.
Навести порядок дома
«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету», помните мантру Маленького Принца? Вот и новый год хорошо начинать с чистой и удобной квартиры. Речь не о простой уборке: эта книга подсказывает, как организовать пространство, в котором порядок будет наводиться будто бы сам собой. Авторы предлагают вдохновляться чужим опытом и учиться организации ванной у владельцев гостиниц, а прихожей — у воспитателей детсада. Стоит отметить, что русскоязычное издание удачно адаптирует книгу к российским реалиям, подсказывая, где можно купить все эти коробки и крючки.
Найти хорошего терапевта
Наводя порядок снаружи, не стоит забывать и про внутренний покой. Психотерапия, особенно в наши беспокойные времена, стала важной частью жизни современного горожанина — тем важнее больше о ней понимать. Эта книга рассказывает, как сформировалась современная доказательная психотерапия, как должны быть устроены отношения между специалистом и клиентом, а последняя глава посвящена психологической самопомощи, которая может и сработать, и здорово навредить.
Перебрать гардероб
По утрам вы напяливаете на себя привычные джинсы и футболку, стараясь не смотреть на три полки одежды, которую вы когда‑то купили и ни разу не надели? С этим может помочь книга Эрики Дейвис, звезды британской фешен-журналистики. Эта книга научит разбирать завалы в шкафу и не сходить с ума во время распродаж в магазинах. А главное, убедит в том, что леопардовые пятна — это не безвкусица, а нейтральный принт, который украсит любой костюм.
Завести уже, наконец, подкаст
За последние пару лет подкасты прошли стремительный путь от нишевого развлечения до тренда, который всех достал, и, наконец, в полноценную часть нашей медиадиеты вроде Netflix и видеоигр. Если вы все это время хотели завести свое шоу — или даже завели, но быстро слились — никогда не поздно сделать еще одну попытку. Книга Кристины Вазовски («К тебе или ко мне?», «Это провал») отвечает на все вопросы начинающего подкастера, а потом еще на парочку. Как привыкнуть к своему голосу, придумать идею и название, заманить гостей, смонтировать и опубликовать выпуск; к концу книги у вас появится свое шоу, поздравляем.
Научиться заводить хорошие привычки
Все знают, что нужно для успеха в жизни: эффективнее работать, меньше прокрастинировать и быть увереннее в себе. Сказать легко, а как все это сделать — непонятно. Вместо того чтобы учить читателей тонкому искусству пофигизма или еще какой‑нибудь волшебной технике, экономистка Кэти Милкман предлагает посмотреть на проблему с точки зрения поведенческой экономики. Тогда оказывается, что надо не бороться со своими внутренними качествами, а перехитрить их, заставив работать на пользу нам.