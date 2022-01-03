Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в январе 2022 года в Москве и Петербурге. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.
Москва
«Ника Неелова. [Ъ] [Ы] [Ь]» в Центре Вознесенского
До 7 января
Британская художница российского происхождения использует в своих проектах «Заново рожденные» архитектурные элементы, превращая, к примеру, старые лестничные перила в пространственные инсталляции. На этот раз Неелова вдохновилась стихотворением Льва Лосева «Тринадцать», в котором он рифмует буквы «ъ», «ы» и «ь», называвшиеся в прошлом éръ, еры́ и éрь, со словом «зверь».
Solaris в Музее Москвы
7–9 января
Проект-трансформер (выставка днем и спектакль вечером), созданные режиссером Дмитрием Мелкиным, художником Павлом Пепперштейном и immerse.lab, представляет собой новое прочтение романа Станислава Лема с использованием нейросетей и технологий дополненной реальности.
«Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли» в ГМИИ им. Пушкина
До 16 января
Двадцать шесть полотен из собрания миланского коллекционера — редкая возможность увидеть в Москве работы Джакомо Баллы, Умберто Боччони, Джино Северини и других итальянских мастеров начала XX века.
«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» в Музее русского импрессионизма
До 16 января
В экспозицию проекта вошли работы, которые были представлены публике в Нью-Йорке в 1924 году на крупнейшем показе русской живописи в США. По словам организаторов, картины пришлось разыскивать по всему миру в частных и музейных собраниях России, США, Канады, Испании, Германии, Армении и других стран.
«Возвращение домой» в ММОМА на Петровке
До 23 января
В экспозицию предновогодней выставки онлайн-проекта Sample и Shaltai Editions в Московском музее современного искусства вошли работы десяти российских художников, посвященные концу календарного года и возвращению к исходной точке.
«Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» в «Гараже»
До 30 января
Эклектичная подборка современного искусства, работающего со временем, — от картины Вячеслава-Юры Усеинова, которую тот создавал одиннадцать лет, до перформансов Хэ Юньчана и Симады Есико.
«Томас Деманд. Зеркало без памяти» в «Гараже»
До 30 января
На первой в России выставке немецкого художника Томаса Деманда можно увидеть знаковые проекты, посвященные темам симуляции, макетов и моделирования, а также видео, которые специально для выставки создал режиссер и писатель Александр Клюге.
«Русский Константинополь» в Музее Востока
До 23 февраля
Экспозиция посвящена истории белой эмиграции и одному из первых пунктов их отъезда в конце 1920 года — Константинополю. В нее вошло более 100 экспонатов из собраний Музея Востока, историка моды Александра Васильева и Дома русского зарубежья.
Михаил Врубель в Новой Третьяковке
До 8 марта
Выставка Михаила Врубеля на трех этажах Третьяковской галереи на Крымском Валу — самый масштабный показ произведений художника за последние 65 лет. Проект поделен на два уровня, которые рассказывают об отдельных периодах жизни и творческого пути легендарного живописца.
«Арт-группа Recycle. New Nature» на «Винзаводе»
До 13 марта
Масштабный проект всемирно известного российского арт-дуэта Recycle Group на «Винзаводе» посвящен стремительной цифровизации и желанию людей оставить свой вечный отпечаток в виртуальном мире.
«Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона» в «ГЭС-2»
До 13 марта
Дом культуры «ГЭС-2» наконец-то откроет двери для широкой публики с многообещающей программой. Первый сезон получил название «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?», в рамках которого исландский художник Рагнар Кьяртанссон переснимет 100 серий популярной американской киноновеллы девяностых.
«Маркус Люперц. Маленькая иррациональная ретроспектива под руководством художника» в ММОМА на Петровке
До 3 апреля
Первая в Москве ретроспективная выставка одного из самых значимых современных немецких художников Маркуса Люперца, которого искусствоведы нередко ставят в один ряд с Ансельмом Кифером и Герхардом Рихтером. Люперц прославился скандальными полотнам с милитаристской символикой, посвященным трагическим событиям Второй мировой войны.
I Международная биеннале «Искусство будущего» в Мультимедиа-арт-музее
До 3 апреля
На первой биеннале в МАММ, посвященной искусству будущего, можно увидеть проекты, созданные при использовании нейросетей, технологии VR, 3D-анимации и робототехники. В рамках выставки запущена платформа artforthefuture.art, где можно посмотреть российское и зарубежное цифровое искусство.
«Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее
До 5 мая
Четыре столетия гравировального искусства — от голландцев братьев Больсверт и работ Валентина Серова до Дмитрия Плавинского, Льва Кропивницкого и других художников, обращавшихся к этой технике в XX и XXI веках. Часть экспонатов будет представлена публике впервые.
«Назначаю Вам встречу в саду» в Царицыно
До 10 мая
На территории Хлебного дома в «Царицыно» проходит выставка, посвященная истории садового искусства в России второй половины XIX — начала XX века. На ней представлены старинные гравюры и фотографии парковой архитектуры, многочисленные инструменты и даже реконструированные «зеленая гостиная» и «кабинет садовника».
«Я люблю Зверева» в Музее АЗ
До 29 мая
Один из самых крупных коллекционеров советского неофициального искусства Георгий Костаки считал Зверева первым русским экспрессионистом. На выставке, приуроченной к 90-летию художника-нонконформиста, можно увидеть больше сотни работ, отобранных из шести частных коллекций.
«Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме»
До 19 июня
Более ста работ русских живописцев — Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Марка Шагала и других, — отобранных из музейных собраний по всей стране, представлены на выставке, устроенной по принципу алфавита: каждой букве (и слову на эту букву) отведен свой тематический раздел и отдельная глава повествования.
Петербург
«Хельмут Ньютон» в «Эрарте»
До 17 апреля
На выставке легендарного фотографа Хельмута Ньютона в «Эрарте» представлены весьма откровенные снимки знаменитостей 70–80-х годов, которые он делал для изданий Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Vanity Fair, Oui и Playboy.