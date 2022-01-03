Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в январе 2022 года в Москве и Петербурге. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.

Москва «Ника Неелова. [Ъ] [Ы] [Ь]» в Центре Вознесенского До 7 января

© Центр Вознесенского

Британская художница российского происхождения использует в своих проектах «Заново рожденные» архитектурные элементы, превращая, к примеру, старые лестничные перила в пространственные инсталляции. На этот раз Неелова вдохновилась стихотворением Льва Лосева «Тринадцать», в котором он рифмует буквы «ъ», «ы» и «ь», называвшиеся в прошлом éръ, еры́ и éрь, со словом «зверь».

Solaris в Музее Москвы 7–9 января

© Театр «Практика»

Проект-трансформер (выставка днем и спектакль вечером), созданные режиссером Дмитрием Мелкиным, художником Павлом Пепперштейном и immerse.lab, представляет собой новое прочтение романа Станислава Лема с использованием нейросетей и технологий дополненной реальности.

Подробности по теме «Куб», Пепперштейн, космос и Москва: что вдохновляет создателей проекта Solaris «Куб», Пепперштейн, космос и Москва: что вдохновляет создателей проекта Solaris

«Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли» в ГМИИ им. Пушкина До 16 января

© ГМИИ им. Пушкина

Двадцать шесть полотен из собрания миланского коллекционера — редкая возможность увидеть в Москве работы Джакомо Баллы, Умберто Боччони, Джино Северини и других итальянских мастеров начала XX века.

«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» в Музее русского импрессионизма До 16 января

© Музей русского импрессионизма

В экспозицию проекта вошли работы, которые были представлены публике в Нью-Йорке в 1924 году на крупнейшем показе русской живописи в США. По словам организаторов, картины пришлось разыскивать по всему миру в частных и музейных собраниях России, США, Канады, Испании, Германии, Армении и других стран.

«Возвращение домой» в ММОМА на Петровке До 23 января

© ММОМА на Петровке

В экспозицию предновогодней выставки онлайн-проекта Sample и Shaltai Editions в Московском музее современного искусства вошли работы десяти российских художников, посвященные концу календарного года и возвращению к исходной точке.

«Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» в «Гараже» До 30 января

© Музей современного искусства «Гараж»

Эклектичная подборка современного искусства, работающего со временем, — от картины Вячеслава-Юры Усеинова, которую тот создавал одиннадцать лет, до перформансов Хэ Юньчана и Симады Есико.

«Томас Деманд. Зеркало без памяти» в «Гараже» До 30 января

© Музей современного искусства «Гараж»

На первой в России выставке немецкого художника Томаса Деманда можно увидеть знаковые проекты, посвященные темам симуляции, макетов и моделирования, а также видео, которые специально для выставки создал режиссер и писатель Александр Клюге.

«Русский Константинополь» в Музее Востока До 23 февраля

© Музей Востока

Экспозиция посвящена истории белой эмиграции и одному из первых пунктов их отъезда в конце 1920 года — Константинополю. В нее вошло более 100 экспонатов из собраний Музея Востока, историка моды Александра Васильева и Дома русского зарубежья.

Михаил Врубель в Новой Третьяковке До 8 марта

© Новая Третьяковка

Выставка Михаила Врубеля на трех этажах Третьяковской галереи на Крымском Валу — самый масштабный показ произведений художника за последние 65 лет. Проект поделен на два уровня, которые рассказывают об отдельных периодах жизни и творческого пути легендарного живописца.

«Арт-группа Recycle. New Nature» на «Винзаводе» До 13 марта

© ЦСИ «Винзавод»

Масштабный проект всемирно известного российского арт-дуэта Recycle Group на «Винзаводе» посвящен стремительной цифровизации и желанию людей оставить свой вечный отпечаток в виртуальном мире.

Подробности по теме «То, что делает нас людьми»: главные работы арт-группы Recycle «То, что делает нас людьми»: главные работы арт-группы Recycle

«Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона» в «ГЭС-2» До 13 марта

© ГЭС-2

Дом культуры «ГЭС-2» наконец-то откроет двери для широкой публики с многообещающей программой. Первый сезон получил название «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?», в рамках которого исландский художник Рагнар Кьяртанссон переснимет 100 серий популярной американской киноновеллы девяностых.

Подробности по теме Рагнар Кьяртанссон — о «Санта-Барбаре» и Доме культуры «ГЭС-2» Рагнар Кьяртанссон — о «Санта-Барбаре» и Доме культуры «ГЭС-2»

«Маркус Люперц. Маленькая иррациональная ретроспектива под руководством художника» в ММОМА на Петровке До 3 апреля

© ММОМА на Петровке

Первая в Москве ретроспективная выставка одного из самых значимых современных немецких художников Маркуса Люперца, которого искусствоведы нередко ставят в один ряд с Ансельмом Кифером и Герхардом Рихтером. Люперц прославился скандальными полотнам с милитаристской символикой, посвященным трагическим событиям Второй мировой войны.

I Международная биеннале «Искусство будущего» в Мультимедиа-арт-музее До 3 апреля На первой биеннале в МАММ, посвященной искусству будущего, можно увидеть проекты, созданные при использовании нейросетей, технологии VR, 3D-анимации и робототехники. В рамках выставки запущена платформа artforthefuture.art, где можно посмотреть российское и зарубежное цифровое искусство.

«Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее До 5 мая

© Государственная Третьяковская галерея

Четыре столетия гравировального искусства — от голландцев братьев Больсверт и работ Валентина Серова до Дмитрия Плавинского, Льва Кропивницкого и других художников, обращавшихся к этой технике в XX и XXI веках. Часть экспонатов будет представлена публике впервые.

«Назначаю Вам встречу в саду» в Царицыно До 10 мая

© Музей-заповедник «Царицыно»

На территории Хлебного дома в «Царицыно» проходит выставка, посвященная истории садового искусства в России второй половины XIX — начала XX века. На ней представлены старинные гравюры и фотографии парковой архитектуры, многочисленные инструменты и даже реконструированные «зеленая гостиная» и «кабинет садовника».

«Я люблю Зверева» в Музее АЗ До 29 мая

© Музей АЗ

Один из самых крупных коллекционеров советского неофициального искусства Георгий Костаки считал Зверева первым русским экспрессионистом. На выставке, приуроченной к 90-летию художника-нонконформиста, можно увидеть больше сотни работ, отобранных из шести частных коллекций.

«Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме» До 19 июня

© «Новый Иерусалим»

Более ста работ русских живописцев — Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Марка Шагала и других, — отобранных из музейных собраний по всей стране, представлены на выставке, устроенной по принципу алфавита: каждой букве (и слову на эту букву) отведен свой тематический раздел и отдельная глава повествования.

Петербург «Хельмут Ньютон» в «Эрарте» До 17 апреля

© Музей современного искусства «Эрарта»