Кейтлин Даути — похоронных дел мастерица, владелица похоронного бюро в Лос-Анджелесе и, по собственному определению, «проклятие традиционной похоронной индустрии». В 2011 году она основала Орден хорошей смерти (The Order of the Good Death), который объединяет профессионалов, выступающих за экологичные похороны и критикующих коммерциализированную похоронную индустрию.

В 2013 году Даути в шутку написала: «Почему есть зиллион сайтов и публикаций о секс-позитивности и ни одного — о смерть-позитивности?». Так зародилось одноименное движение, заявляющее, что открыто говорить о смерти — это нормально и даже необходимо для здоровой культуры.

У ютьюб-канала Даути Ask a Mortician более 1,7 миллиона подписчиков. Она выпустила три книги: «Когда дым застилает глаза», «Уйти красиво» и «Съест ли меня моя кошка».

— В последние годы движение смерть-позитивности стало популярным, но многих людей, кажется, смущает или даже пугает «позитивность». Можете вкратце описать, что это такое и, что более важно, чем это не является?

— Начну с того, чем не является. Это не про то, как круто, что люди умирают от ковида, или как волнительно, что не стало вашей бабушки. Это и не про фетишизацию кладбищ или тьмы. Это про признание не просто нашей смертности, но и того, что большая часть нашей культуры и нашего понимания мира основана на том, что мы смертны. Вот если бы вы, скажем, прямо сейчас узнали, что бессмертны, — стали бы вы в девять утра проводить это интервью? Нет резона браться за работу пораньше, если на нее есть целая вечность.

— Да, признаюсь, я бы еще поспал.

— Именно! Но поскольку вы знаете, что ваше время ограничено, вы творите, работаете, заводите семью, строите бизнес, занимаетесь искусством — все потому, что вы знаете, что умрете.

Смерть-позитивность смотрит правде в глаза и заявляет, что ограниченное количество времени — это фактор, ответственный за большую часть искусства и культуры в нашем мире. А еще смерть-позитивность — просто признание того, что открытый и честный разговор о смерти может снять ваши тревоги о ней, позволяя узнать, что другие люди думают об этом, и получить простые и прозрачные ответы на эти вопросы.