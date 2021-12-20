Если на новогоднем столе между оливье, шампанским и вазой с мандаринами осталось немного места, вот 8 отличных игр, которые могут его занять.

«Тако, кот, коза, сыр, пицца» Игра, правила которой можно выучить, пока бьют куранты

Приговаривая «Тако, кот, коза, сыр, пицца», игроки по очереди выкладывают на стол карты из своих колод. Если слово совпало с выложенной картой, все стараются поскорее накрыть карты рукой: последний забирает себе всю выложенную стопку — а побеждает тот, кто первым остался с пустыми руками. Эта глупая (в хорошем смысле!) и веселая игра в самый раз подходит для того состояния, когда все уже навеселе. А еще в колоде есть сурок, горилла и нарвал — они делают каждую партию только безумнее.

Игроки 2–8 человек Партия От 10 минут Купить 490 р.

«Русский манчкин» С Новым годом, na zdorovie!

Первый национальный набор самой народной карточной игры — русский, как водка с клюквенным соком. Как всегда, в «Манчкине» каждая карта представляет собой отдельный гэг, но в этот раз они все основаны на стереотипах о России. Здесь и ручные медведи, и группа крови на рукаве, и матрешки, конечно. Если у вас есть другие наборы «Манчкина» — скажем, пиратский или космический, — то их можно смешать с русским, превратив игру в форменное безумие.

Игроки 3–6 человек Партия От 30 минут Купить 990 р.

«Штука» Игра, в которой нужно искать всякие штуки

В увесистой коробке три набора по восемь красочных полей, заполненных всякими штуками (рассматривать их — уже отдельное удовольствие). Участники по очереди пытаются описать определенные предметы или персонажи словами, жестами или даже рисунками — кто первым отыщет загаданное на поле, тот и молодец. Эта игра с простыми правилами в духе «Экивоков» особенно пригодится, если на вашей вечеринке есть дети.

Игроки 3–7 человек Партия От 30 минут Купить 1990 р.

«Similo: Страшилки» Идеальная игра для тимбилдинга — с зомби и оборотнями

На столе двенадцать карт с монстрами (дикими, но симпатичными), но только один игрок знает, какая из них загадана. Он-то и должен помочь остальным вычислить нужного персонажа, но без слов, только выкладывая другие карты. «Страшилки» понравятся тем, кто не любит соревноваться: все участники здесь заодно, и выиграть — или проиграть — могут, только действуя сообща.

Игроки От 2 человек Партия От 10 минут Купить 490 р.

«Тип-топ» Оцените эту вечеринку от «Сон-час» до «Рейв на фабрике оливье»

Капитан задает игрокам вопрос, а те отвечают в соответствии с полученными втайне номерами. Затем капитан по этим ответам должен расположить игроков в нужном порядке. На бумаге правила могут выглядеть странно, но чтобы разобраться, хватит и пары минут. Это веселая игра для тех компаний, в которых все разделяют похожее чувство юмора.

Игроки 4–9 человек Партия 30–45 минут Купить 1190 р.

«Утки» Уточка говорит «Кря!»

Правила — проще некуда: все игроки стараются сбросить побольше карт, а побеждает тот, у кого сумма очков на руках меньше всех. Если вам кажется, что вы счастливчик, нужно громко крикнуть «Кря!» и начать подсчет. Это игра, простота которой может поспорить только с ее азартностью: приготовьтесь к жарким баталиям, прерывающимся кряканьем.

Игроки 3–5 человек Партия 15 минут Купить 450 р.

«Лига детективов» Маска, я тебя знаю

В начале партии каждый игрок получает роль, отыгрывает ее, отвечая на вопросы из специальной колоды, — а соседи по столу стараются эту роль отгадать. Отвечать нужно осторожно: чем больше людей откроют вашу тайну, тем больше очков вы получите, но если догадаются все — очков не видать. Это игра для людей с фантазией и для тех, кто любит разгадывать тайны.

Игроки 3–6 человек Партия От 30 минут Купить 1990 р.

«Страдающее Средневековье» Елки во время чумы

Это был непростой год, так что время вспомнить о временах, когда жизнь была еще тяжелее. Еретики, ведьмы, инквизиция, крестовые походы — ну и, конечно же, эпидемии самых разных болезней! Игра от создателей одноименного паблика для тех, кто хочет добавить в праздники немного средневекового шика.