Уральская арт-группа «Куда бегут собаки» в своих работах исследует связь человеческого и технологичного, превращая движение мушек в символы, а стихи — в электросхемы. Их робототехническую инсталляцию «Керосиновые хроники. Гриб» можно увидеть на выставке HYDRA в пространстве «Севкабель Порт». Рассказываем, как устроены эта и другие работы «Собак».

Арт-группа «Куда бегут собаки» образована в 2000 году в Екатеринбурге. Ее участники — Наталия Грехова, Алексей Корзухин, Ольга Иноземцева, Владислав Булатов — работают в области технологического искусства, изучают механизмы взаимодействия человека и различных форм реальности. Все их проекты настолько сложны технически, что никогда нельзя быть уверенным до конца — перед нами арт-имитация инженерных процессов или все это действительно работает? Многочисленные провода, датчики и переключатели на самом деле анализируют движение мошек-дрозофил и запахи человека или это художественный фейк? Некоторые явно сатирические проекты — типа прибора «Антишансон», который глушит блатные радиостанции, — заставляют поверить: нет, все-таки это ирония и имитация. Но в других проектах на наших глазах движутся и взаимодействуют роботы, в подписи — указания на сотрудничество с солидными учеными, и сами художники утверждают: «всё настоящее». Зрителю остается самостоятельно выбрать одну из сторон и воспринимать происходящее как аттракцион машинерии или верить в почти разумность инженерных конструкций арт-группы «Куда бегут собаки». Проект «Внутри черной коробки» 2019

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Конструкция имитирует процессы, происходящие в голове человека. Сложнейшие механизмы преобразовывают беспорядочное роение мух-дрозофил в буквы и цифры, которые выводятся на экран. Описание проекта — само по себе арт-текст, бьющий по самолюбию гуманитария — посетителя выставки. В нем непонятно ровным счетом ничего, зато много таких слов, как «оптические умножители с жидкокристаллическим затвором», «световое перемножение матрицы на вес каждой связи», «резистор в цепи обратной связи операционного усилителя каждого нейрона». Похоже на искусственно сгенерированный текст, подражающий техинструкциям, но не имеющий смысла. Может быть, понять его мешают усиленно роящиеся в нашей голове мысли-дрозофилы?

«Куда бегут собаки»: «Это попытка создать структуру, промежуточную между живой и полностью цифровой нейронной сетью, сделав нейронные связи между соседними слоями оптическими, нейронные ячейки — аналоговыми, а структуру внутри сети — параллельной. Задача этой сети предельно проста: распознавать символы в роении мух-дрозофил». Проект «Послезавтра» 2017–2018

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Художники воссоздают картину постапокалиптического будущего, где часть человечества обрела цифровую форму жизни, а другая утратила технологии и только обслуживает своих цифровых собратьев. Виртуальные люди нуждаются в «биотварях», а примитивное человечество — в контенте.

«Куда бегут собаки»: «Постапокалиптический мир состоит из трех частей:

Карго-культ интернета, последователи которого ищут благо и откровение, обращаясь к пустым мониторам, как порталам связи с божественным. Последователи культа нажимают на кнопку, и диапроектор показывает им один слайд из ста. „Божественная комедия“ Данте, переведенная в электросхему, состоящую, в свою очередь, из трех больших частей: „Ада“, „Чистилища“ и „Рая“. Это вместилище утраченного в нашем мире знания на утраченном языке. Люди карго-интернета не в состоянии это прочесть, но могут этим любоваться. Поэма, тем не менее, является поставщиком контента для карго-интернета. Контент формируется следующим образом: до наступления апокалипсиса мы делаем запрос в поисковике по каждой из ста частей поэмы. Ответ в виде скриншота экрана печатается на слайде. Таким образом, мы получаем набор из ста слайдов, который и является полным объемом карго-интернета в постапокалиптическом мире. Мир горний: его обитатели перешли на новый, постапокалиптический, этап и стали числом. Число использует биоорганизмы как источники уникальных данных, полезных для поиска нового числа, которое все сложнее найти. Откровение в числе. В данном случае используются цыплята, писк которых пригоден для поиска уникальных криптоключей. С целью привлечения людей и поддержания стабильного числа сотрудников (и поставщиков биотварей) система использует часть числа, произведенного цыплятами, для выбора слайда на культовых мониторах». Проект «Испарение конституции Российской Федерации» 2017

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В первую секунду кажется, что попал на репетицию оркестра, но, приглядевшись, видишь, что на пюпитрах не ноты, а утюги на треногах, перевернутые горячей стороной вверх. На стену проецируется текст конституции РФ. Слова переводятся в азбуку Морзе, и ее сигналы передают капли воды, которые падают на нагретые утюги с определенной частотой.

«Куда бегут собаки»: «Капля падает только тогда, когда утюг достаточно нагрет. Цель процесса — передать информацию в виде пара. Текст конституции выводится на экран, чтобы зрители смогли видеть испаряемую в данный момент информацию».

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Проект «Символизм в электросхемах» 2006–2018

Художники переводят стихотворения известных поэтов в графические символы, которые используются в электросхемах. По полученным инструкциям собираются приборы, являющиеся машинным воплощением стихотворной энергии.

«Куда бегут собаки»: «„Пророк“ Пушкина оказался радиоприемником с головным телефоном, стишок Хармса о Хлебникове — мультивибратором, „Лунные три ступени“ Лорки — детекторным приемником и так далее. Мы обнаружили, что функции получившихся устройств связаны с содержанием стихов, положенных в основу их электросхем. Мы поняли, что если суметь абсолютно точно описать словами то, что ты стремишься создать, то останется только перевести в графическую схему этот текст и собрать его в материале. Мы продолжаем эту работу». Проект «Индекс трансцендентности» 2017

На столе располагается громоздкая конструкция: сверху — колбы с ингредиентами борща, внизу — кастрюли с кипящей водой. На глазах у зрителей будет вариться борщ, его рецептура зависит от индекса трансцендентности разных текстов, которые в это же самое время анализирует компьютерный мозг. Результаты его работы выводятся на экраны, висящие на стенах.

«Куда бегут собаки»: «Тексты с 1900 по 1917 и с 2000 по 2017 делятся на разделы, а затем каждый раздел соотносится с одним из ингредиентов борща. Например: мясо — философия, картошка — художественная литература (проза), капуста — тексты, исходящие от власти (законы, указы, выступления, речи), морковь — поэзия, свекла — новости, публицистика, приправы (лук, чеснок, зелень) — личная переписка, мемуары, социальные сети, соль — реклама, объявления. Программа находит в текстах слова-маркеры трансцендентности и вычисляет индекс трансцендентности каждого текста и общий индекс в каждом разделе текстов. Основываясь на среднем рецепте борща, программа вычисляет коэффициент соотношения индекса трансцендентности раздела к количеству соответствующего ингредиента в борще и вычисляет дозировку каждого продукта в трансцендентном борще… Когда борщ готов, нагреватель отключается. С одной стороны стола — борщ 1900–1917 годов, с другой — борщ 2000–2017 годов». Проект «Лица запаха» 2012

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Трубки с датчиками газоанализаторов, похожие на щупальца неведомого существа, тянутся к зрителю. База данных различных запахов заложена в программу создания фоторобота, каждый аромат считывается машиной как определенная форма части лица. Машина выдает портрет — так в ее представлении выглядит запах конкретного человека.

«Куда бегут собаки»: «Большинство людей не может восстановить запах в памяти: довольно трудно мысленно „явить“ перед своим внутренним взором знакомый запах, хотя, например, чье-то лицо можно достаточно легко представить. Когда мы пытаемся вспомнить запах мяты, вспоминается как выглядит мята. Мы можем только лишь узнать запах, почувствовав его еще раз. Пока не разработан механизм хотя бы примерного схематичного восстановления и воспроизведения запаха в памяти. Однако существует разработанный и активно применяемый механизм восстановления в памяти и передачи визуального образа. Это фоторобот, где по частям лица, можно методом подбора и сравнения черт создать ранее виденное лицо. Мы решили использовать этот путь для фиксации запаха… Этот механизм — еще один „костыль“ для памяти, он заведомо ущербен и смешон, но в точности соответствует требованиям тотальной визуальности, в которой все мы сейчас существуем». Проект «Антишансон» 2008

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Датчик, имитирующий глушилку радиосигнала, разработан для прерывания радиопередач с шансоном или другим нежелательным контентом. Фантазия о добрых роботах, призванных облегчить для человека неудобства повседневности.

«Куда бегут собаки»: «Устройство имеет кнопку включения радиопомехи „ВЫКЛ FM“ и ручку подстройки частоты. Устройство легко помещается в карман, благодаря чему пользователь может незаметно (не вынимая руку из кармана) найти частоту раздражающей радиостанции и отправить в эфир тишину. Тактико-технические характеристики: диапазон частот: 88–108 МГц (FM), радиус действия: 5–10 м, напряжение питания: 9 V, время непрерывной работы — 15 часов, габаритные размеры — 35×50×25. Проект сделан в рамках нашей программы „Польза современного искусства для народного хозяйства“». Проект «Керосиновые хроники. Гриб» 2021

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По квадратному полю медленно передвигаются сферические роботы на колесиках. У каждого в центре механизма расположена емкость с керосином. Они то замирают на месте, то не спеша сближаются, то начинают вращаться — ищут по запаху собрата, у которого осталось мало горючего. Иногда один робот пристыковывается к другому и через кран переливает в емкость «коллеги» немного своего керосина. При чем же здесь гриб?