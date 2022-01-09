В No Kidding Press открыта подписка на книги шестого сезона, а пока что мы попросили их выбрать шесть книг, с которых стоит начать знакомство с этим издательством.

«Лица» Тове Дитлевсен Перевод Анны Рахманько

Печальная история о писательнице Лизе, чью жизнь, а также ее семьи берет в руки властная домработница Гитте. Лизе начинает медленно сходить с ума, но, может быть, это безумие спасительно? «Событие» Анни Эрно Перевод Марии Красовицкой

Каково, будучи молодой женщиной, забеременеть в стране, где аборты законодательно запрещены? Спустя десятилетия писательница Анни Эрно вернулась к болезненному опыту, чтобы переосмыслить его. «Чувства принца Чарльза» Лив Стремквист Перевод Веры Козловской

Комиксистка предлагает посмотреть на неэгалитарные отношения знаменитостей, таких как принцесса Диана и принц Чарльз, Уитни Хьюстон и Бобби Браун, Нэнси и Рональд Рейган. Она призывает на помощь социологию, чтобы обнажить иерархии, пронизывающие современные гетеросексуальные партнерства, задается вопросами о том, что такое любовь и брак и как их определяет право сексуальной собственности.

Подробности по теме «Феминизм сегодня стал продуктом»: Лив Стремквист — о деле Цветковой, менструации и любви «Феминизм сегодня стал продуктом»: Лив Стремквист — о деле Цветковой, менструации и любви

«Моя мать смеется» Шанталь Акерман Перевод Инны Кушнаревой

Небольшая книга, исполненная любви к матери Акерман и печали от ее скорой, неумолимо приближающейся смерти. «Моя мать смеется» родилась из практики письма, сопутствующей опыту ухода за больной женщиной. Одевая, кормя и укладывая ее спать, Акерман пишет о семье и детстве, спасении матери из Освенцима и всем, что ее волнует. «Сердце» Малин Кивеля Перевод Лиды Стародубцевой

Камерная книга о матери новорожденного, у которого обнаружен порок сердца. Ее охватывает тревога, хотя состояние младенца оценивают как некритическое, она пытается справиться с ней, погрузившись в повседневность, и потому ей кажется, что она «недостаточно хорошая мать», поскольку думает о том, как позаботиться о себе. «Автобиография красного» Энн Карсон Перевод Юлии Серебренниковой

«Автобиография» — это сплав античного мифа и современной истории взросления. Герион, главный герой «Автобиографии красного», носит имя мифологического краснокрылого чудовища. Он живет с безжалостным старшим братом и мягкой, но неспособной защитить его матерью и в пять лет приступает к созданию автобиографии. Реплики героев то и дело перемежаются с цитатами Гертруды Стайн, Эмили Дикинсон и других.