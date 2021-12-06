Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал среди ноябрьских литературных новинок лучшие обложки.

«Сестра гения» Дарьи Еремеевой

Обложка Максима Родина

Издательство «Бослен»

«Открыто допоздна» Чарльза Симика

Обложка Ольги Швецовой (Оли Цве)

Издательство «Полифем»

«Ботанический заговор» Виктории Базоевой

Обложка Ольги Марченко

Издательство Individuum

«Возможности любовного романа» Яна Немеца

Обложка Андрея Бондаренко

Издательство Corpus

«Голос из ничто» Юрия Мамлеева

Обложка Андрея Бондаренко, иллюстрации Доротеи Шемякиной

Издательство «АСТ», редакция Елены Шубиной

«Пульчинелла, или Развлечения для детей» Джорджо Агамбена

Обложка Валерии Степновой и Максима Плоскирева

Издательство «Носорог», перевод Марины Лепиловой

«Дизайн всего» Скотта Беркуна

Обложка Рины Поличенковой

Издательство «Альпина Паблишер», перевод Варвары Васильевой

«Искусство терять» Алис Зенитер

Обложка Юлии Сидневой

Издательство «Лайвбук», перевод Нины Хотинской

«Семь ключей к современному искусству» Саймона Морли

Обложка Екатерины Юмашевой (ABCdesign)

Издательство Ad Marginem, перевод Евгения Искольского