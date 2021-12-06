Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал среди ноябрьских литературных новинок лучшие обложки.
«Сестра гения» Дарьи Еремеевой
Обложка Максима Родина
«Открыто допоздна» Чарльза Симика
Обложка Ольги Швецовой (Оли Цве)
Издательство «Полифем»
«Ботанический заговор» Виктории Базоевой
Обложка Ольги Марченко
«Возможности любовного романа» Яна Немеца
Обложка Андрея Бондаренко
«Голос из ничто» Юрия Мамлеева
Обложка Андрея Бондаренко, иллюстрации Доротеи Шемякиной
«Пульчинелла, или Развлечения для детей» Джорджо Агамбена
Обложка Валерии Степновой и Максима Плоскирева
«Дизайн всего» Скотта Беркуна
Обложка Рины Поличенковой
«Искусство терять» Алис Зенитер
Обложка Юлии Сидневой
«Семь ключей к современному искусству» Саймона Морли
Обложка Екатерины Юмашевой (ABCdesign)