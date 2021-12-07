Портрет Деда Мороза в юности, самая веселая азбука и сказки Астрид Линдгрен: если ваши дети любят читать, то эти новые книги они будут рады найти под елкой.

«Звездная пыль. Языки и знаки»

Можно ли научить Маугли говорить? Как мы понимаем другого? Умеет ли горилла шутить? Как общаются между собой клетки? Мы не имитируем поведение очень бодрого человека лет четырех, а рассказываем о книге, где можно найти ответы на все эти вопросы. Пусть небольшой размер альманаха вас не смущает: это полноценная книга, которая благодаря сочетанию научных фактов, комиксов и загадок будет интересна даже самым непоседливым читателям.

«Год, полный чудес» Шерил Б.Кляйн Иллюстрации Цинь Лэн

Юная героиня этой книги просыпается в первый день нового года, еще не зная, сколько всего с ней произойдет за эти 365 дней, которые — несмотря на сложности в виде потерянных зонтов и ссор с братом — окажутся чудесными. Небольшая книга станет отличным подарком для начинающей читательницы, особенно если у нее есть вредный старший брат. Дополнительно стоит отметить иллюстрации, очень теплые и местами ужасно смешные.

Издательство «Поляндрия» , перевод Маши Судовых

«Когда я вырасту, я стану Дедом Морозом» Грегуара Золотареффа

Маленький мальчик Ноэль Мороз, обожающий красный цвет, находит в лесу загадочный мешок и записку, а потом и вовсе знакомится с гномами, шепчущими ему какой‑то большой секрет. Теперь Ноэлю нужно преодолеть страх и отправиться ночью в лес, чтобы помочь гномам в их загадочных делах. Книга французского художника Грегуара Золотареффа отлично подойдет для предновогоднего вечера, когда малышам непременно хочется узнать, откуда же взялся этот загадочный старик, развозящий подарки в новогоднюю ночь.

Издательство «Самокат» , перевод Ирины Балахоновой

«Гном и лис» Астрид Линдгрен Иллюстрации Эвы Эриксон

Хитрый голодный лис отлично знает, что в праздничную ночь никто не помешает ему полакомиться свежей курятинкой, поскольку люди сидят по домам. Но кое‑кто охраняет хутор и пристально следит, чтобы никаких неприятных событий на хуторе не произошло. Книга Астрид Линдгрен (советую обратить внимание, что переизданы две книги, «Гном и лис» и «Не спит лишь гном») — отличный вариант книжного подарка на Новый год. Во-первых, это классика, во-вторых, герои добрые и потешные, а в-третьих, смотреть, как лис ест кашу, сидя рядом с гномом, — удовольствие, которого не стоит себя лишать.

Издательство Albus Corvus , перевод Ксении Коваленко

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«Чай в зимнем лесу» Акико Миякоси

Маленькая Кикко решительно надевает красную шапочку и отправляется к бабушке, потому что папа забыл взять с собой пирог. В лесу не очень уютно, Кикко торопится и оказывается у незнакомого дома в чаще, где звери собрались для праздничного чаепития. Классическая история про Красную Шапочку звучит по-новому. Сдержанная черно-белая графика добавляет очарования, а портреты зверей завораживают. Единственный минус: после прочтения очень сильно захочется пирога.

Издательство «МИФ» , перевод Елены Байбиковой

«Азбука БВ» Елены Вышинской Иллюстрации Марии Бронштейн

Ежик встречает единорога, эму лопают эскимо, а загадочная балерина на барабане превращается в бабушку! А еще здесь вам попадутся рыцарь-рыба и замаскировавшийся под зайца жираф. Если у вас потихоньку подрастает будущий ученик (или ученица), то «Азбука» станет отличным подарком на Новый год. Вроде как очень полезный подарок, но главное, что это время чистого удовольствия от чтения и иллюстраций, прячущихся в окошках.

«Как хамелеон спас Ноя» Яэль Молчадски Иллюстрации Орит Бергман

На ковчеге стоит шум и гам, потому что звери не только радуются спасению, но и всегда хотят есть. Ной с семьей постоянно заняты, но сталкиваются с неожиданной проблемой: во фруктах завелись черви, и скоро всех нечем будет кормить. Только маленький хамелеон может помочь. Переосмысленная история ковчега, который и служит местом для спасения, и становится метафорой мирного сосуществования самых разных зверей и птиц. Эта захватывающая книга заставляет переживать и за маленьких хамелеонов, и за остальных обитателей огромного корабля.

Издательство «Книжники» , перевод Ксении Церковской

«Таня, Выдра и компания» Дарьи Варденбург Иллюстрации Кати Шумковой

Таня вместе с родителями переезжает в новый дом. Но двигать мебель ей скучно, поэтому девочка уходит гулять в парк и рисовать все интересное, что встретится на пути, — например, выдру. Героиня готовится к наброску и неожиданно обнаруживает, что зверек умеет разговаривать. Сказочная повесть Дарьи Варденбург — отличный пример детской книги, которую открываешь, чтобы почитать пару глав между делами, а потом не можешь оторваться. Рекомендуется юным фантазерам и их родителям.

«Колыбельная для маленькой Зо» Ольги Артамоновой Иллюстрации Людмилы Сальниковой

Забавный бело-рыжий котенок зарабатывает себе сосиску на пропитание, танцуя на столиках в придорожном кафе и показывая удивительные представления. Только вот жизнь маленького артиста вовсе не такая легкая и радостная, как кажется посетителям. Повесть Ольги Артамоновой о бездомном котенке понравится и тем, кто уверенно читает сам, и тем, кто еще предпочитает читать вместе с родителями. Вместе с героями нам предстоит понять, как важно заботиться о живом существе, не бояться неизбежных трудностей и помнить, что для важных вещей нужно время.

«Мираморе» Алены Кашуры Иллюстрации Наташи Морозовой

Дедушка и мама Миры в ссоре, поэтому девочка тайком ходит навещать старика в интернат, пока не узнает, что он никогда не был на море. Теперь для Миры нет задачи важнее, чем организовать поездку. К тому же вдруг удастся помирить маму и дедушку? Но все идет не по плану. Повесть Алены Кашуры рассказывает о сложных семейных отношениях, которые смогут исправить дети: они иногда лучше взрослых знают о важности любви.

«Молли Мун и волшебная книга гипноза» Джорджии Бинг Иллюстрации Антонины Лопатиной

Молли Мун живет в приюте, и каждый ее день плох из‑за мисс Гадкинс, издевающейся над сиротами. Однако героиня не может предположить, как найденная ею книга про гинотизм изменит мир вокруг, заставив опасных и неприятных взрослых слушаться бедную сироту. Роман Джорджии Бинг выходил в России много лет назад. История о девочке, научившейся преодолевать трудности благодаря смекалке, с юмором описывает мир, где дружба и любовь могут сделать больше, чем гипнотизм.

Издательство Popcorn Books , перевод Елены Токаревой

«И охотник вернулся с холмов» Марии Пастернак

Главный герой Уолден МакГрегор — студент, волей судьбы покинувший родной Эдинбург и оказавшийся в Оксфорде. Не то что Оксфорд так плох, но сложная семейная история тяготит Уолдена, и он старается разобраться в своих чувствах и в запутанных событиях прошлого. Мария Пастернак, знакомая читателям по книге «Золото Хравна», написала роман, который кажется посвященным современности, но лишь на первый взгляд. Ведь причины всего лежат в прошлом, и именно оно становится одним из главных участников событий. Стоит купить на каникулы, чтобы дать отдохнуть за чтением истерзанным выпускникам.