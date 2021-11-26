Рассказываем, что купить прямо сейчас.
Курсы
Актерское мастерство. Константин Райкин
Константин Райкин — многолетний руководитель «Сатирикона» и преподаватель, выпустивший три поколения артистов в школе-студии МХАТ. Программа из 12 уроков, конечно, не заменит полноценного актерского образования, но может послужить хорошим мастер-классом для тех, кто хочет научиться естественнее и увереннее вести себя перед публикой.
Скидка 50% до 30 ноября
Как писать нон-фикшн
Этот курс поможет не только тем, кто мечтает издать книгу, но и тем, кто хочет писать посты в соцсетях лучше всех. Преподаватели курса — журналисты, редакторы и писатели, а к концу курса у вас сложится небольшое портфолио.
Скидка 1400 р. до 26 ноября
Кошелек и жизнь. Основы финансовой грамотности и инвестиций
Чтобы сэкономленные на «черной пятнице» деньги не пропали, можно попробовать их инвестировать. На этом курсе научат основам этого искусства, а заодно напомнят азы финансовой грамотности и помогут поменять отношение к деньгам. Обещают не читать аффирмаций — уже хорошо.
Скидки до 15 960 р. до 1 декабря
Подписки
Adobe Creative Cloud
Подписка на незаменимый софт от Adobe для работы с фотографиями, монтажа видеороликов, разработки дизайна, создания веб-контента, UX и материалов для соцсетей. Месячный доступ к более чем 20 приложениям Creative Cloud, среди которых Photoshop, Illustrator, Premier Pro, можно будет получить по привлекательной цене.
Скидка 40% на все приложения Creative Cloud до 3 ноября
Storytel
Cервис аудиокниг в честь «черной пятницы» снизил стоимость подписки для новых пользователей на первые полгода. Если вы уже пользуетесь Storytel, то получить выгоду все равно можно, купив за полцены подарочные карты на три месяца, полгода или год.
Скидка до 50% на подписку и подарочные карты до 28 ноября
Литрес
Помимо скидок на отдельные книги сервис электронных книг предлагает выгодно купить подписку на полгода или на год. Обладатель абонемента каждый месяц получает любую книгу стоимостью до 600 рублей и две книги из подборки. Также действует накопительная скидка на весь ассортимент до 30%.
Скидка 995 р. на подписку на шесть месяцев и 1998 р. на годовой абонемент до 27 ноября
MyBook
Другая электронная библиотека в «черную пятницу» делает скидки на премиум-подписку для себя или в подарок. Она дает доступ ко всему каталогу книг и аудиокниг. Кроме того, вы будете получать персональные предложения от сервиса.
Скидка 30% на все виды премиум-подписки в подарок и 50% на покупку премиум-подписки на год для себя
Skyeng
Сервис по изучению английского языка предлагает скидки на пакеты занятий стандарт и премиум и возможность выиграть iPhone 13 Pro, но только для новых клиентов. Skyeng предлагает как привычные форматы уроков по общим или специализированным темам, так и онлайн-мастер-классы, самостоятельные курсы, беседы с носителями для тренировки речи.
Скидка от 30 до 45% на пакет занятий стандарт и премиум для новых клиентов (нужно зарегистрироваться и использовать промокод) до 30 ноября
Growfood
В сервисе по доставке еды на неделю можно со скидкой заказать набор Black Friday Pack на шесть дней с премиальными и популярными блюдами. Часть из них можно выбрать самостоятельно. Предложение действительно, пока наборы есть в наличии.
Скидка 50% на Black Friday Pack
Мероприятия
На «Афише» проходит «черная пятница» — билеты на концерты, спектакли и стендап-шоу можно купить со скидками до 30%. Ищите значок Black Friday на сайте и в приложении, выбирайте подходящие вам билеты и не забудьте активировать акцию на экране выбора способа оплаты. Все скидки действуют с 26 по 28 ноября.
Скидки до 30% на мероприятия на «Афише»
Игры
PC (Steam)
В Steam громадная скидка на «Ведьмака», чуть дешевле стала Sekiro. Вообще предложений очень много — просто зайдите на главную Steam и наверняка найдете что‑то.
Скидка 80% на The Witcher 3: Wild Hunt
Скидка 30% на Nioh 2
Скидка 35% на Sekiro: Shadows Die Twice
PC (Epic Games Store)
В EGS тоже много скидок, опять же есть супердешевый «Ведьмак», а недавняя Back 4 Blood уже стала дешевле на треть.
Скидка 60% на Hitman 3
Скидка 80% на The Witcher 3: Wild Hunt — GOTY Edition
Скидка 30% на Back 4 Blood
PlayStation
Недавно вышедший отличный боевик Deathloop стал вдвое дешевле, главный эксклюзив PS5 Demon’s Souls можно купить за три с лишним тысячи рублей, а не за пять.
Скидка 50% на Deathloop
Скидка 38% на Demon’s Souls
Скидка 50% на The Last of Us 2
Xbox
Forza Horizon 4 стала дешевле в два с лишним раза, но не спутайте ее с вышедшей в ноябре Forza Horizon 5 — на новинку скидки пока нет.
Скидка 30% на Far Cry 6
Скидка 67% на Forza Horizon 4
Скидка 33% на игру «Стражи галактики Marvel»