Курсы

PC (Steam)

В Steam громадная скидка на «Ведьмака», чуть дешевле стала Sekiro. Вообще предложений очень много — просто зайдите на главную Steam и наверняка найдете что‑то.

Скидка 80% на The Witcher 3: Wild Hunt

Скидка 30% на Nioh 2

Скидка 35% на Sekiro: Shadows Die Twice

PC (Epic Games Store)

В EGS тоже много скидок, опять же есть супердешевый «Ведьмак», а недавняя Back 4 Blood уже стала дешевле на треть.

Скидка 60% на Hitman 3

Скидка 80% на The Witcher 3: Wild Hunt — GOTY Edition

Скидка 30% на Back 4 Blood

PlayStation

Недавно вышедший отличный боевик Deathloop стал вдвое дешевле, главный эксклюзив PS5 Demon’s Souls можно купить за три с лишним тысячи рублей, а не за пять.

Скидка 50% на Deathloop

Скидка 38% на Demon’s Souls

Скидка 50% на The Last of Us 2

Xbox

Forza Horizon 4 стала дешевле в два с лишним раза, но не спутайте ее с вышедшей в ноябре Forza Horizon 5 — на новинку скидки пока нет.

Скидка 30% на Far Cry 6

Скидка 67% на Forza Horizon 4

Скидка 33% на игру «Стражи галактики Marvel»