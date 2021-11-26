Курсы

Чтобы сэкономленные на «черной пятнице» деньги не пропали, можно попробовать их инвестировать. На этом курсе научат основам этого искусства, а заодно напомнят азы финансовой грамотности и помогут поменять отношение к деньгам. Обещают не читать аффирмаций — уже хорошо.

Этот курс поможет не только тем, кто мечтает издать книгу, но и тем, кто хочет писать посты в соцсетях лучше всех. Преподаватели курса — журналисты, редакторы и писатели, а к концу курса у вас сложится небольшое портфолио.

Константин Райкин — многолетний руководитель «Сатирикона» и преподаватель, выпустивший три поколения артистов в школе-студии МХАТ. Программа из 12 уроков, конечно, не заменит полноценного актерского образования, но может послужить хорошим мастер-классом для тех, кто хочет научиться естественнее и увереннее вести себя перед публикой.

Adobe Creative Cloud

Подписка на незаменимый софт от Adobe для работы с фотографиями, монтажа видеороликов, разработки дизайна, создания веб-контента, UX и материалов для соцсетей. Месячный доступ к более чем 20 приложениям Creative Cloud, среди которых Photoshop, Illustrator, Premier Pro, можно будет получить по привлекательной цене.

Скидка 40% на все приложения Creative Cloud до 3 ноября

Storytel

Cервис аудиокниг в честь «черной пятницы» снизил стоимость подписки для новых пользователей на первые полгода. Если вы уже пользуетесь Storytel, то получить выгоду все равно можно, купив за полцены подарочные карты на три месяца, полгода или год.

Скидка до 50% на подписку и подарочные карты до 28 ноября

Литрес

Помимо скидок на отдельные книги сервис электронных книг предлагает выгодно купить подписку на полгода или на год. Обладатель абонемента каждый месяц получает любую книгу стоимостью до 600 рублей и две книги из подборки. Также действует накопительная скидка на весь ассортимент до 30%.

Скидка 995 р. на подписку на шесть месяцев и 1998 р. на годовой абонемент до 27 ноября

MyBook

Другая электронная библиотека в «черную пятницу» делает скидки на премиум-подписку для себя или в подарок. Она дает доступ ко всему каталогу книг и аудиокниг. Кроме того, вы будете получать персональные предложения от сервиса.

Скидка 30% на все виды премиум-подписки в подарок и 50% на покупку премиум-подписки на год для себя

Skyeng

Сервис по изучению английского языка предлагает скидки на пакеты занятий стандарт и премиум и возможность выиграть iPhone 13 Pro, но только для новых клиентов. Skyeng предлагает как привычные форматы уроков по общим или специализированным темам, так и онлайн-мастер-классы, самостоятельные курсы, беседы с носителями для тренировки речи.

Скидка от 30 до 45% на пакет занятий стандарт и премиум для новых клиентов (нужно зарегистрироваться и использовать промокод) до 30 ноября

Growfood

В сервисе по доставке еды на неделю можно со скидкой заказать набор Black Friday Pack на шесть дней с премиальными и популярными блюдами. Часть из них можно выбрать самостоятельно. Предложение действительно, пока наборы есть в наличии.

Скидка 50% на Black Friday Pack

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