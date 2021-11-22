В день рождения Владимира Даля «Яндекс» сравнил записи из личных дневников начала XX века с текстами статей и комментариев в блогах начала XXI и узнал, какие слова за сто лет появились в языке, исчезли из него или поменяли свое значение. Лингвист Борис Иомдин объясняет, стал ли русский язык от этого богаче.

Борис Иомдин

Кандидат филологических наук, заведующий сектором теоретической семантики Института русского языка РАН, доцент Школы лингвистики ВШЭ, ученый «Яндекса»

Какие слова, общеупотребительные еще 80 лет назад, сейчас исчезли и почему?

Вместо «инфлюэнца» сейчас говорят «грипп». Квартирохозяев теперь называют арендодателями. Скажут, скорее, не «тотчас», а «сейчас», не «обыкновенно», а «обычно», не «скверно», а «плохо», не «условиться», а «договориться», не «захворать», а «заболеть»… Мы подобрали множество примеров слов и словосочетаний, которые теперь почти не используются, с их «переводами» на современный язык: «потешно до невероятия» — «нереально смешно», «отрекомендовался газетчиком» — «представился журналистом», «дожидаю таксомотор» — «жду такси».

А вот как, вероятно, описали бы некоторые современные ситуации сто лет назад: «Мазурики телефонируют, будто бы из сберкассы»; «Подыскиваю двухкомнатную меблирашку в Петрограде»; «Ростепель, на улице слякотно, скользина»…

Постепенное исчезновение одних слов и замена их другими — в целом непредсказуемый процесс. Но можно заметить некоторые общие закономерности, скажем, массово уходят слова с приставкой «пре-»: «премило», «препотешно», «прекурьезно», «превесело», «прегнусно», «преглупо», «прескучно», «прегадко», они заменяются словосочетаниями с наречиями «очень», «ужасно». Можно здесь увидеть проявление общей тенденции к аналитизму, то есть замене слов, содержащих несколько смыслов, словосочетаниями, где эти смыслы выражаются отдельно, — благодаря этой же тенденции мы сейчас, скорее, скажем не «неприятнейший», «одареннейший», а «самый неприятный», «самый одаренный». Еще одна общая тенденция — расширение сферы применения приставки «по-»: раньше говорили «вздорожать», «изжарить», «переменить», «измятый», а теперь скажут «подорожать», «пожарить», «поменять», «помятый».

Почему некоторые слова меняют свое значение?

Вообще, появление у слов новых значений — совершенно естественный процесс: это прежде всего переносные значения, немного сдвинутые по сравнению с исходными. Например, слово «афиша» было заимствовано из французского языка и когда‑то значило «прокламация, распоряжение», «печатное объявление» (расклеивали афиши о потере чего‑нибудь), потом «объявление о спектакле или концерте» (тоже объявление, но уже только на культурные темы), а еще у него в определенные моменты возникали переносные значения: «программка в театре», «сплетник» (говорили «Он живая афиша частной жизни людей») и даже «лицо» («Афиша у нее броская»). Интересны случаи, когда старое значение забывается, а новое становится повсеместным (как мы забыли «афиши» в первоначальном значении — «расклеенные частные объявления…).

В нашем исследовании мы выделили около ста слов, которые теперь воспринимаются совсем не так, как сто лет назад. Иногда это обычное развитие значения: так, поисковиками называли геологов и спасателей, а когда обрели популярность поисковые системы, как Яндекс, слово в первую очередь стало называть их. А порой — просто омонимы, случайно совпавшие слова: «кликнуть» сто лет назад — это «позвать», исконное слово, а теперь — «нажать на ссылку», английское заимствование. Боюсь, что пример из Карамзина «Войско запасное одним кликом приветствовало государя и победу» современные школьники поймут не так, как задумывал автор.

Можно ли на основе подобных исследований сделать вывод о том, что язык становится беднее — или, наоборот, богаче?

Нет инструмента, который позволил бы мерить уровень богатства языка. Если считать по объему словаря, то язык постоянно, каждый день пополняется новыми словами, но и старые медленно, но верно выходят из употребления. Если смотреть, заменяются ли исконные слова заимствованиями, то и это разнонаправленные процессы: какие‑то заменяются, а какие‑то — наоборот, и в нашем исследовании мы увидели много таких примеров: «телефонировать» > «звонить», «визитировать» > «ходить в гости», «конфузиться» > «смущаться», «отрекомендоваться» > «представиться», «иллюминованный» > «освещенный», «аэроплан» > «самолет»… Читая тысячами дневники начала века, невольно испытываешь ностальгию по прежнему языку, но потом замечаешь, сколько новых слов пришли в язык и стали совершенно привычными (таким словам посвящена отдельная часть нашего исследования), и тоже радуешься. Язык меняется, это неизбежно, естественно и интересно!

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