У лингвистов, изучающих детскую речь, есть такой термин — регистр общения с детьми (по-английски baby talk). Он характеризуется интонационными, грамматическими и лексическими особенностями, которые позволяют упростить понимание обращенной к детям речи и, соответственно, помогают им быстрее освоить язык. Люди, которые много общаются с маленькими детьми (родители, бабушки, дедушки, няни и т. д.), непроизвольно переходят на этот регистр.

Однако в речи современных мам есть не только регистр общения с детьми, но и регистр общения с другими взрослыми на детские темы, и он очень узнаваем: достаточно вспомнить всех этих пузожителей, годовасиков и беременяшечек. Многие на дух не переносят подобные слова. А что если мы подойдем к ним не с обывательской, а с научной точки зрения: разберем по составу и проанализируем способы их образования? Может быть, тогда они станут вызывать не отвращение, а, наоборот, интерес? Давайте попробуем.

Лидирующим способом образования таких слов является суффиксальный, причем самые распространенные суффиксы — уменьшительно-ласкательные, которых иногда бывает целых два в одном слове: пюрешка и пюрешечка, беременяшка и беременяшечка.