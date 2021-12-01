В издательстве «Городец» выходит второй сборник эссе «Сто текстов о языке», в котором эксперты «Тотального диктанта» и друзья проекта рассказывают о том, какие процессы происходят в языках и чему не учат на школьных уроках. Публикуем фрагмент книги.
кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания НГУ
У лингвистов, изучающих детскую речь, есть такой термин — регистр общения с детьми (по-английски baby talk). Он характеризуется интонационными, грамматическими и лексическими особенностями, которые позволяют упростить понимание обращенной к детям речи и, соответственно, помогают им быстрее освоить язык. Люди, которые много общаются с маленькими детьми (родители, бабушки, дедушки, няни и т. д.), непроизвольно переходят на этот регистр.
Однако в речи современных мам есть не только регистр общения с детьми, но и регистр общения с другими взрослыми на детские темы, и он очень узнаваем: достаточно вспомнить всех этих пузожителей, годовасиков и беременяшечек. Многие на дух не переносят подобные слова. А что если мы подойдем к ним не с обывательской, а с научной точки зрения: разберем по составу и проанализируем способы их образования? Может быть, тогда они станут вызывать не отвращение, а, наоборот, интерес? Давайте попробуем.
Лидирующим способом образования таких слов является суффиксальный, причем самые распространенные суффиксы — уменьшительно-ласкательные, которых иногда бывает целых два в одном слове: пюрешка и пюрешечка, беременяшка и беременяшечка.
Многие слова образованы путем аббревиации, или сокращения. Такие слова, как ГВ и ИВ (грудное и искусственное вскармливание), ЕР (естественное родительство), представляют собой буквенные аббревиатуры. Часто слова просто усекаются в каком‑либо месте: подгуз (подгузник), ре (ребенок), лю (люблю). Интересно в этом смысле слово гиня (гинеколог): после сокращения к нему добавилось окончание, которое превратило это слово в феминитив (женский вариант названия профессии). Сравните его с другим феминитивом — гинекологиня, которое образовано суффиксальным способом.
И наоборот, есть слова, полученные в результате не сокращения, а редупликации (повтора основы): баю-бай «спать», топ-топ «идти», кýпи-кýпи «купаться», бо-бо «болеть». Очевидно, что такие слова заимствуются из регистра общения с детьми.
Другие — методом сращения: яжемать, тыжемать, этожеребенок (ср.: быстрорастворимый). Интересно, что, в отличие от привычных для нас слов, образованных таким образом, эти слова представляют собой сращение элементов целого предложения. В данный способ образования вдохнули жизнь ставшие популярными хештеги.
Некоторые описанные слова группируются в словообразовательные гнезда: годовас, годовасик, годовасие; шилопоп, шилопопик, шилопопость; слингоношение, слингоконсультант, слингомама, слингопапа, слингодети, слингодень.
Как бы мы ни относились к подобным неологизмам — с раздражением или симпатией, — они стали довольно заметной частью современного лексического фонда и представляют интерес с точки зрения не только словообразования, но и того, как они отражают картину мира современных носителей языка. Но это уже другая история…
Презентация книги пройдет на ярмарке non/fiction 3 декабря в 13.00. Часть средств от продажи пойдет на организацию «Тотального диктанта-2022».