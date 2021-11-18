Марк-Алем, юноша из влиятельного албанского рода Кюприлиу, устраивается на работу в дворец сновидений, Табир-Сарай. Это учреждение специализируется на сборе и анализе снов всех подданных Османской империи: в любом может оказаться важнейшая для государства и султана информация. По мере того как Марк-Алем осваивается в разных отделах Табир-Сарая, мы узнаем об интригах османских элит, в которых напрямую замешан его дядя. Восторженный парень быстро сталкивается с темными сторонами службы во дворце: тех, кому не повезло увидеть опасный для государства сон, пытают в застенках Табир-Сарая. Погружаясь в чужие сны, юноша все хуже понимает, действительно ли они влияют на политику, или Табир-Сарай лишь хитроумный инструмент в руках различных фракций.

Марк-Алем впечатлителен, и паранойя вкупе с постоянным ощущением неизвестности, царящие в дворце сновидений, рождают в его богатой фантазии множество зловещих образов. Юноша благоговеет перед грандиозным сооружением, извилистым лабиринтом, в котором хранятся все знания о мире. Табир-Сарай схож с кафкианскими пространствами, он непостижим, подобно «Замку», и бесконечен, словно суды из «Процесса».

Город, где расположен Табир-Сарай, еще призрачнее и нереальнее. В представлении Марк-Алема он безлик, пуст и безвкусен, и столь же неприметны его горожане. Писатель в приглушенных тонах описывает мир действия романа. Из общей монохромной гаммы выделяется лишь бледно-голубой цвет крыши дворца и формы его сотрудников.

Букеровский лауреат Исмаиль Кадаре широко известен в Албании еще со времен правления Энвера Ходжи, сурового диктатора, чья политика привела страну к изоляции. Взаимоотношения ходжаистского режима с Кадаре были противоречивы: власти могли отправить его в ссылку, а потом провозгласить народным писателем. Кадаре стал очень популярен в Албании в первую очередь благодаря своему неизменному интересу к трагической истории страны, испытавшей многовековую тиранию иноземных захватчиков, но не утратившей национальной гордости и самосознания.

Двигаясь по карьерной лестнице, Марк-Алем начинает все больше интересоваться собственными албанскими корнями — он не отрекается полностью от своей имперской идентичности, но начинает воспринимать себя частью малого народа.