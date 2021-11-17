Самое ближайшее будущее — за персонализацией, когда человек сможет настроить все вокруг под свои потребности и представления. Совместно с Microsoft мы собрали топ-5 вещей, благодаря которым можно создать свой уютный мир.

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Еще в 2015 году консалтинговая компания Deloitte опубликовала отчет, в котором предсказала усиление тренда на персонализацию . Согласно ему, больше трети покупателей хотят приобретать вещи, которые созданы с учетом их вкусов или могут подстроиться под конкретные потребности. В Windows 11 было уделено особое внимание персонализации: перед пользователем открываются широкие возможности по созданию комфортной среды для работы и развлечений. Предлагаем обзор вещей, которые, как и Windows 11, можно кастомизировать.



Одежда

Персонализация в одежде вышла на новый цифровой уровень: можно подобрать обновку, даже если вы не знаете своих параметров. По нескольким фотографиям на основе датасета цифровых аватаров нейронная сеть создаст образ, на который легко примерить одежду и визуально оценить, как она будет на вас смотреться. Интересный тренд последних нескольких лет — рюкзаки с LED-экранами, на которые можно выводить любую информацию: текст, смайлы, фотографии и даже видео. Отличный способ показать окружающим рекламу своей компании или просто развлечь их.

Автомобиль

Мало приятного каждый раз настраивать под себя сиденья и зеркала, если вы не единственный водитель машины, а делите ее с кем‑то из родственников или коллег. Но, кажется, эти досадные мелочи уходят в прошлое: благодаря технологическим решениям авто узнает вас, настроит удобный угол сидений и наклона спинки, при необходимости включит кондиционер, подогрев руля и сидений и даже любимую музыку. Узнавание происходит по брелоку, по отпечатку пальца при открытии двери или программируется прямо с телефона. Все заданные пресеты хранятся в памяти машины, так что в любой момент авто будет готово снова подстроиться под вас .

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Умный дом

Персонализировать свое жилье стало проще и продуктивнее: система «Умный дом» может различать хозяев. Как и в ситуации с автомобилем, можно сделать индивидуальный пресет для каждого жильца — например, настроить свет нужной вам температуры и яркости, приготовить кофе к определенному времени. Управлять домом можно прямо со своего телефона: смотреть по камерам, что происходит в квартире, отключать и включать розетки, запрограммировать кондиционер, парогенератор и отопление, чтобы к вашему приходу был создан идеальный микроклимат. Есть и отдельные компоненты, не требующие монтажа: умные розетки и умное освещение. Принцип тот же: достаточно подключения к домашнему вайфаю, и у вас есть доступ ко всем их функциям через приложение из любой точки планеты, где есть интернет.

Бытовая техника

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Весы с индивидуальными профилями всех пользователей уже давно не новость. Они узнают вас по весу, подскажут индекс массы тела и отправят все данные на смартфон, а приложение, исходя из них, подскажет модель питания и физические упражнения. Так же легко можно настроить и робот-пылесос: он будет убирать в определенное время — например, пока вы на работе. Вы можете создать профили для быстрой уборки и для генеральной уборки, для одной комнаты и части квартиры, где стоят миски и лотки домашних животных, — и запускать уборку с телефона в любое время. Даже чайники и мультиварки стали узнавать о приближении владельца и заваривать чай или встречать его подогретым ужином.

Компьютер

Что уж говорить о самой главной вещи в жизни современного человека — персональном компьютере или ноутбуке. Даже сам термин «персональный» намекает на то, что все настроено исключительно под вас , и новая операционная система Windows 11 станет основным помощником в работе и отдыхе.

Первое, на что обращаешь внимание, — это новый дизайн и новое меню «Пуск». С помощью него вы сможете видеть последние файлы, с которыми работали на других устройствах под вашей учетной записью Microsoft. Еще одно значимое нововведение — это исключительно ваша новостная лента на базе искусственного интеллекта, которая будет подбирать только актуальные для вас новости. А обновленный браузер Microsoft Edge сделает серфинг по сети гораздо комфортнее и быстрее.

В условиях частой работы и учебы из дома многим будет необходимо приложение Microsoft Teams — чат, который поможет вам общаться с вашими коллегами, друзьями и семьей, показать рабочий экран или презентацию. Расширенные возможности альтернативного ввода текста повысят персонализацию — кому‑то удобнее не сидеть за клавиатурой, а общаться голосом или писать стилусом — такие способы ввода, например, нравятся детям. Более того, специально для школьного онлайн-обучения была разработана методика размытия фоновых движений и другие способы уменьшить отвлекающие факторы.