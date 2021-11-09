После двухлетнего перерыва наконец возвращается любимый фестиваль «Новый европейский театр» — NET. В программе безусловные хиты последних лет, а также острые темы нашей повседневности: экология, гендерное равенство, изоляция, технологии. Рассказываем о пяти самых многообещающих спектаклях фестиваля.

«Три сестры» Сюзанны Кеннеди

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Немецкая режиссерка Сюзанна Кеннеди — новый хедлайнер всех ключевых фестивальных площадок Европы. Ее спектакль «Три сестры» в Мюнхенском Каммершпиле поставлен еще до пандемии, и теперь выглядит пугающе пророческим. Сестры изолированы где‑то в бескрайности сети: для них нет ни времени, ни пространства, но в их распоряжении бесконечное облачное хранилище. Портал сцены — экран монитора; комната-клетка, в которой зависли сестры, — окно браузера. Их стремление в Москву — это не бесплодные мечтания о будущем, а невозможность преодолеть свое прошлое и вырваться из него: застрявшие в терабайтах воспоминаний, они обречены на вечную цикличность событий и тоски.

«Sun & Sea» Ругиле Барзджюкайте, Вайвы Грайните и Лины Лапелите

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Перформативная опера литовских художниц Ругиле Барзджюкайте, Вайвы Грайните и Лины Лапелите в 2019 году получила высшую награду совриска — «Золотую пальмовую ветвь» Венецианской биеннале. На безмятежном песчаном пляже развалились десятки людей, они загорают, общаются, читают книги, играют с детьми и поют. А вокруг в это время кружатся пластиковые пакеты, гудят самолеты, шумят волны и сигналят машины. Под игривые поп-хиты и арии, полные тоски, создательницы «Sun & Sea» размышляют об экологической катастрофе.

«Холодная война» «Театра взаимных действий»

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«Театр взаимных действий» — горизонтальное объединение театральных художников, осмысляющее различные явления в форме спектаклей-инсталляций. В их репертуаре, например, «Музей инопланетного вторжения» — мокьюментари о пришельцах, «Правдивая и полная история Джека Потрошителя» — о роли насилия в современном патриархальном обществе. Разбираясь в феномене холодной войны, создатели неизбежно обнаруживают сходства ее с современным положением вещей: пропаганда микширует реальность и вымысел, документальные факты — с мокьюментари. Спектакль-инсталляция расположится в Музее-мастерской Дмитрия Налбандяна, народного художника СССР, певца официальной советской мифологии.

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«21» Метте Ингвартсен

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Метте Ингвартсен — хореограф и танцовщица из Дании, базирующаяся в Брюсселе. В своих работах она изучает границы сексуальности и феномен обнаженного тела в общественном пространстве. «21» — очередной этап исследования, вдохновленный книгой маркиза де Сада «120 дней Содома». Метте Ингвартсен проводит параллель между романом и современностью, а также размышляет о том, как легализация порнографии в Дании в 1967 году повлияла на становление нынешней эпохи гендерного равенства. Ее интересует связь между сексуальностью и насилием, властью и телом.

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