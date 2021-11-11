Поэт в России больше, чем поэт, в том числе и для рэперов, которые часто респектуют в текстах литературным деятелям. Узнаете, кто сравнивает себя с великими русскими писателями?
Кто висит, как молодой Пушкин?
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Кто рифмует Достоевского с петербургским сервисом доставки еды?
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А поэта, похожего на Ахматову, узнаете?
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Эй-эй, концептуалисты тут!
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А кто тут Булгаков?
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Who is mr. Pelevin?
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Будете напевать этот хук весь день!
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Кто обещает отрастить бороду?
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Еще одного Пушкина по голосу узнаете?
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Ну и комбо напоследок!
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