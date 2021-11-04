Для аудиоверсии книги «Великая кошачья революция» Андрею Горбунову удалось собрать удивительный ансамбль людей, от Надежды Толоконниковой до Николая Валуева. Мы узнали у автора, о чем книга, как он уговорил участвовать в проекте Шнурова и почему отказался Ходорковский.

Андрей Горбунов Автор книги «Великая кошачья революция», главный редактор радио «Комсомольская правда»

О чем книга Это сатирическая антиутопия о том, как власть превращает доброго домашнего кота Пушка в страшного тирана. Когда на земле погибает последний человек, мурлыкающая братия начинает строить свое общество. Но оно подозрительно напоминает мир людей. Речь идет о кошачьих приключениях, поэтому в романе не главы, а «жизни». И всего их, конечно, девять.

Кто озвучил аудиоверсию книги Роли в аудиоверсии озвучили Надежда Толоконникова, Сергей Шнуров, Вера Алентова, Владимир Жириновский, Евгений Ройзман, Тина Канделаки, Наталья Поклонская, Олег Кашин, Николай Валуев, Слава КПСС, Mirele, рэпер Сява, Леха Никонов из группы «ПТВП» и моя бабушка Мария Волосникова. Многих удивляет соседство в одном проекте столь разных личностей. Но в этом и есть дополнительный посыл «Великой кошачьей революции».

Люди противоположных политических взглядов должны научиться жить в мире. Пусть этот мир и кошкин. А потом и до человеческой вселенной очередь дойдет.

Но в первую очередь я отталкивался от голосовых возможностей своих «артистов», а не от их статуса. Например, мне нужен был гопник для озвучки кота Проблемадия — так появился рэпер Сява. Нужен был простодушный здоровяк — идеально подошел Николай Валуев. На ключевую женскую роль нужна была женщина, которая может звучать нежно, но при желании наорет так, что все коты уши прижмут. По-моему, Надежда Толоконникова с этой задачей шикарно справилась.

Как получилось собрать всех звезд Я делал этот проект без бюджетов — чисто на своем энтузиазме, поэтому у меня не было возможности платить звездам. В итоге троим все-таки пришлось заплатить, но общая сумма гонораров не превысила 100 тысяч рублей.

«Вербовка» происходила так. Я узнавал телефон или почту потенциального исполнителя и писал ему сообщение. Рассказывал о «Великой кошачьей революции», прикреплял несколько рисунков и предлагал поучаствовать. Если человеку становилось интересно, я скидывал главу («жизнь») с его участием. Тут главное было найти личные контакты знаменитостей. Пресс-секретари и прочие директора сразу заворачивали, говорили, что у их начальника точно не будет времени на каких‑то там котов, а вот напрямую разговаривать с артистом или политиком было гораздо проще. Единственное исключение — это помощник Владимира Жириновского. Ему понравился мой проект, и он уже сам убедил ВВЖ поучаствовать. Многие почему‑то уверены, что Сергей Шнуров принял участие в «Великой кошачьей революции» за огромный гонорар. Но это не так. Лидер «Ленинграда» записался совершенно бесплатно. Я написал ему в ватсапе о книге. И он тут же ответил — коротко: «Смогу». Через два дня я приехал к нему в офис RTVI с микрофоном. Причем запись шла вообще не на «отвяжись». У Сергея была роль бога Валерьяниса, который споил все кошачье население валерьянкой. И Шнур каждую реплику читал раза по четыре, пробуя разные интонации.

Еще лаконичнее был ответ Евгения Ройзмана. На все мои довольно большие сообщения он ответил просто «Ок».

Я долго искал актрису на роль королевы. Хотел, чтобы это была звезда советского кино. К Барбаре Брыльской нужно было лететь на запись в Варшаву, а посреди локдауна это оказалось невозможно. Наталью Варлей заинтересовали говорящие коты, но насторожила революция. Лия Ахеджакова безвылазно обитала на репетициях спектакля «Первый хлеб» и очень извинялась, что не может принять участие в «ВКР». А вот Вера Алентова с готовностью откликнулась на мое предложение. Кстати, ей больше понравилась роль кошки тяжелой судьбы — гадалки всезнающей Тамары. Но эту героиню уже озвучила моя бабушка.

Кто отказался Сына главного героя, котенка Персиваля, сначала озвучил Володя Котляров из группы «Порнофильмы». Ему понравился и сюжет, и рисунки. Он позвал меня к себе на репбазу в Дубну. Там мы несколько часов записывались. Володя подошел к озвучке очень серьезно. Советовался со своими друзьями, которые занимаются дубляжом, как найти нужные интонации. В общем, у него все классно получилось. Но… У меня не было готового списка «актеров», которые будут участвовать в «ВКР». Когда я находил подходящего исполнителя, мы его добавляли в аудиокнигу. После того как Котляров был записан, к проекту присоединились Николай Валуев и Наталья Поклонская. Тогда Володя попросил выпилить его из «Кошачьей революции». Причем эти товарищи были не в одной с ним главе. В его «жизни» участвовали Толоконникова, Алентова, Леха Никонов, Мирель. Я отправил ему черновую версию смонтированной главы. Но Котляров все равно отказался. В итоге вы услышите в финальной версии голос Славы КПСС. Кто еще отказался? Я предлагал одну из ролей Михаилу Ходорковскому. Спустя неделю посреди ночи пришел ответ: «Уважаемый Андрей, я не артист и у меня нет ни малейшего желания им стать. Вам же могу порекомендовать профессионалов (жаль, нет с нами Табакова), но Вам мог бы помочь Никита Михалков или Безруков». Советом Михаила Борисовича я, как вы понимаете, не воспользовался. Еще я очень хотел, чтобы в «Великой кошачьей революции» поучаствовала Даша Навальная. Я через Киру Ярмыш попросил разрешения у Алексея Навального, чтобы он одобрил участие дочки. Кира ответила, что им сейчас вообще не до этого. Переписка была в середине января 2021 года. Как стало ясно через несколько дней, они как раз готовились к возвращению в Россию.