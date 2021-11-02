Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал среди октябрьских литературных новинок лучшие обложки.
«Если весело живется, делай так» Лоры Хэнкин
Обложка Анны Стефкиной
«Франк Н.Штейн и большой мусорный монстр» Энн Юнгман
Обложка Тимофея Яржомбека
«Квартира на Уране» Поля Б.Пресьядо
Обложка Анны Суховой
«Хард & софт. Как создавался российский рынок информационных технологий» Бориса Щербакова
Обложка Юрия Буги
«Составитель бестиариев» Валерия Вотрина
Обложка Насти Бессарабовой
«Раз_рыв» Джоанны Уолш
Обложка студии Kurt Design