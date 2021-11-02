Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал среди октябрьских литературных новинок лучшие обложки.

«Если весело живется, делай так» Лоры Хэнкин

Обложка Анны Стефкиной

Издательство «Поляндрия No Age», перевод Натальи Власовой

«Франк Н.Штейн и большой мусорный монстр» Энн Юнгман

Обложка Тимофея Яржомбека

Издательство «Книжники», перевод Ксении Церковской

«Квартира на Уране» Поля Б.Пресьядо

Обложка Анны Суховой

Издательство No Kidding, перевод Наталии Протасени

«Хард & софт. Как создавался российский рынок информационных технологий» Бориса Щербакова

Обложка Юрия Буги

Издательство «Альпина Паблишер»

«Составитель бестиариев» Валерия Вотрина

Обложка Насти Бессарабовой

Издательство Издательство Яромира Хладика

«Раз_рыв» Джоанны Уолш

Обложка студии Kurt Design

Издательство No Kidding, перевод Карины Капп