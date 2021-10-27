По случаю наступающего Хеллоуина ведущие конспирологического подкаста «Вышка 5G» советуют свои любимые подкасты про тайны, мистику и всяческую жуть.

«В нашем подкасте мы обсуждаем загадочные, а иногда и довольно пугающие теории заговора и поражаемся изобретательности человеческого ума. Только представьте: некую британскую бабушку подозревают в каннибализме и сатанизме, ФБР (возможно!) создает культы, знаменитости, которых мы любим с детства, — подделки, а совсем скоро нашу галактику почтит своим присутствием планета Нибиру, на которой живут антропоморфные ящеры-аннунаки. Да-да, все это (в том числе) утверждают конспирологи!»

«Радио Моргиана» Адские подводные вампиры, дети-грешники, ископаемые голоса, суперслизь и не только — ведущая рассказывает обо всем тревожном и жутком, что есть в человеческой культуре. Хоррор, телевидение, конспирология, хонтология (наука о привидениях) и сокровища из архивов — все здесь, чтобы не только ужаснуться, но и узнать новое об окружающем нас мире, потому что мистика иногда вполне реальна (и подводные вампиры — тоже!).

«Жуть» Страшные и таинственные истории, которые происходили и происходят на самом деле — или нет? Призраки и духи на дорогах, ужасный танец, после которого девушка превращается в изваяние, джинны, захватывающие тела людей, и, конечно, борьба с вампирами — и все это, только представьте, творится в России и ближайших странах.

Подробности по теме Бесконечное жутко: как устроен подкаст «Жуть» про йети, призраков и перевал Дятлова Бесконечное жутко: как устроен подкаст «Жуть» про йети, призраков и перевал Дятлова

«Мрачные сказки» Мифы, легенды и предания от малых и великих народов со всей России, которые делятся с нами своей мудростью, накопленной за века. Здесь страх, тьма, зло, беспощадные чудовища, мстительные духи, жрецы-оборотни и кровожадные князья, а рядом со всем этим — храбрость, свет и добро, хотя, казалось бы, места в этом мрачном мире для них нет.

«Сны» Могут ли умершие родственники общаться с нами через сны? Что чувствует голова, отделенная от тела, и тело, отделенное от головы? Как учителю каллиграфии и его ученику победить демонические сущности и выжить среди самых страшных воспоминаний? Все это — ужасы и мистика, которые рождает подсознание слушателей. Вы присылаете свой сон, а ведущие создают на его основе художественный рассказ.