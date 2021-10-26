Екатерина Баева, автор канала «Мистер Дарси и бал» советует шесть отличных новых книг, которые помогут начать разбираться и в классическом балете, и в современном танце.

«Ангелы Аполлона. История балета» Дженнифер Хоманс

Трудно понять настоящее, не имея представления о прошлом, потому начинаем с истории классического балета — той самой плодородной почвы, на которой вырос современный танец. «Ангелы Аполлона» — исчерпывающая история балета без нафталина, которая подойдет даже начинающим и не даст заскучать тем, кто уже прочел Веру Михайловну Красовскую. Допустим, вы уже знаете, что балет родился не в России, а Айседора Дункан знаменита не только своим браком с Есениным. Книга Хоманс дополнит картину и станет хорошим справочником и проводником по тому, кто, что, когда поставил и станцевал. Автор, сама бывшая танцовщица, пишет о балете и танце не только с любовью, но и с пониманием. Она научит не путать Барышникова с Нуреевым, не называть любой современный танец модерном и расскажет о Вагановой без свойственного русской школе придыхания.

Издательство АСТ , перевод Ольги Буховой

«Антология балетного либретто. Россия 1800–1917» Юрия Бурлаки и Анны Груцыновой

Еще один быстрый прыжок в прошлое — это увесистый сборник либретто (то есть краткого содержания) балетов, ставившихся в России от Петипа до революции. Впрочем, краткие содержания оказываются не такими уж краткими! Даром, что издание учебное, читается оно как обаятельнейший сборник чуть подернутых патиной новелл — что‑то среднее между Карамзиным и Верой Ивановной Крыжановской-Рочестер — с кучей подробностей и деталей, которые обычно опускаются в современных либретто. В ожидании премьеры реконструированной «Дочери фараона» в Мариинском театре можно сравнить редакции 1862 и 1898 годов и делать ставки на то, какую же использует постановщик Алексей Ратманский.

«Русский балет Дягилева» Линн Гарафолы

«Русские сезоны» продолжают будоражить зрителя спустя десятки лет после смерти их создателя. Под именем Дягилева проходят фестивали и конференции, ставятся многочисленные редакции спродюсированных им постановок, а ученые пытаются восстановить утраченные шедевры по крупицам: ведь Дягилев запрещал снимать свои спектакли на фото и кинопленку, чтобы легенда оставалась легендой. Гарафола — одна из крупнейших современных исследовательниц, славится своей дотошностью и умением копаться в архивных документах. В этой книге она анализирует «Русский балет» не только с художественной, но и с деловой точки зрения. Действительно, искусство, пишет Гарафола, это — о ужас! — бизнес, который существует по суровым законам рынка даже тогда, когда в твоей команде все самые талантливые люди в мире. Таким образом, «Русский балет Дягилева» превращается в пособие для начинающих антрепренеров, организаторов культурных событий и даже будущих гениев пиара и маркетинга (попробуйте-ка превзойти детище Сергея Павловича в его блеске и славе). Первое русскоязычное издание книги уже стало библиографической редкостью, так что не пропустите второе.

Издательство «КоЛибри» , перевод Марины Ивониной и Олега Левенкова

«Мэри Вигман: Абсолютный танец. Воспоминания, письма, статьи»

В замечательной серии «Garage Dance», которую курирует исследовательница и историк танца Вита Хлопова, вышло уже несколько важных работ по истории балета и современного танца ХХ–XXI веков (Марта Грэм, Мерс Каннингем, Ройд Клименхага про Пину Бауш, Андре Лепеки и другие). Помните, что не все, что современное, — это модерн? Так вот, Вигман — это тот самый модерн в чистом виде. Мэри Вигман прожила долгую жизнь и прошла путь от девочки, которой советовали стать домохозяйкой, не видя в ней никакого хореографического потенциала, до женщины, которую в Америке называли «верховной жрицей танца». В родной Германии школы ее имени были открыты в каждом крупном городе, а в Нью-Йорке ее встречали так же горячо, как Анну Павлову и Айседору Дункан. Вигман стала одной из легендарных женщин-реформаторов, прославившись в первую очередь созданием нового танцевального направления, позже названного Ausdruckstanz, то есть «экспрессивный танец». Ее танец был глубоко эмоциональным и даже пафосным, ярким, независимым и философским. Вигман часто сама писала о танце, что не слишком свойственно служителям этого искусства. В книге в хронологическом порядке собраны собственные статьи, размышления и воспоминания Вигман, которые записал и отредактировал ее близкий друг Вальтер Сорелл.

Издательство Garage , перевод Лии Эбралидзе

«Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода» Габриэле Кляйн

Это первая книга, выпущенная в новой издательской серии фестиваля Context. Diana Vishneva. Невероятно красивое издание посвящено еще одной легендарной женщине из мира танца — Пине Бауш. Даже если вы совершенно не разбираетесь в хореографах, то имя Пины слышали наверняка или смотрели фильм Вима Вендерса. Работа Кляйн — это серьезное академическое исследование (подготовьтесь к обильному цитированию и ссылкам на другие научные статьи), в котором творчество Пины Бауш скрупулезно разбирается с совершенно разных позиций. В книге есть и практические, и сугубо теоретические главы. В одних автор дает общую характеристику работ Бауш, разделяя ее творчество на пять периодов (полезно начинающему баушеведу), в других размышляет о том, как танцевальная критика соотносится с критикуемым искусством (спойлер: примерно как горчица соотносится с котлетами: хорошо, когда она есть, но необязательно). Самая известная цитата из Пины, «Мне неинтересно, как люди двигаются, мне интересно, что ими движет», может ввести вас в заблуждение, что ее спектакли — это голая экспрессия и импровизация. На самом деле в основе постановок Бауш часто лежала почти математическая четкость движения, а насыщение танца смыслом начиналось только тогда, когда была освоена его форма. Книга, детально препарирующая наследие Бауш, будет хорошим подспорьем в постижении «мифа Пины».

Издательство Individuum , перевод Наталии Бакши, под редакцией Никиты Алексеева и Марии Москвиной

«Современный танец в Швейцарии (1960–2010)» Анн Давье и Анни Сюке

Предположим, человеку, который увлекается танцем, грешновато не знать великих немок Мэри и Пину, а ничего не знать о современном хореографическом процессе, например, в Швейцарии, кажется, не так уж и стыдно. С другой стороны, теперь, когда появилось такое хорошее переведенное исследование, есть чем блеснуть в разговорах в антракте на каком‑нибудь модном фестивале современного танца. Краткая шпаргалка для заинтересовавшихся. Первая глава рассказывает о том, как современный танец зародился в Швейцарии в 60-х годах прошлого века. Вы узнаете, что сформировало самых первых швейцарских танцовщиков и хореографов с точки зрения и наследия, и новаторских идей. Вторая глава — это путь осмысления и использования опыта пионеров их последователями, бытовая сторона вопроса, то есть где учиться танцевать и где выступать, если нет официальной инфраструктуры. Третья часть посвящена собственно эстетической стороне вопроса и рассказывает о художественных опытах многострадальных швейцарских танцовщиков. На самом деле очень интересно наблюдать, как авторы буквально пишут историю, творящуюся на их глазах, опрашивают танцовщиков и хореографов. «Ты швейцарец, ты молод и хочешь стать танцором? Что ж… Собирай вещи! Тебя ждут за границей!» — как здорово, радуются авторы, что эта шутка уже совершенно неактуальна. Ах да, и было бы здорово, если бы эту книжку прочитал кто‑нибудь из Минкульта, отвечающий за развитие современного танца в России. Глядишь, и у нас было бы как в Швейцарии. Хоть что‑нибудь.