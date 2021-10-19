По словам Стивена Кинга, чтобы стать писателем, нужно делать две вещи: много писать и много читать. По просьбе «Афиши Daily» шесть писателей, преподающих в литературной мастерской Band, советуют, что именно нужно читать, если вы мечтаете стать автором.

Алексей Поляринов Писатель, переводчик, журналист, автор романов «Центр тяжести» и «Риф»

Честно говоря, все книжки о писательстве в лучшем случае бесполезны и выполняют функцию скорее терапевтическую. «Ты тоже имеешь право писать», — говорят они. Что же касается именно ремесла, то я бы посоветовал всем молодым авторам прочесть романы Кормака Маккарти «Дорога» и «Старикам тут не место». Потому что главная беда всех начинающих авторов — избыточность , нам по молодости всем кажется, что настоящая литература — это когда красиво и «бахато», когда страница завалена эпитетами, метафорами и прочими доказательствами широты авторского тезауруса. Парадокс в том, что настоящее мастерство работает ровно наоборот: чем проще язык, тем он выразительней и тем страшнее. И в этом отношении Маккарти нет равных.

Алексей Слаповский Писатель, драматург, сценарист, автор романов «Гений» и «Синдром Феникса».

Романы бывают разные. И во всех жанрах свои эталоны. Семейно-любовный роман — «Анна Каренина». Эпопея — «Тихий Дон». Юмористический — «Золотой теленок». Философско-драматический — «Преступление и наказание». Социально-сатирический — «Господа Головлевы». Детектив — любой роман Агаты Кристи. Детский — «Незнайка на Луне». Тому, как написать современный роман, где и любовь, и социальность, и даже ковид, можно научиться по моему роману «Недо». Примеров и образцов разных жанров много. Главное — читая чужие романы, понимать, что цель — написать свой , ни на что не похожий. Но правило для всех одно: чтобы увлекало. Пусть не всех, а близких по духу. Этого достаточно.

Юрий Каракур Писатель, филолог, автор романа «Фарфор»

Не уверен, что чтение классики помогает писать: мертвые писатели обычно пишут непростительно лучше нас. Но мне кажется важной такая мысль: в тексте можно экспериментировать, делать то, что не принято . А это прекрасно показывают модернистские романы Вирджинии Вулф «Комната Джейкоба», «На маяк», «Волны».

Степан Гаврилов Писатель, автор романа «Опыты бесприютного неба»

Сборник рассказов Уильяма нашего Берроуза «Дезинсектор» — это радикальный эксперимент в прозе. Он разрушает идеологические духовные скрепы, которые мешают начинающему писателю действительно начать. Дело касается в первую очередь моральной стороны вопроса — все эти посевные работы разумного, доброго и вечного вскрывают свою лицемерную основу. Далее гибнут предпосылки, связанные с личными запретами и темами: писать можно о чем угодно. И, наконец, Берроуз показывает, что стройный сторителлинг, гладенький стиль и даже синтаксис — для слабаков ! Священный диониссийский огонь престарелого джанки, который никогда не жил в стране, где поэт больше, чем поэт, раскрепощает. Эта книга дает молодому писателю только один урок — урок подлинности, без которой никакие мастриды не спасут, и никакая инженерия человеческих душ не поможет. Опасная книга.

Светлана Сачкова Писательница, журналистка, автор романа «Люди и птицы»

«Мелкий бес» Федора Сологуба — на мой взгляд, идеальный роман для того, чтобы поучиться. Во-первых, он написан прекрасным языком. Во-вторых, рисует атмосферу провинциальной России более чем вековой давности так выпукло, что буквально кожей ощущаешь ее безысходность. В-третьих, помимо омерзительного главного героя в тексте есть второстепенные персонажи, которым по-настоящему сопереживаешь . И в этом видна рука мастера: вытянуть целый роман на одном лишь Передонове, у которого нет ни одной приятной черты, было бы невозможно. А еще в романе есть длинная, потрясающе выполненная сцена бала, в которой положительным героям угрожает разоблачение, и, читая ее, вы будете сидеть на кончике стула.

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Вадим Левенталь Писатель, редактор, автор романа «Маша Регина»

Совсем-совсем начинающему автору я как обязательное чтение всегда советую Станиславского. Как ни странно, в работе актера и писателя много общего . Необходимо думать о предлагаемых обстоятельствах, о событии, о волшебном «если бы» — никто никогда не рассказал об этом лучше, чем в книге «Работа актера над собой».