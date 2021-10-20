С 22 по 24 октября во Владимирской областной научной библиотеке впервые пройдет книжный фестиваль «Китоврас». Программа насыщенная — 81 мероприятие за три дня, — так что мы выбрали 10 главных причин отправиться на выходные во Владимир (помимо того, что это очень красивый город). Не забудьте справку о вакцинации или о перенесенном заболевании.
Писатель, эссеист и король поэтов (по результатам фестиваля «Территория-2007») — о своем творчестве, в том числе и о новом сборнике «Приснившиеся люди».
Владимирский тур самого отвязного книжного состязания: жюри здесь оценивает технику и артистизм непрофессиональных чтецов.
Презентация новой книги издательства NoAge — албанского романа про тоталитаризм во сне и наяву.
Константин Мильчин и Егор Михайлов спорят о Нобеле, премии «НОС» и других литературных наградах.
Один из главных поэтов России и исполнитель лучшего камео «Петровых в гриппе» читает новые стихи.
Оксана Васякина — о своем романе, уже попавшем в шорт-лист «Большой книги» и лонг-лист премии «НОС».
Авторы биографий Толстого, Платонова и Лескова — о том, как превратить жизнь великих людей в литературу.
Первопроходица магического пессимизма в России Евгения Некрасова представляет свой новый сборник.
Кураторки Школы литературных практик рассказывают, как феминизм меняет литературу к лучшему.
Лекция Ляли Кандауровой, после которой вы не только начнете понимать классическую музыку, но и полюбите ее.