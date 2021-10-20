С 22 по 24 октября во Владимирской областной научной библиотеке впервые пройдет книжный фестиваль «Китоврас». Программа насыщенная — 81 мероприятие за три дня, — так что мы выбрали 10 главных причин отправиться на выходные во Владимир (помимо того, что это очень красивый город). Не забудьте справку о вакцинации или о перенесенном заболевании.

Дмитрий Воденников

Писатель, эссеист и король поэтов (по результатам фестиваля «Территория-2007») — о своем творчестве, в том числе и о новом сборнике «Приснившиеся люди».

22 октября 18.30 в Красном зале
Отборочный тур чемпионата «Открой рот. Владимир»

Владимирский тур самого отвязного книжного состязания: жюри здесь оценивает технику и артистизм непрофессиональных чтецов.

22 октября 19.00 в Синем зале
«Дворец сновидений»

Презентация новой книги издательства NoAge — албанского романа про тоталитаризм во сне и наяву.

22 октября 19.30 в Красном зале
«Литературные премии. Ожидания и результаты»

Константин Мильчин и Егор Михайлов спорят о Нобеле, премии «НОС» и других литературных наградах.

23 октября 12.30 в Красном зале
Андрей Родионов

Один из главных поэтов России и исполнитель лучшего камео «Петровых в гриппе» читает новые стихи.

23 октября 15.00 в Синем зале
«Рана»

Оксана Васякина — о своем романе, уже попавшем в шорт-лист «Большой книги» и лонг-лист премии «НОС».

23 октября 16.30 в Красном зале
«Жизнь замечательных людей»

Авторы биографий Толстого, Платонова и Лескова — о том, как превратить жизнь великих людей в литературу.

23 октября 17.00 в Синем зале
«Домовая любовь»

Первопроходица магического пессимизма в России Евгения Некрасова представляет свой новый сборник.

23 октября 18.00 в Синем зале
Феминизм в литературе

Кураторки Школы литературных практик рассказывают, как феминизм меняет литературу к лучшему.

24 октября 13.30 в Красном зале
«Звукописание. Библейские сюжеты в музыке»

Лекция Ляли Кандауровой, после которой вы не только начнете понимать классическую музыку, но и полюбите ее.

24 октября 16.00 в Синем зале