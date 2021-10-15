На прошлой неделе «ВКонтакте» отпраздновала свой 15-й день рождения. По этому поводу редакторы «Афиши Daily» делятся самыми яркими воспоминаниями о соцсети — про любимые сообщества и неожиданные знакомства.

Любовь Сафонова Редакторка раздела «Еда»

В 17 лет я из юношеского любопытства подписалась на группу с знакомствами по интересам. Спустя пару недель со мной попытался познакомиться мальчик, который тоже состоял в том сообществе. Я грубо его отшила: нечего, говорю, незнакомым женщинам писать, мало ли какие у нас общие подписки! Шесть лет спустя я захотела попасть на театральный фестиваль как журналистка, и друг говорит мне: «Напиши Артему». Я открываю «ВК», нахожу вроде бы того самого Артема и думаю, что все должно пройти гладко: несколько дней назад мы очень мило беседовали. Захожу в переписку, и оказывается, что это тот самый мальчик, которого я когда‑то послала! Как мне было стыдно! И как удивительно, что мы тогда пересеклись, а потом оказались в плюс-минус одной тусовке. Я написала длинное письмо с извинениями, но оказалось, что просить аккредитацию надо было у другого человека.

Ирада Садраева Редактор раздела «Дети»

Я встретила в «ВК» будущего мужа. В 2011 году еще не сошла на нет народная забава — кидать на стену друг другу всякие песенки с любовно подобранной картинкой. Я скинула подруге интро от «Полумягких», «Пластелинового Гери», Джони Допа — «Репрезент от Кругляшонка» (там еще красивая партия на скрипке, очень духоподъемная вещь). Будущий муж наткнулся на пост, правда песню не оценил: не признавал московскую школу рэпа. Но ради смеха решил мне написать. Спустя 3857 сообщений мы поженились.

Лизавета Шатурова Шеф-редакторка раздела «Красота»

В 2010 году мне было 15 лет. Половину времени я готовилась к ГИА, а вторую — штудировала все паблики про британскую поп-культуру в «ВК». Самым важным из них был великий Indie Music. Причем музыку в нем я искала редко, зато очень любила чатиться в комментариях. Как сейчас помню фотографию девушки с сумкой adidas с «Юнион Джеком», под которой развернулась дискуссия «тру или не тру?». На мои шутки в комментах стала отвечать девчонка Таня, слово за слово, мы добавились в друзья и начали комментировать мемы (тогда вместо них были комиксы «Цианистый калий и счастье») на страничках друг у друга. Прошло одиннадцать лет. Мы с Таней закончили школы в своих небольших городах, переехали в Москву, отучились в университетах и работаем на классных работах. А еще до сих пор переписываемся почти каждый день, встречаемся по выходным и надеемся когда‑нибудь найти ту самую девушку с сумкой adidas, чтобы послать ей цветы с благодарностями.

Анна Махорина Редактор раздела «Красота»

В бог знает какому году (допустим, лет двенадцать назад) русскоязычных онлайн-ресурсов о моде практически не существовало. Так что появление каждого нового источника, где хоть что‑то можно было узнать о стиле, вызывало восторг. Одним из таких ресурсов стал паблик «Мысли модника» — его страница до сих пор существует, но последний пост датируется 2018 годом. В паблике был достаточно локальный контент: 90% постов были посвящены ныне почившему магазину Fott и его сотрудникам, в частности стилисту Ильдару Иксанову. Среди других предметов одновременно обожания и насмешек админа была музыкальная группа «Пруд», дизайнер Гоша Рубчинский, бренд Comme des Garcons и другие модные приметы конца 10-х и середины 20-х. Даже жаль, что паблик перестал обновляться, потому что некоторые мемы кажутся смешными до сих пор.

Надежда Афанасьева Редактор раздела «Инфопорно»

Одним из самых запоминающихся пабликов, на который я была подписана, был When I Wake Up. Я была подростком с большим количеством свободного времени, чтобы смотреть и обсуждать сериалы — «Шерлок», «Доктор Кто», «Сверхъестественное»… Этот паблик был не единственным, посвященным сериальным и музыкальным фандомам, но, пожалуй, самым крупным и запоминающимся. И именно он помог мне найти единомышленников и сильно повлиял на мое увлечение поп-культурой — ее исследование в дальнейшем оказалось значительной частью моей работы. Там же я познакомилась с девушкой, которая стала моей очень близкой подругой. Мы просто начали переписываться в комментариях, а потом добавили друг друга в друзья и, кажется, общались каждый день. Мы дружим уже почти десять лет и хотя сильно изменились за это время, с легкостью находим общий язык. Сам же паблик существует до сих пор, но там, видимо, сменились админы, изменился контент, и заходить в него стало не так интересно. Год назад я заметила, что в нем начали публиковать сомнительные шутки, которые едва ли можно было встретить в старом WIWU. А пару месяцев назад изменилось и название.