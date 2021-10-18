От травли в интернете страдают не только подростки, но и взрослые. «Афиша Daily» вместе со школой креативных технологий TUMO и Picsart выяснила, как помочь себе и близким, ставшим жертвами кибербуллинга.

Кибербуллинг — довольно широкое понятие, ведь проявления травли в интернете могут быть разными: издевательства (троллинг), подстрекательства (моббинг), открытая агрессия и ссора (флейминг), публикация личной информации (аутинг), взлом аккаунта (фрейпинг) и перенос травли в офлайн-среду вплоть до открытого преследования. Так как большинство исследователей сосредоточены на детском и подростковом буллинге, данных по взрослым почти нет, а пострадавшие часто не знают, что делать. Интернет-травля — серьезная и распространенная проблема. Исследование Pew Research Center показало, что почти половина взрослых американцев сталкивалась с кибербуллингом. При этом в основную группу риска входят люди в возрасте от 18 до 29 лет. В России ситуация чуть лучше — жертвами нападок становились 28% мужчин и 21% женщин. Однако за время пандемии уровень агрессии в интернете значительно вырос. Это подтверждают и последние отчеты Facebook и Instagram. Соцсети активно борются с кибербуллингом. Например, Facebook за первую половину 2021 года удалил 7 млн постов, попадающих под определение «травля и преследование», а Instagram — 4,5 млн публикаций. Многие социальные сети предоставляют инструменты для борьбы с буллингом. Практические советы можно найти в Центре безопасности «ВКонтакте» или в рекомендациях от Instagram. Тем не менее, столкнувшись с травлей, человек часто теряется и считает себя бессильным. Ситуацию усугубляет то, что большинство интернет-пользователей занимают позицию наблюдателя и не стремятся помочь пострадавшему — в этом признались 52% респондентов.

Яна Власова Психолог, травмотерапевт

Кто чаще всего страдает от травли? Если мы говорим о взрослых, тяжелее всего травлю переносят эмоционально неустойчивые люди с заниженной самооценкой, огромным количеством комплексов, неуверенные в себе. Они не умеют выстраивать границы, у них нет собственного мнения. Такие люди легко подвергаются манипуляциям со стороны окружающих и не научены давать отпор. Сейчас причин для буллинга настолько много, что зацепиться можно за что угодно — хоть за то, что у вас на фотографии немодное платье. Чтобы реагировать на все подряд, не хватит сил. Поэтому нужно взращивать свою ценность, формировать самооценку, выстраивать внутренние опоры. Человек, у которого они есть, сможет не так болезненно пережить травлю. Он будет знать, как себя вести. Как понять, что человека травят? У серьезно пострадавшего от буллинга могут проявлять разные симптомы: повышенная тревожность, неустойчивое настроение, раздражительность, замкнутость, бессонница, отсутствие настроения, постоянное чувство страха, снижение аппетита, плохое самочувствие (головные боли, проблемы с ЖКТ), отказ от общения. Заметить их у подростков намного проще, ведь взрослые хорошо скрывают свои эмоции. Даже на консультациях последние бывают очень закрыты, сидят под масками и не сразу раскрываются. В такой ситуации рассмотреть симптомы травли довольно трудно или даже практически невозможно.

© Picsart/Дарья Скрипкина

Если травят вас Закройте свою страницу Самое простое, что можно сделать, — хотя бы на какое‑то время закрыть свою страницу и предоставить доступ только друзьям, сейчас практически все соцсети позволяют это сделать. Кроме того, нужно написать в службу поддержки и заблокировать обидчика. Делайте скриншоты Прежде чем удалять комментарии, обязательно сделайте скриншоты. Они пригодятся в качестве доказательств травли. Если у преследователя есть четкая цель, он заведет новую страницу вместо заблокированной и будет все равно добивать жертву. Нередко онлайн-травля переходит в офлайн. Подобные случаи преследуются законом, поэтому важно подключить юриста и собрать доказательства. В удалении страницы нет никакой пользы, но если вам хочется так сделать — удаляйте. Важно прислушиваться к себе и своим желаниям. Спросите себя, как вам комфортнее. Если ответ — уйти из соцсетей и начать жизнь с чистого листа, поступите так. Если чувствуете, что эмоционально и морально не справляетесь, поделитесь переживаниями с близким человеком.

© Picsart/Дарья Скрипкина

Защищайте свои границы, даже если травят друзья или коллеги В случае с буллингом нет разницы, нападает коллега или незнакомый человек. Если вы чувствуете угрозу собственному эмоциональному состоянию, нужно защищать себя, выстраивать границы. Это должен уметь каждый взрослый. Если не получается, стоит сходить к специалисту. Психолог всегда вас этому научит. Важно помнить, что, если шутка не вызывает улыбки, это не шутка. Если она прозвучала от коллеги или друга, сначала достаточно предупреждения, даже в устной форме. Скажите прямо о своих чувствах: «Мне неприятно и несмешно. Если ты продолжишь так делать, наше общение прекратится или мы будем общаться только по работе». Не обвиняйте обидчика, не переходите на личности, говорите с позиции «я», озвучивайте собственные чувства. Если не помогает, сделайте еще одно предупреждение. В случае с коллегами обратитесь к руководству — это не стукачество, а защита себя. Не включайте эмоции Ни в коем случае нельзя включать эмоции. Они могут бушевать, переливаться через край, но преследователю их показывать категорически нельзя. Это именно то, чего он ждет, ведь задача хейтеров — получить обратную эмоциональную связь. Как только жертва проявит эмоцию, ее затянут в воронку травли и будут раскручивать до последнего . Не стоит переходить на личности, обзываться, опускаться до уровня преследователей. Если вы в ответ напишете гадость, начнется перепалка, взаимные оскорбления, это лишь раззадорит обидчика. Не нужно прятаться, стоит открыто заявлять о своих правах.

© Picsart/Дарья Скрипкина

Если вы заметили, что человека травят Проявите заботу, но очень аккуратно Лучше всего дождаться, когда вас попросят о помощи, потому что непрошеные советы вызовут лишнюю агрессию. Нужно быть очень аккуратным. Если близких людей что‑то сильно беспокоит, можно спросить «Как ты себя чувствуешь?», «Мне кажется, что ты стал/а тревожнее» или сказать «Я беспокоюсь, потому что в последнее время вижу … и …» или «Меня беспокоит внезапная смена твоего настроения». Проявите заботу, но дозированно. Покажите свое беспокойство буквально чуть-чуть и посмотрите, как человек на это реагирует. Если он ответит агрессивно, притормозите. Наверное, лучший вопрос, который можно задать в такой ситуации, — «Может быть, тебе нужна помощь?». Если да, помогите заблокировать обидчика, сделать скриншоты, написать в службу поддержки. У жертв травли часто бывает апатия, депрессия или такое сильное чувство страха, что они не могут сделать это самостоятельно. Если человек идет на контакт, очень аккуратно посоветуйте обратиться к психологу.