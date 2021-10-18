У разных писателей свои отношения со знаками препинания: кто‑то использует весь спектр, кто‑то, как Воннегут, ненавидит точки с запятой, а кто‑то вообще обходится минимумом. Мы взяли несколько новых русских романов и убрали из них все слова. Сможете ли узнать любимых авторов по тире и кавычкам?