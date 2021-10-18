У разных писателей свои отношения со знаками препинания: кто‑то использует весь спектр, кто‑то, как Воннегут, ненавидит точки с запятой, а кто‑то вообще обходится минимумом. Мы взяли несколько новых русских романов и убрали из них все слова. Сможете ли узнать любимых авторов по тире и кавычкам?
Начнем с такого набора: угадаете мастера слова без слов?
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Кто это так любит тире?
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А вот этот автор начинает минималистично, но быстро разгоняется. Угадаете?
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Кто из этих авторов склонен к минимализму?
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Кажется, герои этого романа задают много вопросов. Кто написал?
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А вот тут, кажется, полный набор. Угадаете?
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Очень восклицательный роман! Назовите автора?
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Ну и последний вопрос! Угадаете?
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