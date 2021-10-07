Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал британский писатель танзанийского происхождения Абдулразак Гурна. Рассказываем о нем — и приводим несколько цитат из его интервью разных лет.

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на Занзибаре. Вскоре после того, как в 1963 году Занзибар провозгласил независимость от британского колониального правления, произошла революция, и страна была искусственно объединена с Танганьикой, образовав Танзанию. Занзибарские арабы стали подвергаться преследованиям, и в 1968 году Гурна эмигрировал в Великобританию.

Ключевые темы писателя — колониализм, межэтнические африканские конфликты, миграция: как внутриафриканская, так и африканско-европейская. В своих романах Гурна показывает, как колониальные практики европейцев принесли обитателям Восточной Африки больше вреда, чем любые местные конфликты. споры или злоупотребления.

Гурна, как и многие его персонажи, ученый, профессор Кентского университета. Он занимается вопросами постколониальной литературы, опубликовал две книги и ряд статей, посвященных ей, и редактировал «Кембриджский компаньон Салмана Рушди».

Роман «Рай» был включен в шорт-лист, а «Дезертирство» и «У моря» — в лонг-лист Букеровской премии. В 2021 году Гурне была присуждена Нобелевская премия с формулировкой «за его бескомпромиссный и исполненный сочувствия подход к последствиям колониализма и судьбах беженцев между культурами и континентами».

О важности исторической литературы

«Художественные тексты, посвященные историческим событиям, знакомым нам лишь в общих чертах, порой помогают нам понять их лучше, чем сухие факты. Я не думаю, что важно, когда происходит действие рассказа, в прошлом или настоящем, — важна сама тема и ее трактовка».

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О колониализме

«Мне не интересно писать о войне или уродстве колониализма. Вместо этого я хочу показать контекст, в котором существовали война и колониализм. И показать, что люди в этом контексте были живыми людьми».

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Об исламофобии

«Исламофобия распространилась повсюду после нападения на Америку в 2001 году и начала войны с терроризмом. До войны в Афганистане и Ираке мусульмане были „пугающими“ или „террористами“, но теперь они стали „врагами“. Мусульман считают опасными и нестабильными. Все чаще в СМИ изображают мусульман — радикальных мусульман, конечно, но не всегда их — сумасшедшими фанатиками».

(Из сборника «British Muslim Fictions»)

О работе над романами

«Иногда идеям нужно время, чтобы достичь зрелости. Я работал над „Раем“ — моим романом, вошедшим в шорт-лист Букера, — десять лет. За это время я успел опубликовать еще три книги. „Гравийное сердце“ сперва было коротким рассказом о смерти матери, а потом я понял, что [в этой истории] есть еще что поисследовать, покрутить в голове».

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О возвращении к одним и тем же вопросам

«Каждый писатель всю жизнь возделывает один и довольно небольшой клочок земли, просто всякий раз смотрит на него с другого ракурса. Это происходит не специально — просто нас всю жизнь волнуют одни и те же вещи. Даже если хочется переключиться на другие темы, важные для автора вопросы всплывают вновь. Они отражают способы мышления писателя, а иногда даже формируют его».

(Из сборника «Writing Across Worlds»)

О совете молодым писателям

«У меня нет другого совета, кроме как продолжать писать».

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