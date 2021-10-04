Безруков — Казанова, а Хабенский — Мюнхгаузен: рассказываем, на какие октябрьские премьеры стоит обратить внимание.

«Вечно живые. История в лицах» в «Современнике»

© Пресс-служба театра «Современник»

Драматург Михаил Дурненков и режиссер Виктор Рыжаков рассказывают о рождении «Современника», используя документы из архива театра и личные воспоминания артистов, стоявших у истоков театра. В постановке задействована почти вся труппа: Никита Ефремов, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

«Достоевская. Сны Анны» в театре МОСТ

© Пресс-служба театра МОСТ

В год юбилея Достоевского Георгий Долмазян вместо привычных нам «Идиота», «Бесов» и «Карамазовых» рассматривает любовь самого писателя и его жены Анны Сниткиной как самый гениальный его сюжет. Роли Анны в разных возрастах в постановке по инсценировке театрального критика Милы Деневой исполняют пять актрис.

«Стакан воды» в Et Cetera

© Пресс-служба театра Et Cetera

Спектакль Бориса Морозова поставлен по классической пьесе французского драматурга Эжена Скриба. Создатели обещают карнавальную феерию, в которой исторические события легко переплетаются с любовными интригами, а судьбы стран вершат три женщины, влюбленные в молодого офицера.

«8 любящих женщин» в Театре им. Моссовета

Здание Театра им. Моссовета © Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Режиссер Олеся Невмержицкая откроет сезон в театре детективной историей, произошедшей в канун Рождества. Сюжет пьесы французского драматурга Робера Тома знаком многим по фильму Франсуа Озона. Главные роли исполнят Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Евгения Крюкова и Анна Михайловская.

«Петр I» в театре «Модерн» Юрий Грымов поставил масштабный спектакль о Петре I по романам Мережковского и Алексея Толстого: обещают оригинальную сценографию, яркие исторические костюмы и декорации и более пятидесяти человек на сцене.

«Казанова. Ars Vivendi» в Губернском театре

© Губернский театр

Фарсовая постановка Сергея Безрукова о легендарном любовнике, который здесь не ловелас и пройдоха, а благородный джентльмен, заботящийся о чести женщин. В ролях — Екатерина Климова, Зоя Бербер, Елена Киркова и Елена Муравьева.

«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» в МХТ им. Чехова

Репетиция спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» © Александр Иванишин/МХТ им. Чехова

Константин Хабенский в роли барона Мюнхгаузена. Для создания спектакля были использованы мемуары самого героя, труды различных писателей, поэтов и сценаристов. Художественный руководитель театра Сергей Женовач рассказывает, что эта история посвящена человеческой фантазии, способной преобразить мир.

«Альфа и Омега» в «Геликон-опере» Режиссер Дмитрий Бертман впервые в России ставит оперу на иврите израильского композитора Гиля Шохата. Альфа и омега — первая и последняя буквы классического греческого алфавита, символы Бога как начала и конца сущего, поэтому и спектакль получился о смысле жизни, о человеческих чувствах, любви, ревности, искушении.