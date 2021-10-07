Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в октябре в Москве и Екатеринбурге. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.
«Сиена на заре Ренессанса» в ГМИИ им. Пушкина
До 10 октября
В XIII–XV веках Сиена была одним из ключевых центров художественной жизни Италии. На выставке представлены редкие экспонаты (в частности, деревянные таблички «Таволетты Биккерны») из Национальной пинакотеки и Государственного архива в Сиене, музеев Тосканы и ГМИИ им. Пушкина.
«Федор Хиросигэ. Сон в красном тереме» в Vladey Space
До 10 октября
Вдохновившись одноименным китайским романом XVIII века, петербургский художник Федор Хиросигэ создал пространство, в котором зритель может познакомиться с миром его авторской мифологии, в частности, с его альтер эго — грибом, дикими зверями и персонажами аниме.
«Да живет иное во мне» в Laboratoria Art & Science Foundation
До 10 октября
Звезды мировой и российской художественной сцены — Марина Абрамович, Ральф Беккер, Art Orienté Objet, :vtol: — совместно с учеными создали работы, позволяющие зрителям получить новый опыт взаимодействия с технологиями и даже встроиться в «гибридные сообщества наравне с растениями, бактериями и роботами».
«Северный ветер. Проект Ренаты Литвиновой и Гоши Рубчинского» в галерее «Триумф»
До 24 октября
Выставка порядка 60 фотографий, приуроченная к презентации издания пьесы Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Снимки, на которых сама актриса перевоплощается в персонажей своей истории, сделал дизайнер Гоша Рубчинский.
«Джефф Коуэн. Фотографии» в ММОМА на Петровке
До 24 октября
Начав уличным фотографом, Джефф Коуэн радикально изменил свой творческий метод, увлекшись экспериментами с материалами и техникой. На масштабной выставке в ММОМА представлены пейзажные и портретные снимки, а также многочисленные коллажи, принесшие ему всемирную известность.
«II Перкиннале: и снова туфли в пыли» в галерее «Здесь» на Таганке
До 7 ноября
Вторая Перкиннале под кураторством молодого художника Вовы Перкина, получившая в этом году название «И снова туфли в пыли», продолжает тему путешествия по выдуманной вселенной «Наша утопия», населенной мифическими персонажами.
«Белый лист» в галерее Totibadze
До 7 ноября
В своем проекте Маруся Борисова-Севастьянова обращается к теме переосмысления значимости интеллекта в пользу чувственного познания, иллюстрируя это работами разных лет, на которых рациональный подход к композиции со временем уходит на второй план.
«Олег Целков. Я не здешний, я чужой» в Мультимедиа-арт-музее
До 15 ноября
Выставка памяти одного из самых значимых российских художников российского современного искусства Олега Целкова организована при поддержке фонда Игоря Цуканова. В рамках проекта будет представлен фильм о художнике «Tselkov Walk» («Путь Целкова») французского режиссера Николя Идиро.
«Сергей Шутов. Чужие здесь не ходят» в МАММ
До 15 ноября
На выставке одного из идеологов и активных участников московского и петербургского андеграундного искусства Сергея Шутова представлены работы середины 1990-х и начала 2000-х, когда он начинал свои первые эксперименты с видео-артом и показывал их в культовом клубе «Птюч».
«Школа инженеров искусства. Вдали от равновесия» в «ГУМ-Red-Line»
До 20 ноября
Тридцатилетний срез творчества группы «Инженеры искусства» — художников петербургского андеграундного искусства, в числе которых Инал Савченков, Франц Родвальт, Сергей Еньков, Григорий Стрельников и Владислав Балаклейский. По словам организаторов, в экспозицию проекта вошли работы, практически неизвестные московской публике.
«Константин Горбатов. Приближая красоту» в «Новом Иерусалиме»
До 5 декабря
Большая ретроспективная выставка одного из главных представителей русского импрессионизма состоит из трех разделов, посвященных разным периодам жизни художника и странам, в которых ему довелось побывать: Италии, Испании и Палестине.
«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» в Музее русского импрессионизма
До 16 января
В экспозицию проекта вошли работы, которые были представлены публике в Нью-Йорке в 1924 году на крупнейшем показе русской живописи в США. По словам организаторов, картины пришлось разыскивать по всему миру в частных и музейных собраниях России, США, Канады, Испании, Германии, Армении и других стран.
«Томас Деманд. Зеркало без памяти» в «Гараже»
До 30 января
На первой в России выставке немецкого художника Томаса Деманда можно увидеть знаковые проекты, посвященные темам симуляции, макетов и моделирования, а также видео, которые специально для выставки создал режиссер и писатель Александр Клюге.
Уральская биеннале
До 5 декабря
В Екатеринбурге и Свердловской области открылась шестая Уральская индустриальная биеннале. На этот раз основными площадками проекта стали здание цирка, Оптико-механический завод, бывший кинотеатр «Салют» и здание главпочтамта.