В новом iPhone 13 Pro Max ночной режим появился на всех трех камерах. Поэтому в день старта продаж «Афиша Daily» попросила каллиграфа Покраса Лампаса испытать возможности устройства во время съемки в полной темноте и вынести свой вердикт.

Покрас Лампас Художник

Первое, что бросилось в глаза при работе с iPhone 13 Pro Max, — очень плавная частота обновления экрана, когда скроллишь длинную ленту и чаты. Кроме того, новая макрокамера очень живописно передает детализацию моих работ. Уверен, этот тип съемки с переходом от маленькой детали к общему плану быстро станет трендом в тиктоке. А с новым аккумулятором, который еще дольше держит заряд, во время ночной съемки не пришлось понижать яркость экрана и можно было четко видеть все тени и полутона.

Эскиз надписи создается на бумаге, а затем через заготовленный пресет в Lightroom быстро переводится в изображение для мэппинга. На месте выбирается подходящая точка для проекции и съемки.

Съемка проходила в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица. Мы вместе готовим один выставочно-образовательный проект, поэтому я был на связи с командой академии и смог оперативно согласовать съемку и доступ к территории и залам. В качестве локации выбрал Большой выставочной зал, так как у него очень мощная архитектура и многоуровневое пространство, позволяющее выстроить верный кадр и работать с мэппингом (искусство создания трехмерных проекций на физические объекты, в данном случае — интерьер зала. — Прим. ред.). Текст работы: З Н Å Н И Ę. Она символизирует связь между прошлым, настоящим и будущим в контексте трансформации культуры и передачи знаний в разных формах и методологиях. Я снимаю в ночном режиме на длинной выдержке (от 10 до 30 секунд), исключаю все лишние источники света. Для мэппинга использую обычный офисный проектор, 2500–3000 люменов более чем достаточно даже для больших работ. Фокусного расстояния не всегда хватает для идеальной резкости, но я ее компенсирую настройками детализации в Lightroom, а также контрастным изображением.

Автоматизация всех процессов существенно ускоряет работу и дает возможность пробовать разные эскизы на практике. Делаю тесты по кадру, цвету проекции. Композиция в форме квадрата идеально работает с пространством. В итоге получаю финальный снимок для основного кадра. 1 из 6 2 из 6 3 из 6 Обработка делается сразу же на iPhone, так как мобильный Lightroom умеет работать с RAW-файлами, в которых приоритетно делать кадры. Смотрю свои пресеты, кручу схемы цвета. В итоге решаю вернуться к оригинальным теплым тонам и сделать акцент на глубоком изумрудно-зеленом цвете каллиграфии со слегка холодными тенями. 4 из 6 5 из 6 6 из 6

Камера стала еще лучше снимать полностью темные участки, куда не попадает свет. Все, кто были со мной на съемке, убедились в «магии» долгой выдержки, когда за 15–30 секунд кадр из темного, практически черного превью становился детализированным и гибким для работы. По сравнению с предыдущим поколением iPhone, новые камеры еще точнее справляются с динамическим освещением и работой с деталями . Кроме того, я часто снимаю в формате RAW, чтобы уменьшить количество шума при редактировании цвета и света ночью, и в этом плане остался доволен. Я уже привык к мобильным интерфейсам программ и за счет широкой диагонали экрана легко решаю все задачи. Главная сложность — оптимизировать количество времени на создание проекта и сфокусироваться на работе, поэтому у меня почти всегда стоит режим «Не беспокоить», который убирает все уведомления и отвлекающие факторы, оставляя возможность сфокусироваться на приоритетных задачах. Именно гибкая настройка этого режима в iOS — одно из самых долгожданных обновлений в экосистеме Apple.

Также правлю перспективу, ищу баланс цвета и формы. Особенное внимание уделяю самым черным зонам. Lightroom позволяет корректировать точечную экспозицию, детализацию, оттенки, что очень спасает при работе с темными ночными кадрами. В результате получается вот такая магия: из полностью темного кадра, снятого на выдержке при полной темноте, iPhone 13 Pro Max позволяет получить максимально возможную детализацию и цвет объектов. Слева — оригинальный кадр, справа — после обработки.

Конечно, я не исключаю работу на Macbook Pro, который легко решает все мои задачи, но часто создание именно мобильного вертикального контента проще и быстрее сделать именно на iPhone, так как сразу же видишь превью будущей публикации и точнее корректируешь все детали. К тому же я часто работаю на ходу — в дороге, вне студии, в разных поездках, где минимизация рабочего пространства, но при этом оптимизация процесса и качества результата играют действительно важную роль.