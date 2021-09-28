Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал среди сентябрьских литературных новинок лучшие обложки.

«Пост» Дмитрия Глуховского

Обложка Артема Юсупова

Издательство АСТ

«Папа» Кати Райт

Обложка Лили Джонс

Издательство Popcorn Books
Подробности по теме
Дмитрий Глуховский: «Все будет хорошо, но сначала будет хуже»
Дмитрий Глуховский: «Все будет хорошо, но сначала будет хуже»

«Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода» Габриэле Кляйн

Обложка Павла Алексеева

Издательство Individuum, перевод Наталии Бакши (книга выпущена при поддержке Гете-института в России)

«Незримая жизнь Адди Ларю» Виктории Шваб

Обложка Е.Елькиной

Издательство Inspiria, перевод Елены Николенко
Подробности по теме
Старики-детективы, бессмертная девушка и новый перевод Кафки: три новых книги
Старики-детективы, бессмертная девушка и новый перевод Кафки: три новых книги

«Живущий» Анны Старобинец

Обложка Евы Эллер

Издательство АСТ

«Исландия» Александра Иличевского

Обложка Н.Теплова (фото Александра Бронфера)

Издательство «Альпина нон-фикшн»
Подробности по теме
Кафка, Лимонов, Мамлеев: зачем «Альпина» теперь выпускает художественную литературу
Кафка, Лимонов, Мамлеев: зачем «Альпина» теперь выпускает художественную литературу