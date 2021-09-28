Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал среди сентябрьских литературных новинок лучшие обложки.
«Пост» Дмитрия Глуховского
Обложка Артема Юсупова
«Папа» Кати Райт
Обложка Лили Джонс
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Дмитрий Глуховский: «Все будет хорошо, но сначала будет хуже»
«Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода» Габриэле Кляйн
Обложка Павла Алексеева
Издательство Individuum, перевод Наталии Бакши (книга выпущена при поддержке Гете-института в России)
«Незримая жизнь Адди Ларю» Виктории Шваб
Обложка Е.Елькиной
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Старики-детективы, бессмертная девушка и новый перевод Кафки: три новых книги
«Живущий» Анны Старобинец
Обложка Евы Эллер
«Исландия» Александра Иличевского
Обложка Н.Теплова (фото Александра Бронфера)
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