Жизнь, как известно, бывает бессовестнее литературы — хотя писатели и стараются придумывать самые удивительные сюжеты. По случаю выхода нашего спецпроекта о новом русском рассказе предлагаем вам узнать, сможете ли вы отличить плод вымысла от суровой реальности?
Мужчина погиб в автокатастрофе, пять лет спустя вдова родила от него дочь
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Известный писатель пожаловался на неприятных людей, которые звонят в его дверь
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Жительница новосибирского Академгородка ежегодно эксгумировала убитого ею мужчину
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Мужчина влюбился в плесень, выросшую в кастрюле с супом
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Сотрудница провинциального горсовета подсыпала землю с кладбища под двери коллег
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Супруги-бизнесмены развелись и не могут поделить капсулы с замороженными телами людей
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При строительстве автозавода была найдена неизвестная рукопись писателя Леонида Добычина, считавшегося исчезнувшим в 1936 году
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Чтобы предотвратить драку, мужчина поджег мотоцикл одного из дерущихся
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Школьник вдохновился советской книгой о шпионах и вредителях и решил взорвать памятник
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