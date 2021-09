Память крови

Everybody wants to be a cat. Что же, давайте потренируемся на кошках. Популярный нынче термин «рефлексия» означает обдумывание собственных переживаний — это мысль, обращенная сама на себя. Процесс настолько сложный, что нельзя выделить отдельную структуру мозга, которая единолично отвечала бы за рефлексию. Но, самое главное, подавление структур, отвечающих за речь и рефлексию, все равно не заставит вас чувствовать себя котиком. Ведь, как настаивал в своем знаменитом эссе «Что значит быть летучей мышью?» философ Томас Нагель, психическая реальность других видов настолько отличается от нашей, что мы никогда не сможем понять, каково это — быть котом или кошкой.

И хочется порадоваться, что единственный написанный латиницей термин во всем романе — это default mode network, система структур головного мозга, позволяющая нам расфокусировать свое внимание. В русскоязычную науку термин вошел без перевода, о чем я всегда говорю на своих лекциях. Поэтому, Виктор Олегович, если это все был метастеб над нейрохайпом, снимаю шляпу! Но знайте, что на моих лекциях и онлайн-курсах для вас всегда есть бесплатное место!