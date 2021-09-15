Театральный фестиваль «Толстой» все-таки состоялся: с 3 по 5 сентября в Ясной Поляне проходили спектакли, лекции, творческие встречи, аудиопрогулки. Помимо уже бесспорных хитов, таких как «Русский роман» Миндаугаса Карбаускиса, в программу вошли две крупные премьеры, выпущенные в коллаборации с фестивалем.
«„Война и мир“. Своими шагами»
Дмитрий Волкострелов с театром Post завезли в Ясную Поляну шесть километров белой ленты и протянули ее через не самые очевидные и затоптанные туристами уголки усадьбы. Длина не случайна: именно столько километров займет текст первого издания романа, если выложить его в одну строку. Время от времени на пути, который создатели предлагают пройти, встречаются фанерные таблички с хорошо узнаваемыми или уже подзабытыми цитатами: небо Аустерлица, Наташин бал, искания Пьера.
Режиссеру Дмитрию Волкострелову важно придумывать для материала, с которыми он работает, новые измерения, и располагать его в непривычной плоскости. Так, спектакль «Space X» — универсальный конструкт, позволяющий опытным путем познать пространство, в котором ты находишься, и взглянуть на него совершенно под другим углом, «Диджей Павел» — дискотека-осмысление советского прошлого через эстраду 70-х и танец. «„Война и мир“. Своими шагами» — тоже новый метод освоения романа: театр Post предлагает ощутить текст физически, обратить его в шаги и испытать его собственным телом.
«Война и мир» — самый известный длинный русскоязычный роман; первая ассоциация, связанная с опытом его прочтения, — это бесконечное время. Решиться его перечитать можно только в том случае, если таким образом ты решил вступить в новую эру своей жизни. И несколько раз за жизнь ты к нему возвращаешься, чтобы сверить часы, чтобы понять, изменились ли твои взгляды, чтобы вспомнить, куда идешь. Вот и у театра Post «Война и мир» — это дорога с очень разнообразным пейзажем и непредсказуемыми погодными условиями.
Проходя этот путь, ты обращаешься к своему опыту прочтения романа и тут же создаешь новый: тебе предложено не перечитать его, а заполнить этот объем прогулки собственными мыслями, воспоминаниями, шагами. Таким образом опыт из ментального становится физическим, а познание трансформируется в созидание.
Спектакль предлагает совершить обратное преображение, и в эпоху, когда вся информация становится цифрой, театр Post превращает ее в поле.
«Сила слова»
Пожалуй, самый известный тульский завод — «Октава» — занимается производством электроакустического оборудования, а не так давно обзавелся собственным одноименным креативным кластером. Действие спектакля Елены Ненашевой, созданного в партнерстве с Ростехом, разворачивается на заводе в те часы, когда все сотрудники предприятия уже разошлись по домам. Тогда наступает сумеречное время театра «Июльансамбль», которому дозволено пробраться в различные потаенные уголки действующего завода. Если театр Post решил измерить Толстого шагами, то режиссер Елена Ненашева и драматург Олжас Жанайдаров пытаются разобраться с ним с помощью звуков и специализированной заводской аппаратуры.
Первая часть спектакля разворачивается в актовом зале — таком же, как в любом ДК или школе. Здесь проходит эксперимент по внедрению в эксплуатацию аппарата Vox Leo: якобы устройство воссоздает забытые голоса прошлого. Довольно незамысловатый способ связать завод по производству микрофонов с судьбой Толстого дает возможность подслушать, что о Толстом рассказывали Чайковский и Чехов. Среди голосов прошлого вдруг возникает и голос нашей современницы Екатерины Шульман: она пускается в рассуждения о том, почему предпочитает Толстого Достоевскому. Вместо прогрессивного технологического устройства тут артисты «Июльансамбля», которые ловят эту особую радиоволну и транслируют голоса толстовских и наших современников.
Во второй части спектакля можно пройтись по рабочим пространствам завода. В трех лабораториях артисты с помощью своих тел и местной аппаратуры примеряются к текстам Толстого: Никита Юськов зачитывает монолог Ивана Ильича в несколько микрофонов, тестируя таким образом их и себя, Лена Сысоева пластически приспосабливается к главным женским персонажам писателя: Анне Карениной, Наташе Ростовой и Катюше Масловой. В третьей лаборатории над шахматной партией склонился художник спектакля Михаил Заиканов. Толстой любил играть в шахматы, а вот хорошо ли — неизвестно.
Изначально предполагалось, что и «Сила слова», и «„Война и мир“. Своими шагами» пройдут всего несколько раз в рамках фестиваля, и на том их судьба завершится. Сейчас ясно, что маршрут «Своими шагами» мог бы куда прочнее обосноваться в ландшафте усадьбы и «Сила слова» неплохо вписалась бы в грядущие юбилейные торжества завода «Октава».