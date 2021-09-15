Театральный фестиваль «Толстой» все-таки состоялся: с 3 по 5 сентября в Ясной Поляне проходили спектакли, лекции, творческие встречи, аудиопрогулки. Помимо уже бесспорных хитов, таких как «Русский роман» Миндаугаса Карбаускиса, в программу вошли две крупные премьеры, выпущенные в коллаборации с фестивалем.

Дмитрий Волкострелов с театром Post завезли в Ясную Поляну шесть километров белой ленты и протянули ее через не самые очевидные и затоптанные туристами уголки усадьбы. Длина не случайна: именно столько километров займет текст первого издания романа, если выложить его в одну строку. Время от времени на пути, который создатели предлагают пройти, встречаются фанерные таблички с хорошо узнаваемыми или уже подзабытыми цитатами: небо Аустерлица, Наташин бал, искания Пьера.

Режиссеру Дмитрию Волкострелову важно придумывать для материала, с которыми он работает, новые измерения, и располагать его в непривычной плоскости. Так, спектакль «Space X» — универсальный конструкт, позволяющий опытным путем познать пространство, в котором ты находишься, и взглянуть на него совершенно под другим углом, «Диджей Павел» — дискотека-осмысление советского прошлого через эстраду 70-х и танец. «„Война и мир“. Своими шагами» — тоже новый метод освоения романа: театр Post предлагает ощутить текст физически, обратить его в шаги и испытать его собственным телом.

«Война и мир» — самый известный длинный русскоязычный роман; первая ассоциация, связанная с опытом его прочтения, — это бесконечное время. Решиться его перечитать можно только в том случае, если таким образом ты решил вступить в новую эру своей жизни. И несколько раз за жизнь ты к нему возвращаешься, чтобы сверить часы, чтобы понять, изменились ли твои взгляды, чтобы вспомнить, куда идешь. Вот и у театра Post «Война и мир» — это дорога с очень разнообразным пейзажем и непредсказуемыми погодными условиями.

Проходя этот путь, ты обращаешься к своему опыту прочтения романа и тут же создаешь новый: тебе предложено не перечитать его, а заполнить этот объем прогулки собственными мыслями, воспоминаниями, шагами. Таким образом опыт из ментального становится физическим, а познание трансформируется в созидание.