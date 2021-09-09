Рассказываем, что нужно увидеть — и приобрести в коллекцию — на ярмарке молодого современного искусства Blazar, которая проходит в Музее Москвы на этой неделе.
Проект qazart.com, активно продвигающий современное искусство Казахстана, показывает гиперреалистичные живописные работы молодой художницы Ляззат Ханим, фотографии Марата Дильмана, экспрессивные холсты Ambujerba и шерстяное полотно Медины Базаргали, изготовленное с использованием человеческих волос.
«Сцена/Szena»
На стенде московской галереи «Сцена/Szena» представлены работы трех художников: графика молодого автора из Нальчика Ахмата Биканова, серия живописи выпускника Венской академии художеств Евгения Дедова и творчество воронежского живописца Кирилла Гаршина.
В институциональной секции ярмарки стоит заглянуть на стенд КИСИ, «самопровозглашенного института современного искусства» из Краснодара, где представлено творчество его студентов и выпускников: гобелены ручной работы Саши Деминой, графика Олеси Фоевой, флаги Яны Алалыкиной, фотографии Лилит Матевосян.
На стенде, отданном Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академия имени А.Л.Штиглица, — филигранные объекты «Крошечного мира» Валерии Огай, «Культовый доширак» Игоря Петрушова и «ледяные» кокошники Милены Стрелковой.
«Триумф»
Акварели Александра Бродского-младшего, сюрреалистичные полотна Анны Андржиевской и серию чертежей Анки Ахалаи можно найти на стенде московской галереи «Триумф» в Основной секции.
«Тираж 1/1»
Галерея современного искусства и коллекционного дизайна «Тираж 1/1» показывает работы двух авторов: живописные серии разных лет выпускницы Суриковки Татьяны Чурсиной и холсты Андрея Режета.
Art & Brut Moscow
За керамикой и скульптурой стоит отправиться на стенд молодой московской галереи Art & Brut, где можно увидеть керамические комплекты белья от Алины Золотых и объекты Ирины Разумовской.
Shilo
Весь стенд галереи Shilo отдан акварельным и живописным пейзажам художника и зоопсихолога Виталия Барабанова, важной составляющей творчества которого является экологический аспект и «желание „растворить“ живопись в природе».