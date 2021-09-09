Рассказываем, что нужно увидеть — и приобрести в коллекцию — на ярмарке молодого современного искусства Blazar, которая проходит в Музее Москвы на этой неделе.

Ляззат Ханим. «Soft Drink» © «Казарт»

Проект qazart.com, активно продвигающий современное искусство Казахстана, показывает гиперреалистичные живописные работы молодой художницы Ляззат Ханим, фотографии Марата Дильмана, экспрессивные холсты Ambujerba и шерстяное полотно Медины Базаргали, изготовленное с использованием человеческих волос. «Сцена/Szena»

Ахмат Биканов. «Сомнение» © Галерея Szena

На стенде московской галереи «Сцена/Szena» представлены работы трех художников: графика молодого автора из Нальчика Ахмата Биканова, серия живописи выпускника Венской академии художеств Евгения Дедова и творчество воронежского живописца Кирилла Гаршина.

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Яна Алалыкина. Серия «Флаги бывших и настоящих заводов» © КИСИ

В институциональной секции ярмарки стоит заглянуть на стенд КИСИ, «самопровозглашенного института современного искусства» из Краснодара, где представлено творчество его студентов и выпускников: гобелены ручной работы Саши Деминой, графика Олеси Фоевой, флаги Яны Алалыкиной, фотографии Лилит Матевосян.

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Игорь Петрушов. «Культовый доширак» © Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л.Штиглица

На стенде, отданном Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академия имени А.Л.Штиглица, — филигранные объекты «Крошечного мира» Валерии Огай, «Культовый доширак» Игоря Петрушова и «ледяные» кокошники Милены Стрелковой. «Триумф»

Анна Андржиевская. «Такие разные грибы» © Галерея «Триумф»

Акварели Александра Бродского-младшего, сюрреалистичные полотна Анны Андржиевской и серию чертежей Анки Ахалаи можно найти на стенде московской галереи «Триумф» в Основной секции. «Тираж 1/1»

Андрей Режет. «Девочка на муравье» © Галерея «Тираж Unique»

Галерея современного искусства и коллекционного дизайна «Тираж 1/1» показывает работы двух авторов: живописные серии разных лет выпускницы Суриковки Татьяны Чурсиной и холсты Андрея Режета. Art & Brut Moscow

Ирина Разумовская. «Megalyth Blush» © Art & Brut Moscow

За керамикой и скульптурой стоит отправиться на стенд молодой московской галереи Art & Brut, где можно увидеть керамические комплекты белья от Алины Золотых и объекты Ирины Разумовской. Shilo

Виталий Барабанов. «Без названия» © Shilo Gallery

Весь стенд галереи Shilo отдан акварельным и живописным пейзажам художника и зоопсихолога Виталия Барабанова, важной составляющей творчества которого является экологический аспект и «желание „растворить“ живопись в природе».