Как известно, важнейшие события мировой истории заслоняют не менее важные, что случились в один день с ними. «Афиша Daily» изучила новости за 11 сентября 2001 года и рассказывает, что еще происходило накануне терактов в США.

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В Карачаево-Черкесии расстреляли депутата Народного собрания республики Азнаура Суюнчева.

Бюджетный подкомитет Госдумы России приступил к обсуждению проекта бюджета на 2002 год.

МИД Болгарии объявил о введении с 1 октября визового режима с Россией из‑за обязательств Софии перед Евросоюзом.

Государственный департамент США заявил, что прошедшие накануне президентские выборы в Белоруссии были абсолютно «бессмысленными», а их результаты не могут быть приняты международным сообществом. А координатор Евросоюза по внешней и оборонной политике Хавьер Солана заявил: «Мы не собираемся налаживать отношения со страной, которая не уважает свободу выборов».

Представители ЦРУ заявили, что Ахмад Шах Масуд умер. Речь о лидере «Северного альянса», основного противника «Талибана» (организация признана террористической в России и запрещена) в Афганистане по состоянию на начало осени 2001 года. Силы афганского движения «Талибан» (организация признана террористической в России и запрещена) предприняли масштабное наступление на позиции «Северного альянса» — но безуспешно.

Федеральный суд Австралии постановил, что правительство страны обязано принять 433 афганских беженца с судна «Тампа».

Генеральная прокуратура России продлила до 11 декабря срок содержания под стражей лидера Национал-большевистской партии, писателя Эдуарда Лимонова. Его обвиняли в незаконном хранении оружия, терроризме и создании вооруженных бандформирований.

Министерство экономического развития и торговли РФ посчитало, что среднемесячная заработная плата в России по итогам 2001 года составит 2935 рублей (около 100 долларов по состоянию на сентябрь 2001 года).

Министр обороны США Дональд Рамсфельд объявил о планах по сокращению бюрократической системы Пентагона. Он посчитал, что это позволит сэкономить значительную сумму денег, которую можно направить на закупки вооружения.

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Читайте всю серию наших материалов про 11 сентября
Читайте всю серию наших материалов про 11 сентября