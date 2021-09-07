Рассказываем, что стоит увидеть на фестивале современного искусства «Форма», который пройдет 11 и 12 сентября в «Басманном дворе».
«Слезки и пот»
Жаркий спор группы «Слезки» с режиссером и комиссаром ЦТИ «Трансформатор» Всеволодом Лисовским о переживании травмы в пространстве массмедиа.
18.00 11 сентября
«Всадники ЖКХ»
На вид — шутка, внутри — ироничный, но вместе с тем и вполне канонический постпанк британского толка.
20.00 11 сентября
«Smartphone Area» Габбилена Г.
Новая затея медиахудожника и режиссера, прошлым летом устроившего спектакль «A.I.Q. Test» прямо в анкете Google Forms.
12.00 11 и 12 сентября
Pivnoy Cowboy
Музыка, вдохновленная советским роком и восьмибитными саундтреками, родом из нидерландских лесов.
13.00 12 сентбяря
«Союз озверелых»
Озверелый, как и велит название, музыкальный проект художников Егора Федоричева и Ивана Гайделя.
14.00 12 сентября