Рассказываем, что стоит увидеть на фестивале современного искусства «Форма», который пройдет 11 и 12 сентября в «Басманном дворе».

«Слезки и пот»

Жаркий спор группы «Слезки» с режиссером и комиссаром ЦТИ «Трансформатор» Всеволодом Лисовским о переживании травмы в пространстве массмедиа.

18.00 11 сентября
«Всадники ЖКХ»

На вид — шутка, внутри — ироничный, но вместе с тем и вполне канонический постпанк британского толка.

20.00 11 сентября
«Smartphone Area» Габбилена Г.

Новая затея медиахудожника и режиссера, прошлым летом устроившего спектакль «A.I.Q. Test» прямо в анкете Google Forms.

12.00 11 и 12 сентября
Pivnoy Cowboy

Музыка, вдохновленная советским роком и восьмибитными саундтреками, родом из нидерландских лесов.

13.00 12 сентбяря
«Союз озверелых»

Озверелый, как и велит название, музыкальный проект художников Егора Федоричева и Ивана Гайделя.

14.00 12 сентября
Uraan

Этническая электроника от якутского инди-дэнс-дуэта.

20.00 12 сентября