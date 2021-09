Кроме того, по мнению астролога, из‑за того, что так называемая планета поколений — Плутон — с 1995 года находится в созвездии Стрельца и не собирается покидать его еще 5 лет, повсеместно обостряется борьба за власть, «за утверждение своих мировоззрений и приоритетов». <…>

«Комсомольская правда», 20 сентября 2001

На американских радиостанциях случилась цензура

Теперь тамошние любители экстрима, ежели захотят услышать в эфире, скажем, «Rage Against the Machine» (весь репертуар причем!), могут запросто перебираться куда‑нибудь за океан, к нам, скажем, в Златоглавую, и льнуть ушами к какой‑нибудь местной «Ультре». То же касается и поклонников совсем не экстремального, а хрестоматийно-эстрадного гимна «New York, New York», перепетого после Фрэнка Синатры всем Бродвеем и всем миром. Американских любителей подобного формата с распростертыми объятиями ждут «Маяк» или «Радио „Надежда“». <…>