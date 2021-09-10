От колонки Проханова до колонки БГ, от рассказа Бодрова про панику в Канаде до репортажа из КНДР, где теракты как будто не заметили. Егор Михайлов собрал главные газетные публикации про 11 сентября, вышедшие в российских медиа сразу после терактов.

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Возвращаясь к напечатанному Два года назад «Комсомолка» предупреждала о воздушной атаке террористов. Из интервью с Юсефом Бодански, экспертом конгресса США по терроризму, октябрь 1999 года: «В его (Усамы бен Ладена. - Прим. ред.) планы входили атака штаб-квартиры ЦРУ с помощью летчика-смертника и начиненного взрывчаткой самолета, одновременный взрыв в воздухе сразу 11 американских пассажирских самолетов…» Андрей Кабанников. «Комсомольская правда», 12 сентября 2001 «Россия не понаслышке знает, что такое террор. И поэтому мы лучше всего понимаем чувства американского народа, и, обращаясь от имени России к народу Соединенных Штатов, хочу сказать, что мы с вами, мы целиком и полностью разделяем и чувствуем вашу боль. Мы поддерживаем вас» Обращение Владимира Путина в связи с терактами в Нью-Йорке. «Коммерсантъ», 12 сентября 2001 Третья мировая «Между тем накануне, выступая в национальном пресс-клубе, председатель сенатского комитета по международным делам и один из самых ярых противников планов администрации президента Джорджа Буша (George W. Bush) по созданию национальной системы ПРО, демократ Джозеф Байден (Joseph Biden) заявил, что если такая система будет создана, то „мы потратим все деньги на отражение наименее вероятной угрозы, а тем временем истинная угроза придет в нашу страну в корпусе корабля, в фюзеляже самолета или просто в рюкзаке или в пузырьке“. Эти слова оказались пророческими» Афанасий Сборов. «Коммерсантъ», 12 сентября 2001 «Ребята, мы так наживались только во время дефолта» <…> Возле популярного обменника на станции «Пушкинская» в девять утра граждане вообще устроили стихийный митинг:

— Сволочи, эти террористы! — грозилась неведомо кому кулаком тучная женщина в стильном васильковом костюме (видно, референтша), — не могли на день позже теракт устроить. Жалко рубли на обмене терять!



Ее обступили соседи по очереди, которые нервно колотили пальцами по кнопкам калькуляторов: «Вы — циничная женщина! У людей горе, а вы копейки считаете!» За толпой весело наблюдал паренек с армянской внешностью, местный валютный меняла. Теракт в Америке за считаные минуты упрочил его финансовые позиции. — Все путем! — успокаивал он по мобильнику своих ереванских боссов, — валюты закупил. Утром брал доллары по 20 целковых за один «зеленый», а сейчас (на часах было 12 дня) — за 28. Ребята, мы так наживались только во время дефолта! — А тысячу швейцарских франков возьмешь? — шепнул я ему на ухо, сжимая в руке худое портмоне. — Сейчас спрос на них в Европе вырос.



— Мне приказали скупать только баксы, — растерялся он, терзая зубами антенну мобильника. — А зачем тебе это надо? Сейчас от валюты избавляются только лохи, которые через пару дней будут кусать локти. Все успокоится. <…> В очереди много солидных мужчин в очках, с дорогими барсетками под мышкой: — Представляешь, — жаловался один из них своему соседу, — я вчера вечером всю Тверскую обошел, а продать баксы не смог. Рубли, как назло, закончились. Мне стало почему‑то радостно за нашу российскую валюту. Сергей Аверкин. «Комсомольская правда», 13 сентября 2001 Альтернативное кино <…> На проходящем в эти дни Международном кинофестивале 11 сентября были отменены все просмотры и пресс-конференции, на мониторах пресс-центра — кадры объятого дымом Манхэттена, на стенах — бумажки с адресом пункта, где добровольцы могут сдать кровь. Аэропорты Канады закрыты, и это вносит свои поправки в фестивальную жизнь: не смог прилететь на премьеру фильма «Человек с Елисейских полей» Мик Джаггер из «Роллингов», где‑то в Ньюфаундленде застряла копия нашей картины «Сестры». <…> Сергей Бодров, режиссер фильма «Сестры»: «Мы последние, кто еще успел прилететь, после нас аэропорт закрыли наглухо. Вот только что обсуждали эту ситуацию, и кто‑то правильно сказал: это все придумали мы, киношники, — и как взрывается Пентагон, и как рушится Торговый центр, и как захватывать самолеты.

Без кино этой трагедии просто бы не было.

Поэтому ощущение сейчас странное. <…> Террористы, по сути, снимали свой фильм, который должен мир запугать, а телевидение просто оказывало им техническую поддержку. Не будь телевидения, все на свете превращающего в зрелище и сенсацию, терроризм не мог бы возникнуть, он был бы бессмысленным. Поэтому я и решил с телевидением завязать. Это точно… А пока все непонятно: даже то, вылетим ли мы отсюда, как думали, через три дня». Валерий Кичин. «Известия», 13 сентября 2001 Манхэттен военного времени «В запретной зоне, куда пускают лишь спасателей, полицию и — со скрипом — журналистов, из груды развалин, которая за сутки до этого была башнями Всемирного торгового центра, валят клубы дыма: среди железобетонных глыб что‑то упорно горит. Утром внезапно занялась крыша соседнего Финансового центра, который доставал башням до колен, а теперь возвышается над южным Манхэттеном. Первыми новый очаг пламени увидели не пожарные, а репортеры, сообщившие об этом властям. Спасатели, чьи машины иногда проезжают по кускам трупов, засыпанных толстым слоем пыли и пепла, приступили к работе лишь в ночь со вторника на среду: до этого их слепил дым, клубы пыли и облака из частиц стекловаты, а кроме того, вокруг догорали аварийные здания. Одно из них, 47-этажная башня, обрушилось во вторник вечером, другое, гостиница «Мариотт», полыхало и вчера. По опоясывающим Манхэттен автострадам в «зону войны» приползли колонны тяжелых землеройных машин и высоченные краны» Владимир Козловский. «Коммерсантъ», 13 сентября 2001 Компьютерные агрессоры стерли статую Свободы в порошок Самая известная компьютерная игра, по ходу которой Нью-Йорк и прочие города США превращаются в груду руин, — Red AlertИмеется в виду игра Command & Conquer: Red Alert 2, вышедшая в октябре 2000 года («Красная тревога»), вышедшая около года назад. Заставка к игре особенно эффектна: российские войска нападают на Нью-Йорк, ракеты с наших дирижаблей (!) крушат памятники архитектуры. От статуи Свободы остается груда камней. Игрок, выступающий за русских агрессоров, бомбит города, взрывает Белый дом.

…Любопытно, что вторая серия Red AlertРечь, видимо, идет о дополнении к Red Alert 2 под названием Command & Conquer: Yuri’s Revenge. Релиз состоялся 10 октября 2001 года. должна была выйти через неделю. Рекламные ролики обещают еще больший масштаб разрушений. Но теперь не исключено, что выпуск игры задержится… Александр Черных. «Комсомольская правда», 13 сентября 2001 «Это им за Хиросиму» Губернатор Михаил Машковцев был несколько сдержаннее товарища по партии, но тоже ничего хорошего о США сказать не смог. Оговорившись, что «гибель десятков тысяч людей — это, конечно, трагедия для всего мира», губернатор призвал «разделять американский народ и американское правительство», поскольку «то, что произошло — прямое следствие политики американского правительства на протяжении многих лет». А для большей доходчивости товарищ Машковцев вспомнил о Великой Отечественной войне, когда «мы тоже разделяли фашистов и немецкий народ, но под советскими бомбами также гибли мирные немецкие женщины и дети». И это, заключил камчатский руководитель, «было не жестокостью советской армии, а следствием преступной политики фашистского правительства». «Нельзя остановить гнев народа», — подытожил он. Сергей Шкота. «Коммерсантъ», 13 сентября 2001 К чему приведет серия терактов в США? С таким вопросом мы обратились к посетителям сайта «КП» в интернете. Вот первые результаты:

— к началу третьей мировой войны — 20,9%

— к усилению борьбы с мировым терроризмом — 58,2%

— к международному экономическому кризису — 20,9% «Комсомольская правда», 13 сентября 2001 Вопросы зрителям. Какой канал вы смотрели в день катастрофы? Сергей Зверев, визажист: «НТВ в этот раз опаздывало с информацией. Когда на других каналах уже проходила новая информация, здесь были старые сведения и цифры». [Записал Виталий Бродзкий, «Комсомольская правда», 13 сентября 2001] А что сейчас говорят звезды? Астролог Борис Пясик, сообщивший на всю страну через нашу газету о предстоящем дефолте 1998 года: «Уже с начала августа все астрологи отмечали нарастание сложной астрологической ситуации: мощный Плутон встал в оппозицию к Сатурну. А это противостояние считается взрывоопасным. Такая же негармоничная и неординарная конфигурация была в 1898–1899 годах, когда шла испано-американская война на Филиппинах и англо-бурская война, в 1931-м, когда японцы вторглись в Маньчжурию, в 1956–1966-м — в этот период шли войны во Вьетнаме, и в 1967-м произошла шестидневная арабо-израильская война. Грозит ли этот теракт новым кровопролитием? Звезды говорят: „Да“». «Комсомольская правда», 14 сентября 2001 Безумство гнусных <…> Говорят, служащие американских авиакомпаний были недостаточно бдительны при проверке пассажиров и их багажа. Это правильно. В небдительности американцев я недавно еще раз убедился, когда, опоздав в Чикаго на пересадку, узнал, что мой чемодан отправился в рейс без меня. Двадцать лет назад, впервые оказавшись в Штатах, я после советского опыта всеобщей подозрительности и вдолбленной в наши мозги уверенности, что враг не дремлет, удивлялся безмерной доверчивости и беспечности американцев. За эти годы они кое-чему научились, но недостаточно и все еще ходят по улицам без паспортов и не видя в каждом встречном возможного злоумышленника.

Но доверчивость перестает относиться у них и у нас к разряду простительных человеческих слабостей, и мы готовы заподозрить в самом худшем растяпу, забывшего в трамвае кошелку. И сами причислены к подозреваемым.

Во всех аэропортах нас без санкции прокурора обыскивают, заставляют выворачивать карманы, роются в чемоданах, а иной раз подвергают и вовсе унизительному досмотру с заглядыванием во все дырки. Теперь, говорят, будут снимать отпечатки пальцев. Идет война новая, к правилам которой мы не привыкли, потому что никаких правил в ней нет. Вместе с небоскребами рушатся наши прежние представления о добре и зле. <…> Владимир Войнович. «Известия», 15 сентября 2001 Отчего американцы не показывают по ТВ кровь и трупы? Чего‑то мне в репортажах из Америки не хватает. А, понял: крови. Оторванных рук. Мертвых детей. Их нет? При таком масштабе трагедии?

Их НЕ ПОКАЗЫВАЮТ. <…> …Я смотрю репортажи из Америки и хочу верить, что страшной ценой павших небоскребов будет разрушен и двойной стандарт в оценках таких понятий, как сила, государство, свобода (слова в том числе), целостность (территориальная в том числе). Нам не показывают американской крови. Но это не мешает нашим людям идти и сдавать кровь для раненых американцев: кровь у нас, к счастью, одних стандартов, может, еще пригодится… Владимир Мамонтов. «Комсомольская правда», 15 сентября 2001 Космонавты смотрели на взрывы свысока В ночь с пятницы на субботу с космодрома Байконур стартует грузовой корабль «Прогресс», который в воскресенье должен доставить на международную космическую станцию уникальный стыковочный отсек «Пирс». Очередной российский блок существенно расширит возможности МКС, где сейчас работает экипаж из трех человек: американец Фрэнк Калберстон и наши Владимир Дежуров и Михаил Тюрин. <…> В эти дни мирное, «невесомое» течение жизни экипажа было нарушено трагедией в Нью-Йорке. Командир Калберстон снял видеофильм и сделал множество фотографий дымящегося Манхэттена.

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«Наша страна очень прекрасна, — сказал астронавт. — Я хочу передать жителям Нью-Йорка: несмотря на огни и клубы дыма, город по-прежнему красив».

Сергей Лесков. «Известия», 15 сентября 2001 Америку поцеловал ангел смерти Так разрушалась Вавилонская башня. Огромный рукотворный столп, вознесенный над покоренными царствами, наполненный жрецами, наложницами, верными стражами, казначеями, отягченный несметными сокровищами, изваяниями языческих богов, скрижалями сокровенных знаний, был виден со всех концов света. По воле Вавилонского Царя стекались к столпу богатства мира, покоренные рабы, плененные вожди. Башня росла, стучала о небо золотой головой, скребла его алмазными когтями, питаемая слезами и кровью народов, чьи кости, перемешанные с песком и каменьями, шли на построение башни.

С четырех концов света полетели к столпу гонцы Господа, четыре ангела смерти, с крыльями из белого металла, с губами, полными гнева. Коснулись поднебесной башни отточенными перьями, дохнули Пламенем Гнева Господня, и столп испарился.

Вершина его истаяла, как облако, улетела в небеса. Основание обрушилось на расплавленную землю, где и поныне археологи в песках Сахары находят на красном кремне загадочные отпечатки, похожие на пейджеры, сотовые телефоны и жестяные банки кока-колы. <…> Александр Проханов. «Завтра», 17 сентября 2001 Минута умолчания <…> Скупое сообщение о терактах в Америке появилось в СМИ Северной Кореи лишь на следующий день после случившегося. На шестой международной полосе центральной газеты «Нодон синмун» кратко сообщалось, что в США произошла «беспрецедентная авиакатастрофа, в результате которой два пассажирских авиалайнера врезались в небоскребы-близнецы в Нью-Йорке, один упал на Пентагон, а еще один рухнул на резиденцию президента в Кэмп-Дэвиде (?!)». Далее рассказывалось о совсем невероятных вещах: якобы в результате взрыва припаркованного автомобиля в здании Госдепартамента США начался пожар. «Страна погрузилась в хаос, — сообщил автор заметки, — закрыты аэропорты, прекращены занятия в учебных заведениях». При этом — никакой оценки событий, только «страшилка» из жизни империалистической Америки.

Никаких видеосюжетов о трагедиях в Вашингтоне и Нью-Йорке гражданам КНДР по телевизору так и не показали. Диктор скороговоркой зачитал сообщение в конце информационного выпуска о разрушенных небоскребах. В свою очередь МИД распространил заявление, в котором теракт в США назван «человеческой трагедией, достойной всяческого сожаления». <…> Денис Дубровин. «Известия», 18 сентября 2001 Коммерческие слухи: Березовский знал о готовящихся в Америке терактах В Америке вовсю идет расследование «коммерческого следа» терактов. Уже установлено, что некоторые фирмы в преддверии 11 сентября успешно сыграли на бирже с акциями страховых и авиационных компаний, — будто знали заранее, что произойдет. По слухам, расследование уже дало первые плоды. В числе «подозрительных» фигурируют компании, к деятельности которых непосредственно причастен опальный российский олигарх Борис Березовский. Последний, как известно, давно вывел почти все имеющиеся у него активы за рубеж. И после американской трагедии эти активы, по некоторым данным, сильно увеличились. <…> «Московский комсомолец», 27 сентября — 3 октября 2001 Глоба утверждает: третьей мировой войны не будет «Ничего похожего на глобальный конфликт или на конец света конфигурация звезд не указывает», — поведала вчера «Интерфаксу» известный астролог Тамара Глоба.

Хотя «ситуация на небе, как и на земле, критическая, это нагнеталось полгода и теперь разразилось катастрофой в Америке».

Кроме того, по мнению астролога, из‑за того, что так называемая планета поколений — Плутон — с 1995 года находится в созвездии Стрельца и не собирается покидать его еще 5 лет, повсеместно обостряется борьба за власть, «за утверждение своих мировоззрений и приоритетов». <…> «Комсомольская правда», 20 сентября 2001 На американских радиостанциях случилась цензура На американских радиостанциях случилась цензура. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Теперь тамошние любители экстрима, ежели захотят услышать в эфире, скажем, «Rage Against the Machine» (весь репертуар причем!), могут запросто перебираться куда‑нибудь за океан, к нам, скажем, в Златоглавую, и льнуть ушами к какой‑нибудь местной «Ультре». То же касается и поклонников совсем не экстремального, а хрестоматийно-эстрадного гимна «New York, New York», перепетого после Фрэнка Синатры всем Бродвеем и всем миром. Американских любителей подобного формата с распростертыми объятиями ждут «Маяк» или «Радио „Надежда“». <…>

Глеб Самойлов («Агата Кристи»): «Это что — по заявкам трудящихся сделано или инициатива сверху? „Imagine“ вообще непонятно почему запретили… Глупый панический шаг, очень характерный для бушевских времен. Все это больше на показуху похоже. Какая‑то детская реакция. Ударился головой об стенку — значит, стенка плохая. Надо запретить все стенки. Вроде взрослые люди, взрослый народ. Должны же уметь себя взять в руки». Артур Гаспарян, «Московский комсомолец», 4–11 октября 2001 Конец света с последующим симпозиумом Я хотел написать вам о ступах Катманду, чудотворных иконах и пророчествах, о танце Шивы на плакатах кока-колы, о невидимом мире и дао-диджеях. Но тут два боинга врезались в башни Всемирного торгового центра, и старого мира не стало. <…> 11 сентября наступило новое время. Была фантазия о невинности — и нет ее больше. Была какая‑то видимость приличий, ограничивающих массовые убийства, — и больше ее не будет.

Чтобы погибнуть на фронте, теперь не обязательно попадать в окопы. Теперь фронт возможен в каждом доме.

И кто враг — до конца так никогда и не будет известно. А вопроса «зачем» даже не возникает. А вот так, Новое время. И знаете, у кого‑то то ли из древних китайцев, то ли из древних японцев было замечательно сказано: Ни крыши над головой, Ни пола под ногами. Это он так описывал идеальное состояние сознания совершенно мудpoгo человека. Все сансара, цепляться не за что, нет ни зеркала, ни отражения. Каждый сам себе будда. Так что мы, буддисты (а также даосы, суфии и все другие православные — от «правильно славить Боса») — в идеальном положении. Нам только что напомнили, что все непостоянно. И смерть может застать когда и где угодно. Что и было давно сказано в соответствующих Писаниях. Я скорблю не о себе, а обо всем остальном человечестве. Кончилось наше детство. Что ж, кончилось — так кончилось. Следовательно, наступила юность. Здравствуйте! Р.S. А те, кто умеет, — пожалуйста, поставьте свечку за погибших. Борис Гребенщиков, «ОМ», октябрь 2001