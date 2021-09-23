Вечером 28 февраля 1986 года двое шведских полицейских замечают на улице растерянного старика и решают отвезти его домой. По дороге старик бормочет что‑то странное и, уточнив текущий год, советует полицейским купить акции компании Apple , пророчит распад Югославии, падение Берлинской стены и глобальное потепление. А еще вдруг говорит, что сегодня будет застрелен премьер-министр Улоф Пальме.

Пальме убит, неизвестный немедленно превращается в подозреваемого и требует лишь одного — разговора с адвокатом по имени Элиас Вернер. Элиас и становится главным героем этой истории: теперь ему предстоит узнать, как старик попал из 2017 года в 1986-й, несколько раз избежать смерти и понять, как со всем этим связаны белоглазая женщина, жена Элиаса и загадочное слово «велотрис».

Название сериала напоминает читателю — в зависимости от степени искушенности — то ли «1984» Джорджа Оруэлла, то ли «1986» Владимира Козлова. Эта ассоциация обманчива, как и другая — с романами «11/22/63» Стивена Кинга и страшно недооцененной книгой Бена Элтона «Время и снова время». В первом главный герой пытается предотвратить убийство Джона Кеннеди, во втором — покушение на эрцгерцога Фердинанда. Убийство Улофа Пальме вполне вписывается в эту линию. Оно потрясло Швецию до глубины души, много лет им занимался Стиг Ларссон: убийство не раз упоминается в его романах, и многие считают, что один из сиквелов был бы посвящен именно делу Пальме.

В прошлом году (через год после публикации «1986» в Швеции) убийство было объявлено раскрытым — но раскрытие тайны этой истории вовсе не вредит. Потому что на самом деле смерть Пальме оказывается лишь спусковым крючком для сюжета. Вместе с Элиасом Вернером роман начинает прыгать из одного года в другой, совершать акробатические трюки, превращать врагов в друзей и, наоборот, даже ненадолго превратится в триллер с захватом заложников. А в финале выдаст клиффхэнгер, который заставит задуматься: а надо ли было называть так историю, которая при любой возможности стремится убежать от 1986 года как можно дальше?

Да, никакого завершения ждать не приходится: Йеспер Эрсгорд к финалу десятой серии не оставляет завершенной ни одну сюжетную линию, а каждый ответ, полученный по ходу движения, ведет к двум-трем новым. Это напоминает стратегию Джей Джея Абрамса, который любит в своих фильмах и сериалах загадывать загадки, но демонстративно презирает возможность их разрешения.

Достоинств в «1986», если подумать, немало. Это легкий, но крепко сбитый фантастический триллер, умело обращающийся с ритмом. Ни один персонаж — даже главный герой — не удостаивается полноценного раскрытия, но они так умело тасуются, что следить за руками крупье одно удовольствие. Есть и вполне обаятельная, ненавязчивая ирония: попав в 2017 год, Элиас не только поражается новым технологиям, но и расстраивается тому, что важные для него символы поп-культуры вроде Мадонны и «Звездных войн» молодежи будущего уже не будут известны. Самая большая удача — идея того, что герои не просто перемещаются во времени, но меняются телами с обитателем этого времени: прием простой, но дающий много возможностей, и Эрсгорд использует их на всю катушку.

Увы, за всем этим не видно глубины, за которую мы любим лучшие истории о путешествиях во времени: фигуры скользят по доске, но не превращаются в реальных людей, а следить за их движением не столько интересно, сколько любопытно. Сам автор отмечает, что в аудиосериалах основным инструментом повествования становится диалог, а проработанностью многих сюжетов приходится жертвовать в угоду увлекательности одного. В результате едва ли не каждая минута повествования действительно увлекательна, но в конце обнаруживается пустота. Хочется верить, что в неизбежном продолжении Эрсгорд не только покажет еще несколько увлекательных фокусов, но и даст истории раскрыться, а слушателям — познакомиться с персонажами хоть немного ближе.