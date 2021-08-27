На выходных открывается фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva — он пройдет с 29 августа по 4 октября в Москве и Санкт-Петербурге. Рассказываем о самых ожидаемых событиях фестиваля.

«FN» 29 и 30 августа, 2 сентября на Новой сцене Александринского театра

Фестиваль открывает постановка эстонского коллектива Fine5 Dance Theatre, основанная на откровенных рассказах и размышлениях танцовщиков, собранных в период изоляции. Аббревиатура FN расшифровывается как «fake news» — и это еще один важный феномен последних лет. (Подробнее) Одноактные балеты «Шут» и «Шахерезада» 3, 4 и 5 сентября в Театре Моссовета, 9 и 10 сентября в Александринском театре

Одна буква, а какая разница: «Шехерезада» Римского-Корсакова превращается у хореографа Алексея Мирошниченко в «Шахерезаду» — потому что посвящена постановка последней императрице Ирана, шахине Фарах Пехлеви, роль которой исполняет Диана Вишнева. Декорации и костюмы второго балета вечера, постановки «Шут» на основе либретто Сергея Прокофьева, были воссозданы по эскизам Михаила Ларионова, а Алексей Мирошниченко сочинил для него новую хореографию. (Подробнее) «Бумажный человек» 31 августа и 1 сентября в ГМИИ им. Пушкина

Хореограф Павел Глухов вместе с танцовщиком Васко Насоновым исследуют стадии развития человека как антропологического вида, стирая культурные границы, выстроенные человечеством в попытке отгородиться от собственной природы, и размышляя, так ли далеко ушли мы от наших предков. Оказывается, что грань между первобытными истоками и современностью может оказаться намного тоньше и иллюзорнее, чем мы привыкли думать. (Подробнее) «Nafs» («Эго») 17 и 18 сентября в ДК «Рассвет», 22 сентября в «Севкабель-порту»

Нурбек Батулла, молодой хореограф из Казани, объединяет национальную музыку, современную хореографию, изобразительное искусство и цифровые технологии, рассказывая библейскую и исламскую легенду об Иосифе Прекрасном. Больше века назад к этому же сюжету обращался Михаил Фокин, создавая одноименный балет для Дягилевских сезонов в Париже. (Подробнее) «Pasionaria» («Пассионария») 30 сентября и 1 октября в Новой опере, 4 октября в Балтийском доме

Испанская танцевальная компания La Veronal привозит на фестиваль работу о планете Пассионария, размышляющую о возможных последствиях нашего следования по пути прогресса. Ее населяют существа, похожие на людей, — но утратившие всякую способность к любым чувствам. (Подробнее) Вечер современной хореографии 29 и 30 сентября в «Гоголь-центре», 3 октября в Каменноостровском театре

Каждый год фестиваль Context проводит конкурс молодых хореографов из России. В этом году публике покажут созданные специально для фестиваля одноактные спектакли самых перспективных из них — «Без имен» Эрнеста Нургали, напоминающий сеанс групповой психотерапии, «Ренессанс-2021» Ольги Лабовкиной о внутренней свободе и признании себя и «Не будите спящую собаку» Анны Щеклеиной по одноименной пьесе Джона Пристли. В каждой из постановок примут участие региональные танцевальные компании из Уфы, Воронежа и Казани. (Подробнее) Кинопрограмма 13–26 сентября

В этом году в кинопрограмму Context. Diana Vishneva, подготовленную с фестивалем документального кино Beat Films, вошли четыре документальных фильма об индустрии танца и культовых фигурах в истории современной хореографии. Среди них — фильм про американского хореографа Твайлу Тарп, документальное кино о художнике, танцовщике и скейтере Билле Шенноне, история о современном переизобретении оперы-балета Жана-Филиппа Рамо для Парижской национальной оперы и лента об афроамериканском хореографе Алвине Эйли, первым поднявшим на сцену Америки и утвердившим пластику, музыку и культуру темнокожих танцовщиков. (Подробнее) Параллельная программа

В 2021 году параллельная программа фестиваля впервые включит звуковую лабораторию для композиторов и постановщиков под руководством швейцарской пианистки Фредерик Жарабо. Традиционную лабораторию для фотографов в этом году курирует Аскаф Авраам, постоянно работающий с хореографом Охадом Наарином и израильской труппой «Батшева». Хореографические и танцевальные мастер-классы проведут педагог коммерческого джаза в легендарной студии Steps on Broadway в Нью-Йорке Николас Палмквист, компания La Veronal и хореограф Маркос Морау — а также Нурбек Батулла, и постановщики Вечера современной российской хореографии. Параллельная программа проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства и воды VOSS. Издательская программа

Новое направление фестиваля — издание книг о современной хореографии. В конце сентября фестиваль представит первую книгу серии — работу социолога и теоретика танца Габриэле Кляйн «Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода» («Pina Bausch und das Tanztheater. Die Kunst des Übersetzens»), которая расскажет не только о самой постановщице и ее Танцтеатре, но и о художественных практиках, воспоминаниях артистов и реакциях зрителей. Первое издание серии подготовлено совместно с издательством Individuum при поддержке Группы «Илим». (Подробнее)