Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал среди августовских литературных новинок лучшие обложки.
«Сделай меня точно» Инны Денисовой
Обложка Марии Касаткиной
«Ёбург» Алексея Иванова
Обложка Юрия Буги
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Алексей Иванов — о мате, критиках и Башлачеве
«Влюбленный пленник» Жана Жене
Обложка Галины Смирновой
«Большая Красная Рука в советском плакате» Татьяны Толстой
Обложка Александра Уткина
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«Лучшее, что можно сделать, — смотреть в потолок». Как пишут книги Толстая и Посвятовская
«Не надо стесняться»
Обложка Максима Никанорова
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Все изменилось: Женя Офицерова — о книге «Не надо стесняться» и народных хитах
«Hyperfiction 2.0» Марии Галиной
Обложка К.А.Терины
Издательство «АураИнфо», Группа МИД
«Я захватываю замок» Доди Смит
Обложка Екатерины Ферез
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Не только далматинцы: кто такая Доди Смит — писательница, придумавшая Круэллу Де Виль
«Забвение» Дэвида Фостера Уоллеса
Обложка Юлии Межовой, иллюстрация Михаила Емельянова
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Почему нужно читать Дэвида Фостера Уоллеса прямо сейчас?