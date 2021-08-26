Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал среди августовских литературных новинок лучшие обложки.

«Сделай меня точно» Инны Денисовой

Обложка Марии Касаткиной

Издательство Individuum

«Ёбург» Алексея Иванова

Обложка Юрия Буги

Издательство «Альпина нон-фикшн»
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Алексей Иванов — о мате, критиках и Башлачеве
Алексей Иванов — о мате, критиках и Башлачеве

«Влюбленный пленник» Жана Жене

Обложка Галины Смирновой

Издательство АСТ, перевод Аллы Смирновой

«Большая Красная Рука в советском плакате» Татьяны Толстой

Обложка Александра Уткина

Издательство «Контакт-культура»
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«Лучшее, что можно сделать, — смотреть в потолок». Как пишут книги Толстая и Посвятовская
«Лучшее, что можно сделать, — смотреть в потолок». Как пишут книги Толстая и Посвятовская

«Не надо стесняться»

Обложка Максима Никанорова

Издательство «Институт музыкальных инициатив»
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Все изменилось: Женя Офицерова — о книге «Не надо стесняться» и народных хитах
Все изменилось: Женя Офицерова — о книге «Не надо стесняться» и народных хитах

«Hyperfiction 2.0» Марии Галиной

Обложка К.А.Терины

Издательство «АураИнфо», Группа МИД

«Я захватываю замок» Доди Смит

Обложка Екатерины Ферез

Издательство АСТ, перевод Оксаны Орловой
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Не только далматинцы: кто такая Доди Смит — писательница, придумавшая Круэллу Де Виль
Не только далматинцы: кто такая Доди Смит — писательница, придумавшая Круэллу Де Виль

«Забвение» Дэвида Фостера Уоллеса

Обложка Юлии Межовой, иллюстрация Михаила Емельянова

Издательство АСТ, перевод Сергея Карпова
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Почему нужно читать Дэвида Фостера Уоллеса прямо сейчас?
Почему нужно читать Дэвида Фостера Уоллеса прямо сейчас?