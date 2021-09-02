Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в сентябре в Москве и Петербурге. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.
Москва
«Ольга Мичи: Уязвимые. Африканский дневник» в Музее Востока
До 5 сентября
В экспозицию проекта вошли 35 фотографий, сделанных Ольгой Мичи во время поездок по Восточной Африке, Эфиопии, Кении и Танзании. Выставка рассказывает о проблемах коренных народов региона и о том, как древние традиции переплетаются с артефактами современной европейской цивилизации.
«Николай Полисский. Русская античность» в «ГУМ-Red-Line»
До 12 сентября
На персональной выставке основателя фестиваля «Архстояние» представлена серия скульптур из орешника, призванная возродить традиции античности в русской деревне. Отдельная часть экспозиции — ретроспектива медиапроектов «Архстояния» за все годы его существования.
«Пересекая пространство» в Царской башне
До 15 сентября
Групповая выставка в Царской башне Казанского вокзала обращается к вечной теме взаимосвязи пространства и времени на примере двух видов искусств — кинетизма и поэзии.
«Арсений Жиляев. Будни распознавателя образов» в ММОМА на Гоголевском
До 19 сентября
Продолжая исследования спекулятивных возможностей искусства, Арсений Жиляев создал более сотни работ, которые, по словам куратора Алексея Масляева, представляют собой тотальную симуляцию невероятного события, которая вовлекает зрителя в путешествие к самым границам Вселенной.
«Чак Клоуз. Infinite» в Галерее Гари Татинцяна
До 25 сентября
У одного из самых известных фотохудожников мировой художественной сцены была прозопагнозия — редкое расстройство восприятия, не позволяющее запоминать лица людей. Тем не менее прославился он именно благодаря виртуозным портретам своих знаменитых современников.
«Bulky Biceps Trying to Fly» в галерее Lazy Mike
С 3 по 28 сентября
Основная часть проекта Александра Кутового — серия из восьми скульптур, каждая из которых представляет собой спортивный снаряд. Специально для выставки подготовлен полноценный глянцевый журнал, куда включены кадры съемок, демонстрирующие прикладные способы обращения со скульптурами.
«Уроборос» в галерее Jart
С 3 по 26 сентября
В сайт-специфик-проекте, посвященном древнейшему символу — змее, кусающей себя за хвост, — под кураторством Сергея Хачатурова приняли участие художники разных поколений. В их числе — и молодые авторы (Таня Пеникер, Владимир Карташов), и звезды российского совриска (Павел Пепперштейн, Елена Елагина и Игорь Макаревич).
«Сиена на заре Ренессанса» в ГМИИ им. Пушкина
До 3 октября
В XIII–XV веках Сиена была одним их ключевых центров художественной жизни Италии. На выставке представлены редкие экспонаты (в частности, деревянные таблички «Таволетты Биккерны») из Национальной пинакотеки и Государственного архива в Сиене, музеев Тосканы и ГМИИ им. Пушкина.
«Альфиз Сабиров. Аю бала» в Музее Востока
До 3 октября
Более восьмидесяти работ художника, рассказывающих о героях древней философии тюрков — тенгрианстве. Автор переплетает личную мифологию с эпическими мотивами, создавая новое поле для интерпретации старинных сюжетов.
«Федор Хиросигэ. Сон в красном тереме» в Vladey Space
C 5 сентября по 10 октября
Вдохновившись одноименным китайским романом XVIII века, петербургский художник Федор Хиросигэ создал пространство, в котором зритель может познакомиться с миром его авторской мифологии, в частности с его альтер эго — грибом, дикими зверями и персонажами аниме.
«Да живет иное во мне» в Laboratoria Art & Science Foundation
До 10 октября
Звезды мировой и российской художественной сцены — Марина Абрамович, Ральф Беккер, Art Orienté Objet, :vtol: — совместно с учеными создали работы, позволяющие зрителям получить новый опыт взаимодействия с технологиями и даже встроиться в «гибридные сообщества наравне с растениями, бактериями и роботами».
Джефф Коуэн в ММОМА на Петровке
До 24 октября
Начав уличным фотографом, Джефф Коуэн радикально изменил свой творческий метод, увлекшись экспериментами с материалами и техникой. На масштабной выставке в МОММА представлены пейзажные и портретные снимки, а также многочисленные коллажи, принесшие ему всемирную известность.
«Константин Горбатов. Приближая красоту» в «Новом Иерусалиме»
До 5 декабря
Большая ретроспективная выставка одного из главных представителей русского импрессионизма состоит из трех разделов, посвященных разным периодам жизни художника и странам, в которых ему довелось побывать: Италии, Испании и Палестине.
«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» в Музее русского импрессионизма
С 16 сентября по 16 января
В экспозицию проекта вошли работы, которые были представлены публике в Нью-Йорке в 1924 году на крупнейшем показе русской живописи в США. По словам организаторов, картины пришлось разыскивать по всему миру в частных и музейных собраниях России, США, Канады, Испании, Германии, Армении и других стран.
«Школа инженеров искусства. Вдали от равновесия» в «ГУМ-Red-Line»
С 17 сентября по 20 ноября
Тридцатилетний срез творчества группы «Инженеры искусства» — художников петербургского андеграундного искусства, в числе которых Инал Савченков, Франц Родвальт, Сергей Еньков, Григорий Стрельников и Владислав Балаклейский. По словам организаторов, в экспозицию проекта вошли работы, практически неизвестные московской публике.
«Томас Деманд. Зеркало без памяти» в «Гараже»
С 30 сентября 2021 года по 30 января 2022 года
На первой в России выставке немецкого художника Томаса Деманда можно увидеть знаковые проекты, посвященные темам симуляции, макетов и моделирования, а также видео, которые специально для выставки создал режиссер и писатель Александр Клуге.
«Сергей Шутов. Чужие здесь не ходят» в МАММ
С 4 сентября по 15 ноября
На выставке одного из идеологов и активных участников московского и петербургского андеграундного искусства Сергея Шутова представлены работы середины 1990-х и начала 2000-х, когда он начинал свои первые эксперименты с видео-артом и показывал их в культовом клубе «Птюч».
«Игорь Самолет. Политика ненависти» в галерее «Сцена»
С 16 сентября по 17 октября
В своем проекте Игорь Самолет обращается к проявлениям агрессии пользователей в социальных сетях. По мнению художника, ненависть становится главной национальной объединяющей идеей для граждан — при этом темы для хейта являются «лишь триггерами для выражения агрессии как формы мнимого влияния на ход событий».
Петербург
«Александр Шишкин-Хокусай. Riva degli Schiavi (Набережная рабов)» в Галерее Марины Гисич
До 5 сентября
В экспозицию персональной выставки петербургского художника Шишкина-Хокусая в Галерее Марины Гисич вошли новые работы, а также серия, созданная для российского павильона на Венецианской биеннале 2019 года.
«Энди Уорхол и русское искусство» в «Севкабель-порту»
До 19 сентября
На выставке сотня знаковых произведений Энди Уорхола, собранных из частных коллекций, соседствует с работами Комара и Меламида, Владислава Мамышева-Монро, Юрия Альберта, Павла Пепперштейна и других российских современных художников.