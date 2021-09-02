Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в сентябре в Москве и Петербурге. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.

Москва «Ольга Мичи: Уязвимые. Африканский дневник» в Музее Востока До 5 сентября

Ольга Мичи. «Портрет мальчика. Народ мурси. Национальный парк Маго, Эфиопия», 2018 © Музей Востока

В экспозицию проекта вошли 35 фотографий, сделанных Ольгой Мичи во время поездок по Восточной Африке, Эфиопии, Кении и Танзании. Выставка рассказывает о проблемах коренных народов региона и о том, как древние традиции переплетаются с артефактами современной европейской цивилизации.

«Николай Полисский. Русская античность» в «ГУМ-Red-Line» До 12 сентября

© Пресс-служба галереи «ГУМ-Red-Line»

На персональной выставке основателя фестиваля «Архстояние» представлена серия скульптур из орешника, призванная возродить традиции античности в русской деревне. Отдельная часть экспозиции — ретроспектива медиапроектов «Архстояния» за все годы его существования.

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«Пересекая пространство» в Царской башне До 15 сентября

Андрей Бергер. «The Flow», 2017 © Галерея «Триумф»

Групповая выставка в Царской башне Казанского вокзала обращается к вечной теме взаимосвязи пространства и времени на примере двух видов искусств — кинетизма и поэзии.

«Арсений Жиляев. Будни распознавателя образов» в ММОМА на Гоголевском До 19 сентября

© ММОМА

Продолжая исследования спекулятивных возможностей искусства, Арсений Жиляев создал более сотни работ, которые, по словам куратора Алексея Масляева, представляют собой тотальную симуляцию невероятного события, которая вовлекает зрителя в путешествие к самым границам Вселенной.

«Чак Клоуз. Infinite» в Галерее Гари Татинцяна До 25 сентября

© Пресс-служба Галереи Гари Татинцяна

У одного из самых известных фотохудожников мировой художественной сцены была прозопагнозия — редкое расстройство восприятия, не позволяющее запоминать лица людей. Тем не менее прославился он именно благодаря виртуозным портретам своих знаменитых современников.

«Bulky Biceps Trying to Fly» в галерее Lazy Mike С 3 по 28 сентября

© Александр Кутовой

Основная часть проекта Александра Кутового — серия из восьми скульптур, каждая из которых представляет собой спортивный снаряд. Специально для выставки подготовлен полноценный глянцевый журнал, куда включены кадры съемок, демонстрирующие прикладные способы обращения со скульптурами. «Уроборос» в галерее Jart С 3 по 26 сентября В сайт-специфик-проекте, посвященном древнейшему символу — змее, кусающей себя за хвост, — под кураторством Сергея Хачатурова приняли участие художники разных поколений. В их числе — и молодые авторы (Таня Пеникер, Владимир Карташов), и звезды российского совриска (Павел Пепперштейн, Елена Елагина и Игорь Макаревич).

Подробности по теме Художница Таня Пёникер — об алхимии и глазированных сырках Художница Таня Пёникер — об алхимии и глазированных сырках

«Сиена на заре Ренессанса» в ГМИИ им. Пушкина До 3 октября

Джованни ди Паоло. «Мадонна Смирение», около 1400–1482. Дерево, темпера. Сиена © Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

В XIII–XV веках Сиена была одним их ключевых центров художественной жизни Италии. На выставке представлены редкие экспонаты (в частности, деревянные таблички «Таволетты Биккерны») из Национальной пинакотеки и Государственного архива в Сиене, музеев Тосканы и ГМИИ им. Пушкина. «Альфиз Сабиров. Аю бала» в Музее Востока До 3 октября

Альфиз Сабиров. «Мальчик с мечом», 2009 © Музей Востока

Более восьмидесяти работ художника, рассказывающих о героях древней философии тюрков — тенгрианстве. Автор переплетает личную мифологию с эпическими мотивами, создавая новое поле для интерпретации старинных сюжетов. «Федор Хиросигэ. Сон в красном тереме» в Vladey Space C 5 сентября по 10 октября

Федор Хиросигэ. «[raven and siren]», 2021. Дерево, деревянный реди-мейд, выжигание, кофе, опилки, саморезы, дверные петли, акрил, цветные лаки © Vladey Space

Вдохновившись одноименным китайским романом XVIII века, петербургский художник Федор Хиросигэ создал пространство, в котором зритель может познакомиться с миром его авторской мифологии, в частности с его альтер эго — грибом, дикими зверями и персонажами аниме. «Да живет иное во мне» в Laboratoria Art & Science Foundation До 10 октября

Марина Абрамович. «Измеряя магию взгляда», 2012 © Алан Воуба/Laboratoria Art & Science Foundation

Звезды мировой и российской художественной сцены — Марина Абрамович, Ральф Беккер, Art Orienté Objet, :vtol: — совместно с учеными создали работы, позволяющие зрителям получить новый опыт взаимодействия с технологиями и даже встроиться в «гибридные сообщества наравне с растениями, бактериями и роботами».

Подробности по теме Почувствовать себя лошадью и вырастить ухо на руке: как искусство соединяется с наукой Почувствовать себя лошадью и вырастить ухо на руке: как искусство соединяется с наукой

Джефф Коуэн в ММОМА на Петровке До 24 октября

© ММОМА

Начав уличным фотографом, Джефф Коуэн радикально изменил свой творческий метод, увлекшись экспериментами с материалами и техникой. На масштабной выставке в МОММА представлены пейзажные и портретные снимки, а также многочисленные коллажи, принесшие ему всемирную известность.

«Константин Горбатов. Приближая красоту» в «Новом Иерусалиме» До 5 декабря

Константин Горбатов. «Вид древнего Пскова», 1918 © Собрание В.И.Литвякова

Большая ретроспективная выставка одного из главных представителей русского импрессионизма состоит из трех разделов, посвященных разным периодам жизни художника и странам, в которых ему довелось побывать: Италии, Испании и Палестине.

«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» в Музее русского импрессионизма С 16 сентября по 16 января

© Музей русского импрессионизма

В экспозицию проекта вошли работы, которые были представлены публике в Нью-Йорке в 1924 году на крупнейшем показе русской живописи в США. По словам организаторов, картины пришлось разыскивать по всему миру в частных и музейных собраниях России, США, Канады, Испании, Германии, Армении и других стран.

«Школа инженеров искусства. Вдали от равновесия» в «ГУМ-Red-Line» С 17 сентября по 20 ноября

Сергей Еньков. «Без названия», 1995. Бумага, акрил © Пресс-служба «ГУМ-Red-Line»

Тридцатилетний срез творчества группы «Инженеры искусства» — художников петербургского андеграундного искусства, в числе которых Инал Савченков, Франц Родвальт, Сергей Еньков, Григорий Стрельников и Владислав Балаклейский. По словам организаторов, в экспозицию проекта вошли работы, практически неизвестные московской публике. «Томас Деманд. Зеркало без памяти» в «Гараже» С 30 сентября 2021 года по 30 января ​2022 года

© Пресс-служба музея современного искусства «Гараж»

На первой в России выставке немецкого художника Томаса Деманда можно увидеть знаковые проекты, посвященные темам симуляции, макетов и моделирования, а также видео, которые специально для выставки создал режиссер и писатель Александр Клуге.

«Сергей Шутов. Чужие здесь не ходят» в МАММ С 4 сентября по 15 ноября

Сергей Шутов. Кадр из видео «Вместо Минотавра», 2004 © Собрание «Мультимедиа-арт-музея»

На выставке одного из идеологов и активных участников московского и петербургского андеграундного искусства Сергея Шутова представлены работы середины 1990-х и начала 2000-х, когда он начинал свои первые эксперименты с видео-артом и показывал их в культовом клубе «Птюч». «Игорь Самолет. Политика ненависти» в галерее «Сцена» С 16 сентября по 17 октября

© Игорь Самолет. «Политика ненависти», 2021. Скриншот

В своем проекте Игорь Самолет обращается к проявлениям агрессии пользователей в социальных сетях. По мнению художника, ненависть становится главной национальной объединяющей идеей для граждан — при этом темы для хейта являются «лишь триггерами для выражения агрессии как формы мнимого влияния на ход событий». Петербург «Александр Шишкин-Хокусай. Riva degli Schiavi (Набережная рабов)» в Галерее Марины Гисич До 5 сентября

© Галерея Марины Гисич

В экспозицию персональной выставки петербургского художника Шишкина-Хокусая в Галерее Марины Гисич вошли новые работы, а также серия, созданная для российского павильона на Венецианской биеннале 2019 года.

«Энди Уорхол и русское искусство» в «Севкабель-порту» До 19 сентября

Энди Уорхол. «Ингрид Бергман», 1983 © «Севкабель-порт»

На выставке сотня знаковых произведений Энди Уорхола, собранных из частных коллекций, соседствует с работами Комара и Меламида, Владислава Мамышева-Монро, Юрия Альберта, Павла Пепперштейна и других российских современных художников.