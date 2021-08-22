С 27 по 29 августа и с 24 по 26 сентября в Выксе пройдет фестиваль «Выкса|Арт-овраг». Рассказываем, что стоит увидеть на нем в первый уик-энд.
«Триоратория»
Согласно избитой фразе, говорить о музыке — все равно что танцевать об архитектуре. Режиссер Катя Бочавар предлагает узнать, можно ли об архитектуре спеть. 28 августа три хора исполнят сочинения трех композиторов, вступающие в диалог с творениями трех архитекторов: Владимир Мартынов — с Шуховской башней в Выксе, средневековый бельгийский авангардист Гийом Дюфаи — с куполом флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре Филиппо Брунеллески, а композитор-юниор Дмитрий Баженов — с «Пустым пьедесталом» Чарлза Ренфро.
На последний советуем обратить особое внимание: автор парка «Зарядье» установит на выксунской Красной площади пьедестал, где будут экспонироваться работы художников со всего мира, созданные за время фестиваля.
«Союз обожателей фольклора»
«Аигел» и Zventa Sventana, два звездных электронных коллектива, в июне 2021 года отправились в этнографическую экспедицию по одиннадцати окрестным деревням. Собранный материал стал основой для их совместного трека, который они представят на городской площади Выксы 28 августа.
«Сон в музее»
После полутора лет хождения по музеям из самоизолированного комфорта собственной спальни время наконец поспать в здании Выксунского исторического музея. Сорок человек смогут заснуть (спальные мешки можно купить или арендовать на месте) под музыку Евгения Горбунова («ГШ»). А проснувшись, заняться йогой на свежем воздухе на берегу Выксунских прудов.
«Сезон Петрушевской»
Одно из главных событий фестиваля — резиденция писательницы Людмилы Петрушевской, которую сравнивают то с Эдгаром По, то с Чеховым (как и все подобные сравнения, они прекрасны и пусты: она сама по себе, в одном экземпляре). В рамках резиденции пройдет выставка «До завтра пять дней» и «Кабаре поросенка Петра».
Центральные петрушевские события первого уик-энда — два спектакля. «Карамзин. Деревенский дневник» Алины Насибуллиной в ДК села Досчатое — верлибровый роман, который спустя тридцать один год после написания играют воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Пеликан» и другие выксунские подростки. «Он в Аргентине» — оммаж режиссеру Дмитрию Брусникину с участием Розы Хайруллиной и уроженки Выксы Ирины Пеговой.
«ПАП-АП»
Никакой опечатки: «ПАП-АП» — это постдраматический цирковой перформанс петербургского «Упсала-цирка» в ангарах Выксунского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАП). «Упсала-цирк» — проект истинно инклюзивный: в нем участвуют далеко не только профессиональные цирковые артисты. На «Арт-овраге» к основной труппе цирка присоединятся более сорока жителей города: спортсмены, байкеры, стритрейсеры, кузнецы, рэперы, участники хора ветеранов. Перформанс как раз об этом — о том, как важно быть разными, принимать и любить себя и других.