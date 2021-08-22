С 27 по 29 августа и с 24 по 26 сентября в Выксе пройдет фестиваль «Выкса|Арт-овраг». Рассказываем, что стоит увидеть на нем в первый уик-энд.

«Триоратория»

Согласно избитой фразе, говорить о музыке — все равно что танцевать об архитектуре. Режиссер Катя Бочавар предлагает узнать, можно ли об архитектуре спеть. 28 августа три хора исполнят сочинения трех композиторов, вступающие в диалог с творениями трех архитекторов: Владимир Мартынов — с Шуховской башней в Выксе, средневековый бельгийский авангардист Гийом Дюфаи — с куполом флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре Филиппо Брунеллески, а композитор-юниор Дмитрий Баженов — с «Пустым пьедесталом» Чарлза Ренфро. На последний советуем обратить особое внимание: автор парка «Зарядье» установит на выксунской Красной площади пьедестал, где будут экспонироваться работы художников со всего мира, созданные за время фестиваля. (Подробности)

«Союз обожателей фольклора»

«Аигел» и Zventa Sventana, два звездных электронных коллектива, в июне 2021 года отправились в этнографическую экспедицию по одиннадцати окрестным деревням. Собранный материал стал основой для их совместного трека, который они представят на городской площади Выксы 28 августа. (Подробности)

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«Сон в музее»

© Talib Shillaev

После полутора лет хождения по музеям из самоизолированного комфорта собственной спальни время наконец поспать в здании Выксунского исторического музея. Сорок человек смогут заснуть (спальные мешки можно купить или арендовать на месте) под музыку Евгения Горбунова («ГШ»). А проснувшись, заняться йогой на свежем воздухе на берегу Выксунских прудов. (Подробности)

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«Сезон Петрушевской»

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Одно из главных событий фестиваля — резиденция писательницы Людмилы Петрушевской, которую сравнивают то с Эдгаром По, то с Чеховым (как и все подобные сравнения, они прекрасны и пусты: она сама по себе, в одном экземпляре). В рамках резиденции пройдет выставка «До завтра пять дней» и «Кабаре поросенка Петра». Центральные петрушевские события первого уик-энда — два спектакля. «Карамзин. Деревенский дневник» Алины Насибуллиной в ДК села Досчатое — верлибровый роман, который спустя тридцать один год после написания играют воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Пеликан» и другие выксунские подростки. «Он в Аргентине» — оммаж режиссеру Дмитрию Брусникину с участием Розы Хайруллиной и уроженки Выксы Ирины Пеговой. (Подробности)

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«ПАП-АП»

© Чаликова Дарья