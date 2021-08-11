Samsung провела свою главную ежегодную презентацию Unpacked и анонсировала несколько новых устройств: новый Galaxy Fold 3, фронтальная камера на котором станет практически незаметна, Galaxy Z Flip 3 с увеличенным внешним дисплеем, новую линейку часов Galaxy Watch 4 Classic. Рассказываем об обновлениях в коротком материале.

Новый Galaxy Fold 3 5G с потайной камерой и поддержкой стилуса

Как и другой складывающийся телефон Samsung нового поколения Galaxy Z Flip 3, он получит защиту от влаги, поддержку S Pen, более прочный корпус, внешний и внутренний дисплей с защитной пленкой, который, хочется верить, наконец перестанет царапаться от чуть более сильного нажатия ногтем.

Новый внутренний дисплей все так же обновляется 120 раз в секунду, однако теперь стал на 29% ярче. Главная фишка Galaxy Fold 3 — практически незаметная камера на экране 7,6 дюйма. Ее разместили под дисплеем так, что теперь она не будет мешать при работе со смартфоном и просмотре видео.

Для нового поколения Galaxy Fold 3 Samsung специально выпустила стилус S Pen Fold Edition, который будет работать только со смартфоном. Если необходимость пользоваться стилусом на других устройствах тоже есть, стоит обратить внимание на S Pen Pro — у этой модели будет не только поддержка Bluetooth, но и кнопка выключения для удобства.

Пользователям будет также доступна кастомизация размера меню, работы с таскбаром и новые функции для мультитаскинга: например, теперь на смартфоне можно будет изменять размер окна любого приложения и использовать его одновременно с другими.