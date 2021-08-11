Samsung провела свою главную ежегодную презентацию Unpacked и анонсировала несколько новых устройств: новый Galaxy Fold 3, фронтальная камера на котором станет практически незаметна, Galaxy Z Flip 3 с увеличенным внешним дисплеем, новую линейку часов Galaxy Watch 4 Classic. Рассказываем об обновлениях в коротком материале.
Новый Galaxy Fold 3 5G с потайной камерой и поддержкой стилуса
Как и другой складывающийся телефон Samsung нового поколения Galaxy Z Flip 3, он получит защиту от влаги, поддержку S Pen, более прочный корпус, внешний и внутренний дисплей с защитной пленкой, который, хочется верить, наконец перестанет царапаться от чуть более сильного нажатия ногтем.
Новый внутренний дисплей все так же обновляется 120 раз в секунду, однако теперь стал на 29% ярче. Главная фишка Galaxy Fold 3 — практически незаметная камера на экране 7,6 дюйма. Ее разместили под дисплеем так, что теперь она не будет мешать при работе со смартфоном и просмотре видео.
Для нового поколения Galaxy Fold 3 Samsung специально выпустила стилус S Pen Fold Edition, который будет работать только со смартфоном. Если необходимость пользоваться стилусом на других устройствах тоже есть, стоит обратить внимание на S Pen Pro — у этой модели будет не только поддержка Bluetooth, но и кнопка выключения для удобства.
Пользователям будет также доступна кастомизация размера меню, работы с таскбаром и новые функции для мультитаскинга: например, теперь на смартфоне можно будет изменять размер окна любого приложения и использовать его одновременно с другими.
Больше возможностей для кастомизации на Galaxy Z Flip 3 5G
Внутренний дисплей Z Flip нового поколения наконец тоже будет работать с частотой обновления 120 Гц. А внешний стал немного больше, что позволяет, не раскрывая смартфона, управлять уведомлениями, устанавливать настройки звука и яркости, оплачивать покупки и пользоваться виджетами. Камеры, широкоугольная и ультраширокоугольная, рядом с ним теперь расположены вертикально. Cмартфон также сможет автоматически распознавать людей в кадре и переключаться на более широкий угол, чтобы на фотографию попали все.
Кроме того, пользователи смогут кастомизировать внешний экран, подобно тому, как это можно сделать на часах Galaxy Watch.
Улучшенная синхронизация на Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic
Новая версия часов Galaxy Watch 4 Classic отличается от базовой минималистичным дизайном — плоский круглый дисплей и пара кнопок сбоку. Оба устройства нового поколения смогут за 15 секунд провести биоимпедансный анализ тела — то есть определить количество жира, жидкости и костной массы владельца. Компания обещает, что точность такого анализа составит 98%. Также часы будут отслеживать дыхание и контролировать ваш сон.
В новом поколении большое внимание уделили встраиванию часов в экосистему Samsung. Теперь они, например, синхронизируются со Smart TV: во время занятия под видеотренировки ваши показатели будут выводиться на экран телевизора. С часами также будут синхронизироваться наушники в режиме Auto Switch — то есть они будут автоматически переключаться между устройствами, которые вы используете, чтобы, например, совершить звонок на телефоне и продолжить слушать музыку на часах.
Владельцы Galaxy Watch нового поколения также получат улучшенную синхронизацию как с родными приложениями Samsung, так и с приложениями от Google и сторонних производителей. Они также смогут управлять часами с помощью жестов.
Новые часы будут работать до 40 часов от батареи и поддерживать стандарт связи LTE.
Бюджетные Galaxy Buds 2 с активным шумоподавлением
В новых наушниках доступна функция активного шумоподавления, которая будет срезать до 98% посторонних звуков. Отрегулировать ее работу можно с помощью настройки Ambient Sound. Она позволяет выбрать один из трех уровней подавления шумов — идеально для тех, кто слушает музыку в пути и не хочет терять бдительности, переходя дорогу.
Galaxy Buds 2 проработают до 5 часов от батареи и до 20 часов при зарядке от чехла. Для идеального прилегания наушников можно воспользоваться функцией Fit Test.