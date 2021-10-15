Вместе с брендом аудиотехники AKG мы узнали обо всем необходимом, чтобы начать создавать музыку и избежать ошибок новичков. Как выбрать мониторы? Что по плагинам и софту? Где искать семплы и стоит ли бежать за трендами? Советами поделились опытные профи, которые успели поработать с топовыми артистами — от Оксимирона до Джойнера Лукаса.

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Образование и вдохновение

Артур Товмасян Музыкальный продюсер Claude Money

Писал музыку для Oxxxymiron, Markul, Thomas Mraz, Жак Энтони, Porchy и других артистов. В августе 2020 года проводил курс по битмейкингу Beatsharing, обновленный курс продюсера запустится этой осенью.

Битмейкинг — деятельность новая и динамическая. Она постоянно развивается. Нельзя, как в институте, потратить пять лет и научиться всем аспектам. Всегда будет появляться что‑то новое: железо, софт, художественные приемы. Поэтому важно быть открытым новой информации . Ютьюб-канал Genius, рубрика Deconstructed Самые хайповые видео с разборами битов. Не сильно подробные, но ценные тем, что можно в нужный момент поставить на стоп и увидеть, как устроена аранжировка, какие плагины, ван-шоты или приемы были использованы в том или ином мировом хите. Твич-канал Кенни Битса Стримы Кенни — как отдельный вид искусства. Здесь было все: написание битов в лайве, создание драм-китов с нуля, звездные гости, советы от Кенни по поводу ментального здоровья для продюсеров, легендарные бит-баттлы с хорошими призами, локальные мемы (CLA Woo), мотивационные речи и просто приятный вайб. Твич-канал Майка Дина Майк Дин — живая легенда и «бог синтов». И на его твиче вы увидите джемы на тех самых синтах и его воркфлоу. Кстати, мы должны сказать спасибо именно Кенни Битсу за появление Майка на твиче. Твич-канал Ника Миры Ник — пример западного продюсера, который не боится показывать весь процесс создания треков от и до. Помню стрим год или два назад, где он взял еще не засвеченное (!) а капелла Триппи Рэдда и построил вокруг нее бит. Потом этот трек вышел на альбоме Internet Money «B4 The Storm», называется «Really Redd». Ютьюб-каналы CLA Woo и fliko Не все любят смотреть многочасовые стримы (я в том числе), поэтому храни бог тех людей, которые ведут эти каналы. Здесь публикуются все яркие моменты со стримов западных продюсеров.

Ютьюб-канал «Открытый музыкальный лекторий» Недавно увидел подкаст Сергея Мезенцева с молодой преподавательницей по сольфеджио Анной Виленской. У Анны, на мой взгляд, талант переводить в сухую теорию ту сторону музыки, которую обычные люди считают чем‑то волшебным или неосязаемым. За названия лекций отдельный лайк («Был ли Моцарт бизнесменом?», «От барокко до Моргенштерна»). Ютьюб-канал «Скиллз» Люблю каналы, на которых ролики выходят редко, но когда выходят, ты понимаешь, почему так. Материал, своеобразная подача, уровень погруженности автора и интерес, с которым он рассказывает, вцепятся в вас и заставят посмотреть все видео залпом. Со мной было именно так. Ютьюб-канал Ильи Лукашева Илья действующий звукорежиссер, который помимо своей работы активно ведет свой канал и вносит свой вклад в развитие музыкального комьюнити в России (форум Waveformers). Отдельного внимания заслуживают обзоры на студии Москвы/Питера, которые делал Илья пару лет назад. Ютьюб-канал Dr. Head Здесь вы найдете ответы на все технические вопросы: как собрать первую студию, какие выбрать мониторы, микрофон или наушники и т.д и т. п. А если вы живете в Москве, вы можете прийти к ним в магазин и послушать все вживую перед покупкой. Ютьюб-канал ИМИ Канал Института музыкальных инициатив. Не знаю, кто эти ребята, но они делают очень много контента для музыкальной индустрии: лекции на ютьюбе, ликбезные статьи, журнал на сайте, вакансии, книги. Телеграм-канал I hate being a manager its awesome Канал Жени Муродшоевой (менеджерка Оксимирона). Отрезвляющий канал, читая который начинаешь более прагматично относиться к созданию музыки. Понимаешь, что это в первую очередь бизнес. Женя отлично освещает интересные события с этого ракурса.

Ютьюб-канал Genius Сайт об электронной музыке 12edit Твич-канал Майка Дина Подкаст The Joe Rogan Experience Ютьюб-канал Dr. Head Ютьюб-канал ИМИ Телеграмм-канал music is the main thing Телеграм-канал «Мама я артист менеджер» Документальный сериал Hip-hop Evolution Ютьюб-канал «Открытый музыкальный лекторий»

Кирилл Коряковский Музыкальный продюсер Highself

Писал музыку для Joyner Lucas, Boulevard Depo, Big Baby Tape, Yanix, Lovv66, Kizaru и еще десяткам популярных рэп-артистов, о которых мы регулярно пишем.

Ютьюб-канал Sol State Последнее, что меня порвало на ютьюбе в плане обучения. Автор канала отсматривает часы стримов больших музыкантов (Disclosure, Skrillex, Jacob Collier и т. д.), отбирает лучшее и собирает в ролики по десять минут. Золото в чистом виде. Ютьюб-канал Musical Streams Сами стримы тоже посмотреть классно, но, к сожалению, на них нет лишних трех-четырех часов времени. Ютьюб-канал ADSR Обзоры разных плагинов, фишки, синтез и т. д. Для новичка особенно много полезного. Сайт 12edit Зачастую, когда захожу в творческий ступор, начинаю обращаться к истории.

Не говоря о том, что практически любая новая волна звука — это смесь каких‑то двух-трех старых жанров, и если ты хочешь понимать, что происходит с музыкой сейчас, хорошо бы знать, что с ней было последние лет тридцать . По истории электронного музла обожаю 12edit. Дико детальный разбор жанров и поджанров электронной музыки, от чикаго-хауса до гоа-транса. Лично им донатил. Жаль, что в последнее время особо не выходит статей. Документальный сериал «Hip-hop Evolution» Настоящая находка из той же серии. История хип-хопа по штатам, эпохам и т. д. Мой любимый выпуск, наверное, про Мемфис.

Арутюн Тамамян Музыкальный продюсер Fargo

Работал над треками Miguel, Zivert, Эрики Лундмоен. Автор крупных музыкальных тикток-кампаний, в частности для Сбера, «Магнита», Oreo. Делал музыку для Vogue, GQ, Tatler и Condé Nast.

Ютьюб-каналы В одной бизнес-книжке прочитал, что человек должен минимум час в день изучать то, чего не знал раньше. Это работает, поэтому тема образования важна даже для опытного мастера. Рекомендую для развития понимания русского рынка и электронных тьюториалов канал Muzbiznes. Там в формате мастер-классов крутые хитмейкеры дают знания и разбирают свои проекты. В эту же сторону — интервью «По студиям». Из американского рекомендую Sol State, Future Magazine, BeatAcademy. Подкаст The Joe Rogan Experience Для общего развития рекомендую смотреть этот подкаст. Мне открыл его несколько лет назад Highself, и я офигел. В Америке его смотрят чуть ли не все, но у нас он гораздо меньше известен, потому что нужно знать язык (правда, сейчас уже даже есть дубляж на русском). Честно, я просто узнал целую кучу всего интересного из подкастов с Гаем Ричи, Post Malone, Канье и разными учеными. Рекомендую. Телеграм-канал «Русский шаффл» Это самый крутой канал про русскую музыку, его ведет Олег Кармунин. В нем он подмечает такие интересные факты о русской попсе, которые, кажется, нереально просто так взять и найти в интернете. Кстати, у него есть и другой шедевр: серия фильмов «История русской поп-музыки». Уже вышел целый сезон про девяностые, год за годом, и сейчас начался второй сезон — про нулевые. Очень рекомендую тем, кто хочет понять особенности русского уха, понять то, что близко русскому человеку и проверено временем. Телеграм-каналы Music is the main thing и «Мама я артист менеджер» Любому битмейкеру важно понимать, как функционирует та фигура, которая в конечном итоге является лицом его музыки, а именно артист. Поэтому советую подтянуть свои знания в теме артист-менеджмента. В каналах двух Даниэлей очень много инсайтов на тему менеджмента и работы с артистами. Телеграм-канал «Закулисье. Блог одного продюсера» Самый крутой продюсерский (в русском понимании этого слова) канал, наверное, у Бахти. В нем много индустриальных инсайтов и внутряков о том, как работает индустрия сейчас и как в ней строятся взаимоотношения между артистами и продюсерами/менеджерами. Американский хип-хоп и его ценности

Идти вперед, чтобы жить завтра лучше, чем сегодня, никогда не сдаваться. Бывает, когда я теряю мотивацию, я просто одно за другим смотрю интервью Kanye, Pharrell, Jay Z и других.

Особенно мой фаворит в этом плане DJ Khaled, его интервью 2016 года — это просто заряд на несколько дней: столько страсти, аффирмаций и мотивации я не видел еще нигде.

Техника

Этот материал мы подготовили при поддержке уважаемого производителя аудиотехники AKG, который вместе с другими брендами, вроде JBL и Soundcraft, в составе компании HARMAN помогает артистам сочинять музыку не первый десяток лет. В микрофоны AKG пели легендарные исполнители, от Френка Синатры до Aerosmith и The Rolling Stones, и марка продолжает оставаться актуальной для саунд-продюсеров по всему миру. Из продуктов бренда можно найти устройства и под нужды начинающего саунд-продюсера, и под запросы профессионалов. Для стартер-пака битмейкера мы подобрали вот такие итемы.

AKG K371 BT Удобные профессиональные наушники с 50-миллиметровыми драйверами. Дают чистый, неокрашенный звук, подходящий для работы. Встроенный аккумулятор (до 40 часов работы), сенсорное управление — можно взять наушники с собой и работать над контентом в дороге. Заказать AKG Lyra Удобный микрофон со встроенным аудио интерфейсом (работает напрямую от USB-C), четырьмя капсюлями (4 режима работы, от соло-записи до Wide Stereo), стильный и простой в использовании. Заказать JBL 305P MKII Классические мониторы начального уровня подходят для любого жанра и работы дома. Заказать JBL One-Series 104BT Сверхкомпактные мониторы с коаксиальными динамиками. Очень чистое звучание, простое подключение и Bluetooth для стриминга со смартфона. Заказать Soundcraft Notepad 5 5-канальный микшер пригодится для работы с микрофоном P120 (справа). Простой и удобный. Заказать AKG P120 Студийный конденсаторный микрофон подходит и для записи, и для живого исполнения, для вокала и инструментов. Заказать

Артур Товмасян Музыкальный продюсер Claude Money

Рабочее место В неподготовленной комнате даже на самых хороших мониторах работать будет невозможно из‑за отражений (эха). Самый распространенный вариант сейчас — обклеить все стены коробками из‑под яиц или пирамидками акустического поролона, но это частично спасет вас только от отражений в среднем и высоком спектре частот. А, например, длинные низкочастотные волны так и останутся с вами, и вы получите гудящую в басах комнату. Не говоря уже об эстетике: поролон собирает пыль и быстро теряет цвет. Посмотрите на студию за миллион рублей, которую построил Моргенштерн в «трэп-доме». В ролике со стройкой там был белый поролон, сейчас же в сторисах Славы видно, что вся комната пожелтела. Советую изучить эту тему перед тем, как создавать рабочее пространство. Мониторы Мониторы необходимо подбирать под размер рабочей комнаты. Слишком большие в маленьком пространстве дают сильные отражения, вы не услышите чистого сигнала. Слишком маленькие в большой комнате, наоборот, будут звучать скупо и глухо. В названии моделей мониторов есть цифры, например 5 или 7, это размер нижнего динамика (вуфера) в дюймах. Для квартиры или дома стоит рассматривать мониторы от 5 до 8 дюймов. 5-дюймовые подойдут для помещений 15–20 кв. м. Моих 8-дюймовых, по ощущениям, уже не хватает для моей нынешней студии (она около 35–40 кв.м). Но 5-дюймовые мониторы — небольшие по размерам, и поэтому вы не получите в них глубокого низа (20–50 Гц). Так, всегда смотрите на частотные характеристики мониторов перед покупкой. Хороший вариант — докупить в сетап к маленьким мониторам наушники + дополнительный «щит-контрол» в виде телефона и повседневных наушников.

Не забудьте про напольные стойки или подставки, если собираетесь ставить мониторы на стол. Это необходимо, чтобы исключить вибрации от рабочих поверхностей.

Звуковая карта Внешняя аудиокарта нужна для расцифровки и оцифровки аудиосигналов. Если вы планируете записывать гитару или вокал, то почитайте о предусилителях в этой карте. Подумайте, сколько источников вы будете записывать одновременно, сколько пар мониторов планируете подключить, нужен ли вам второй выход на наушники. От этих характеристик и стоит плясать, попутно читая отзывы в интернете. Важно! Обратите внимание на протокол подключения карты. Например, есть карты с Thunderbolt 3-подключением, но визуально Thunderbolt 3 ничем не отличается от Type C. Я знаю человека, который, не разобравшись, взял такую карту в кредит, а потом был вынужден менять материнскую плату на компьютере, просто чтобы эта карта заработала. Внешний монитор На студии я привык работать на большом 32-дюймовом мониторе, в связке с портативным ноутом — идеальное решение. Если не играете в игры, берите Full HD-монитор и не парьтесь. Благодаря 4K-мониторам на них сейчас очень доступные цены. Внешний SSD Я храню все библиотеки для плагинов и все драм-киты на внешнем SSD. Он на 2TB, но чувствую, что уже не хватает. При выборе SSD самое главное — скорость. Ну и неплохо, если есть защита от ударов и влаги.

Кирилл Коряковский Музыкальный продюсер Highself

Ноутбук и наушники Для душевного равновесия и классного старта советую ноутбук и какие‑нибудь плюс-минус честные удобные наушники. И миди-клавиатура октавы на четыре тоже не помешает.

Я обзавелся полноценным сетапом меньше года назад и все свои самые большие работы написал с ноутбуком на коленях. Поэтому не стоит придумывать себе отмазок по поводу недостатка техники. По большому счету для созидания, кроме наушников и ноута, тебе больше ничего и не нужно.



Арутюн Тамамян Музыкальный продюсер Fargo

Компьютер Компьютер должен быть мощный. Можно пренебречь видеокартой, главное, что обрабатывает звук, — это процессор, оперативная память и жесткий диск. Оперативной памяти должно быть много, жесткий диск должен быть только SSD и желательно большой. Я уже столкнулся с тем, что мой компьютер не успевает подтягивать в проект много вавок, когда я, например, открываю мультитрек другого битмейкера, но отлично работает, когда я делаю что‑то сам на миди. Это значит, что процессор справляется, а вот жесткий диск — нет. Мониторинг Мониторинг — это наушники и колонки (мониторы). Важно, чтобы наушники для записи были закрытыми, а для сведения и продакшена — открытыми. Разница в том, что закрытые плотно прилегают к уху и не выпускают звук наружу, а открытые по этому вопросу не заморачиваются. А мониторы желательно чтобы не стояли на столе, а были на ножках, их придется купить отдельно. Комната Комната включает в себя все. Во-первых, акустическое оформление помещения. Главная цель — сделать так, чтобы звук не летал и не отражался от стен, потолка, пола комнаты. Это дает правильное представление о том, как звучит сам звук, а не твоя комната. Если вкратце, должно быть минимум плоских поверхностей и специальные материалы (для начинающих подойдет пресловутая пирамидка).

Софт и приложения

Артур Товмасян Музыкальный продюсер Claude Money

Ableton.com Самая удобная DAW, на мой взгяд.

Splice.com Cегодня маст-хэв-сервис для каждого продюсера. Можно сохранять проекты, качать звуки, покупать или брать в рассрочку все необходимые плагины. Tunebat.com Сервис, где я ищу треки по тональностям и BPM. Удобно, если ты, например, сделал бит и хочешь понять, как звучит тот или иной артист на нем. Ищешь подходящий трек, вырезаешь а капелла (вокал), подставляешь в бит — и готово. Getyarn.io Напишите любое слово или фразу, и этот сайт выдаст вам кучу отрывков из фильмов и сериалов с ними. Потом это можно семплировать.

Кирилл Коряковский Музыкальный продюсер Highself

Learningsynths.ableton.com Сайт от Ableton, на котором методом тыка можно понять основы синтеза. Безумно крутая вещь. Жаль, такого не было лет пять назад, мне бы он упростил жизнь сильно. Imachine 2 Удобнее приложения для настукивания демок так и не нашел. Интуитивно, быстро, проекты легко переносятся на ноут. Даже свои ван-шоты можно подгружать через айтюнс, но там и своих достаточно.

Цифровая звуковая рабочая станция FL Studio Плагин Antares Auto-Tune Realtime Advanced База для поиска песен по тональностям Tunebat Приложение для создания демо Imachine 2 Библиотека семплов Cymatics Цифровая звуковая рабочая станция Ableton Облачный сервис Splice.com Сервис для поиска отрывков из фильмов по тексту Getyarn

Арутюн Тамамян Музыкальный продюсер Fargo

Avenger, Omnisphere, Serum, Nexus, Kontakt Сразу отмечу, что софт, на мой взгляд, важнее железа. Ваш звук кроме ваших мозгов очень определяют ваши звуки и плагины. Бывало, выходил синтезатор или драм-машина (Roland 909), и изобретался целый жанр из‑за этого. За новыми инструментами и плагинами надо следить! Мои основные — Avenger, Omnisphere, Serum, Nexus, Kontakt. Realtime Autotune Пожалуй, главное, я использую Realtime Autotune в сцепке с аудиокартой для записи с тюном. Сейчас, попадая на студию, где нет тюна, прихожу в недоумение и хочу поехать обратно на свою, чтобы писаться в реальном времени, не сильно думая о нотах. Ableton/FL Studio Рабочая станция для создания музыки у меня Ableton, но это не имеет значения. Единственное, многие фишки FL Studio стали характерными для нового звучания хип-хопа, и пока не были созданы аналоги для других программ, молодые продюсеры в FL держали игру. Но в целом все программы похожи, и это вопрос просто удобства и привычки. Библиотеки семплов Рекомендую Cymatics, KSHMR, BWB.

Неочевидные вещи

Артур Товмасян Музыкальный продюсер Claude Money

Мобильность Работать приходится в самых разных условиях (на студии, у себя дома, дома у артиста, в отелях, в поездах и самолетах, а летом вообще приятно сидеть в парке, а не в помещении). Поэтому хорошо, если ваш основной сетап помещается в рюкзак . Рабочее место Не пытайтесь расположить все элементы сочинения музыки в радиусе вытянутой руки. Это ошибка, которую я сделал год назад, когда заказал себе трехъярусный «продюсерский» стол (недавно продал его). Музыка должна гулять по комнате, и вы вместе с ней. Вставайте, ходите, слушайте. Поставьте миди-контроллеры, синтезаторы и инструменты в разных зонах. Посмотрите, как выглядят рабочие места у продюсеров на Западе. Это простые поверхности, но их много. Невозможно сидеть на одном месте по 8–12 часов и генерировать свежие идеи.

Кирилл Коряковский Музыкальный продюсер Highself

Кресло Кресло, чел. После того как купишь ноутбук и наушники, купи себе максимально удобное рабочее кресло. Твоя продуктивность будет в разы выше, если тебе будет в кайф возвращаться в удобное рабочее место, а через пару лет тебя еще и твоя спина обнимет.

Арутюн Тамамян Музыкальный продюсер Fargo

Контент-мейкинг Моя работа закулисная, но я стараюсь выжать из нее максимум контента. Поэтому на студии всегда есть видеокамера, которой я стараюсь запечатлеть работу с большими артистами. Продвижение в соцсетях Моя инста привела ко мне достаточно много клиентов, поэтому рекомендую эту тему не пропускать мимо ушей. Я уже вижу, как другие известные ребята взяли мой формат «разборов треков» и тоже начали делиться. Это приятно.

Полезные советы новичку

Артур Товмасян Музыкальный продюсер Claude Money

Пиратство уже не модно Мы не ценим того, что достается нам бесплатно. Помню, как качал сотни гигабайт плагинов и библиотек и они лежали без дела. Не было желания разбираться в этой горе софта. Последние два года все ПО покупаю и буквально заново открываю для себя плагины, которые у меня были когда‑то. Оборудование не сделает вас профессиональнее Думаю, многим гикам знакомо чувство, когда ты увидел новую игрушку и хочешь ее купить. В прошлом году я потратил довольно много на такие хотелки. В итоге продал почти все, потому что главный инструмент — твои руки и DAW.

Кирилл Коряковский Музыкальный продюсер Highself

Не гонитесь за трендами

Не скажу, что стоит игнорировать тренды, но не всегда стоит идти туда, куда идут остальные, особенно если твоей душе это не угодно. Важнее занять свою нишу и быть в ней профессионалом. А еще лучше эту нишу создать.



Арутюн Тамамян Музыкальный продюсер Fargo