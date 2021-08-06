Созданный 6 августа 1991 года сайт с информацией о проекте Всемирной сети работает до сих пор.

6 августа 1991 года британец Тим Бернерс-Ли, который на тот момент являлся исследователем ЦЕРН (Европейской организации по ядерным исследованиям), запустил первый в истории человечества веб-сайт: http://info.cern.ch. Там ученый разместил основную информацию, касающуюся его главного проекта — создания Всемирной паутины. С тех пор интернет превратился в глобальную сеть, доступную для людей почти в любой точке планеты.

Сам Тим Бернерс-Ли ныне является главой Консорциума Всемирной паутины. Исследователь ведет страницу в твиттере, где делится своими мыслями по поводу интернет-прогресса.

Сегодня в интернете работает около 1,8 млрд сайтов, среди которых много запустившихся еще на заре нового тысячелетия. В связи с этим предлагаем вспомнить, как выглядели сайты начала нулевых, в том числе страница журнала «Афиша».

«Википедия», 5 июля 2004 года

«Яндекс», 6 декабря 1998 года

NASA, 30 апреля 1999 года

МГТУ им. Баумана, 30 сентября 2000 года

РБК, 20 мая 2000 года

IMDb, 2 мая 2001 года

ТАСС, 20 мая 2000 года

«Афиша», 16 мая 2001 года

Подробности по теме
Падонок или веб-панк: узнайте свой интернет-возраст в тесте «Афиши Daily»
Падонок или веб-панк: узнайте свой интернет-возраст в тесте «Афиши Daily»