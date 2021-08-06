Созданный 6 августа 1991 года сайт с информацией о проекте Всемирной сети работает до сих пор.

6 августа 1991 года британец Тим Бернерс-Ли, который на тот момент являлся исследователем ЦЕРН (Европейской организации по ядерным исследованиям), запустил первый в истории человечества веб-сайт: http://info.cern.ch. Там ученый разместил основную информацию, касающуюся его главного проекта — создания Всемирной паутины. С тех пор интернет превратился в глобальную сеть, доступную для людей почти в любой точке планеты.

Сам Тим Бернерс-Ли ныне является главой Консорциума Всемирной паутины. Исследователь ведет страницу в твиттере, где делится своими мыслями по поводу интернет-прогресса.