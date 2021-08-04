Репертуар российских театров пригрозили проверить на соответствие стратегии нацбезопасности: авторы идеи старательно открещиваются от слова «цензура», но речь идет именно о ней. Егор Михайлов — о том, как главным врагом свободы творчества внезапно стал Михаил Лермонтов (но не тот, о котором вы подумали).

Впервые Михаил Юрьевич Лермонтов столкнулся с цензурой в 1835 году. Театральный цензор Евстафий Иванович Ольденкоп завернул рукопись пьесы «Маскарад», увидев в ней нападки на костюмированные балы в доме мецената Василия Энгельгардта и даже намеки на реальное происшествие, задевавшее конкретных личностей. Осудив заодно недостаточное осуждение главного героя, рукопись вернули автору «для нужных перемен». Лермонтов смягчил тон отдельных мест и добавил назидательный финал, в котором герой сходил с ума, — но и новую редакцию цензура зарубила, по словам самого поэта, по причине «слишком резких страстей и характеров и также потому, что в ней добродетель недостаточно награждена». Ольденкоп снова был возмущен :

«Перенимать драматические уродства, от которых отвернулся даже Париж, это более чем ужасно, это не имеет имени».

В 1836 году Лермонтов целиком переделал пьесу, поменяв даже название на «Арбенин»: этот обезжиренный вариант Ольденкопу понравился («нет более никакого отравления, все гнусности удалены»), но и он был запрещен. Напечатали «Маскарад» (с купюрами) впервые только после смерти поэта, поставили через десятилетие. Из‑за многочисленных переделок в угоду цензорам можно сказать, что канонической, авторской версии «Маскарада» не существует.

В 2021 году, удивительное дело, снова в новостях тот же набор тегов: театр, цензура, Михаил Юрьевич Лермонтов . Только этот Михаил своему полному тезке приходится дальним родственником, а самый интересный факт его биографии — то, что одногруппником Лермонтова по МВТУ был Аркадий Укупник. Но для нас важна еще одна деталь: Лермонтов — председатель Общественного совета при Минкульте (среди прочих туда входят певец Денис Майданов, дрессировщик Аскольд Запашный и модельер Валентин Юдашкин).

Прежде Лермонтов появлялся в новостной повестке только с дежурными комментариями про скрепы, традиции и все остальное. Но тут он обнаружил, что в свежеутвержденной президентом стратегии нацбезопасности «есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических» .

По словам Лермонтова, совет должен взять на себя «роль общественных контролеров, не цензоров, а контролеров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента».

Довольно очевидно: фраза «не цензоры, а контролеры» значит, что речь идет именно о цензуре , — просто говорить прямо Лермонтов стесняется.

Цензура, так уж вышло, официально запрещена даже обновленной версией Конституции. А контролирование не запрещено — даже если цензура по определению и есть «система государственного надзора за печатью и средствами массовой информации».